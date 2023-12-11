Хабиб Нурмагомедов посетил матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА и сфотографировался с Галицким и Ивичем
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил матч 18-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — ЦСКА.
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил матч 18-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — ЦСКА.
Боец ММА опубликовал в социальной сети фотографии с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и главным тренером «быков» Владимиром Ивичем.
«Краснодар» победил ЦСКА со счетом 1:0 и ушел лидером на зимний перерыв в РПЛ. Южане занимают 1-е место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на 2 очка.