«Самый тяжёлый период за время в команде». Ан. Мостовой — об осенней части сезона «Зенита»

«Если быть объективным, конечно, не всё устраивает. Думаю, это самый тяжёлый осенний период за то время, что я в команде. И в плане игры, и в плане результата. Не могли найти взаимопонимание. Надеюсь, всё это наладим на сборах, время есть для этого. И тактически, и характером чтобы все прибавили. Надеюсь, дожмём», — приводит слова Мостового «Спорт день за днём».