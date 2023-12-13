Текущие события
Футбол. Еврокубки
12.12
Манчестер Юнайтед
Бавария
01
Футбол. Еврокубки
12.12
Копенгаген
Галатасарай
10
Футбол. Еврокубки
12.12
Наполи
Брага
20
Футбол. Еврокубки
12.12
Унион Б
Реал
23
Футбол. Еврокубки
12.12
Интер
Реал Сосьедад
00
Футбол. Еврокубки
12.12
Зальцбург
Бенфика
13
Футбол. Еврокубки
12.12
Ланс
Севилья
21
Футбол. Еврокубки
12.12
ПСВ
Арсенал
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.12
Краснодар
ЦСКА
10
10.12
Балтика
Рубин
01
10.12
Сочи
Оренбург
11
10.12
Факел
Динамо
11
9.12
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
9.12
Ахмат
Ростов
00
9.12
Спартак
Крылья Советов
30
8.12
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Шансы на чемпионство в РПЛ у «Спартака» и ЦСКА меньше 1%

Шансы на чемпионство в МИР Российской Премьер-Лиге у московских «Спартака» и ЦСКА стали меньше 1%, сообщает Opta Sports.

Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Если ещё в начале декабря шансы на чемпионство у ЦСКА составляли 2,7%, то сейчас шансы армейцев — 0,8%. При этом у «Спартака» раньше этот показатель составлял 0,5%, а сейчас красно-белые могут выиграть чемпионат России при 0,4%.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте с 30 очками. Московский ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на восьмой позиции с 28 очками.

Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками, а его ближайшие преследователи — это «Зенит» (36) и «Динамо» (32), а далее располагается «Локомотив» (31).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Панарин превзошёл достижение Гретцки!
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь