Клубы Европы обвиняют в обходе антироссийских санкций. Почему и чем это грозит РПЛ?
Всё из-за трансферных сделок с Россией. Разбираем расследование Follow the Money.
Всё из-за трансферных сделок с Россией. Разбираем расследование Follow the Money.
Журналисты из Le Monde (Франция), El Pais (Испания), Paper Trail Media (Германия), Der Standard (Австрия), Daily SME и ICJK (Словакия), De Tijd (Бельгия), Denik N (Чехия), Oštro Hrvatska (Хорватия) и Reporters United (Греция) провели расследование, изучив трансферные сделки европейских клубов с российскими. Там установили, что 28 команд Европы могут быть обвинены в нарушении экономических санкций. Результаты их расследования опубликованы на платформе Follow the Money.
Используя данные Transfermarkt, журналисты установили, что с момента начала СВО российские клубы заключили 99 сделок с командами по всему миру, из них 38 — из стран Европейского союза. Общая стоимость трансферов — € 300 млн. При этом журналисты не учитывали арендные соглашения, так как в таком случае игрок остаётся связан контрактом со своим клубом, из которого он уходит в аренду.
Follow the Money утверждает, что 28 европейских клубов, вероятно, нарушили санкции, заключив сделки с российскими клубами, которые связаны либо с подсанкционными лицами, либо с компаниями, на которых были наложены ограничения.
Статистика по трансферам такая:
Журналисты подсчитали, что 11 из 18 российских клубов связаны с санкциями — ограничения были наложены либо со стороны ЕС, либо со стороны США, либо и от тех, и от других одновременно. Среди них:
— «Ахмат» (ЕС, США) — под санкциями Рамзан Кадыров;
— «Балтика» (ЕС) — под санкциями «Ростех»;
— ЦСКА (ЕС, США) — под санкциями «ВЭБ»;
— «Динамо» (ЕС, США) — под санкциями «ВТБ»;
— «Оренбург» (США) — под санкциями «Газпром»;
— «Сочи» (ЕС, США) — под санкциями Борис Ротенберг;
— «Локомотив» (ЕС, США) — под санкциями «РЖД»;
— «Урал» (ЕС, США) — под санкциями Дмитрий Пумпянский (он возглавляет совет директоров клуба);
— «Рубин» (ЕС);
— «Спартак» (США) — под санкциями «Лукойл»;
— «Зенит» (США) — под санкциями «Газпром».
Follow the Money считает, что все команды, которые заключили сделки с указанными российскими клубами, могут напрямую нарушать санкции ЕС, а банки, через которые проводились платежи, нарушают европейские правила, согласно которым они не могут хранить свыше € 100 тыс. в качестве депозита от российских компаний или физических лиц. Ещё одна сторона, которая может быть вовлечена в нарушение санкций, — это национальная федерация той страны, чей клуб заключал сделку с российской стороной.
«Эти клубы, возможно, нарушили санкции: если команда принадлежит олигарху или компании, на которую распространяются санкции, это может легко считать нарушением», — сказал журналистам Анхель Саз-Карранса, директор Центра глобальной экономики и геополитики ESADE. Хелин Овер де Линден, адвокат и эксперт по российским санкциям, согласился: «Эти трансферы не разрешены в соответствии с правилами санкций».
Подробно разбирается несколько трансферов, и один из них — переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». На запрос журналистов-расследователей баскская команда ответила довольно коротко: «Все проверки были сделаны: категория “футболист” не была включена в списки санкций. Испанский банк, через который проводился платёж, не возражал».
Один из вариантов платежа — это перечислить сумму на счёт национальной федерации, с чьим клубом осуществляется сделка. Так сделал ПСВ, который покупал Гуса Тиля у «Спартака»: московский клуб получил первый транш, а остаток по выплатам был переведён Федерации футбола Нидерландов, которая подтвердила журналистам, что деньги находятся на их счетах.
УЕФА же настаивает на том, что создание счёта условного депонирования (специальный счёт для безопасного проведения расчётов между покупателем и продавцом) для оплаты трансферов российскими клубами (или им) было необходимо.
«Нужно отметить, что этот процесс не был разработан для обхода санкций, введенных европейскими властями, — сказали в УЕФА. — Вышеуказанные меры были направлены на обеспечение прозрачного и практического решения в рамках ограничений сложного геополитического контекста и обеспечения справедливого и равноправного подхода к лицензированию клубов и финансовой честной игре, несмотря на внешние проблемы. Важно отметить, что средства остаются собственностью клубов-должников и будут доступны клубам-кредиторам только тогда, когда ситуация вернется в нормальное русло, когда санкции будут отменены».
С Тонни Вильеной, который перешёл из «Краснодара» в «Эспаньол», поступили иначе: расследование утверждает, что деньги были переведены на счёт в европейском банке. По утверждению расследователей, он также может считаться нарушителем санкционного режима, так как стал посредником в сделки.
Глобально вывод всего расследования такой: клубы, которые заключают трансферные соглашения с российскими командами, чьи владельцы/спонсоры/директора/президенты находятся под санкциями, нарушают санкционный режим. Какие тому доказательства? Ну, кроме слов экспертов — никаких. Один из них написал, что правила УЕФА и ФИФА (которые разрешили создавать резервные счета на балансе федераций) не могут быть выше санкционного законодательства ЕС. И поэтому не может быть такого, что санкции не будут распространяться на сделки с российскими клубами.
Пока неизвестно. Но работа российских команд этой зимой на трансферном рынке может стать сложнее. При этом спортивный юрист Юрий Зайцев сказал «Чемпионату», что говорить о том, что с российскими клубами работать незаконно — это немотивированно нагнетать обстановку.:
«Не существует какой-то юридической структуры, которая называется российский футбол, и которая находилась бы под санкциями. Соответственно, санкционного режима в отношении российского футбола не существует. Никаких запретов на уровне национальных государств, на уровне ФИФА в отношении трансферов игроков в Россию или из России не существует. Писали, что есть рекомендации не брать игроков из России? Я этих рекомендаций своими глазами не видел. Мне кажется, что речь идёт просто о каком-то странном и немотивированном нагнетании, которое ничем не подтверждено», — сказал Зайцев.
Полина Куимова