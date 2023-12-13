Шансы на чемпионство в РПЛ у «Спартака» и ЦСКА меньше 1%

Если ещё в начале декабря шансы на чемпионство у ЦСКА составляли 2,7%, то сейчас шансы армейцев — 0,8%. При этом у «Спартака» раньше этот показатель составлял 0,5%, а сейчас красно-белые могут выиграть чемпионат России при 0,4%.