«Спартак» останется без самого полезного в октябре игрока, легенда Италии уходит из футбола. Трансферы и слухи дня
Сообщаем о главном.
Сообщаем о главном.
Вингер Алексей Ионов прекратил выступления за «Ростов»: об этом сообщает пресс-служба клуба. Ионов выступал за «Ростов» с августа 2017 по октябрь 2020 года. В июне 2023-го он вернулся в клуб из «Краснодара». В текущем сезон хавбек провел 17 матчей и отметился 1 голевой передачей.
В течение карьеры Ионов также играл за московское «Динамо», «Зенит», «Кубань», ЦСКА и «Анжи». В феврале фланговому полузащитнику исполнится 35 лет.
Об этом сообщает «СЭ». По информации издания, красно-белые не собираются продлевать с нигерийцем истекающий в июне следующего года контракт.
Виктор Мозес перешел в московскую команду из «Челси» в октябре 2020 года. В составе «Спартака» 33-летний игрок провел 78 матчей, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач. В текущем сезоне на счету футболиста 1 мяч и 1 ассист в 13 встречах.
В октябре главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль называл Мозеса «самым полезным» игроком команды в матчах с «Крыльями» и ЦСКА.
По версии бразильского UOL, действующий чемпион России согласился продать защитника Роберта Ренана в «Вест Хэм» за 25 млн евро. Причем бывший клуб Ренана «Коринтианс» станет «мостом» для будущей продажи 20-летнего игрока, которого бразильский клуб хочет арендовать до конца 2024 года: все из-за сложностей с переводом денег за трансфер от европейского клуба.
Ранее сообщалось, что «Коринтианс» должен получить 11 процентов от будущего трансфера игрока. В текущем чемпионате 20-летний защитник провел в составе «Зенита» 4 матча. Агент футболиста информацию о возможном переезде своего клиента в Англию отрицает.
Самарский клуб заключил новое соглашение с опорным полузащитником Фернандо Костанца сроком до конца сезона-2027/2028. 25-летний бразилец перешел в самарскую команду из молдавского «Шерифа» в начале 2022 года.
В текущем сезоне Костанца провел 18 матчей, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.
По информации Sport24, шансы Хавьера Рибалты на пост спортивного директора «Спартака» снизились. На данный момент он не является основным кандидатом.
«У испанца появились сомнения по причине появления других предложений из Европы, а “Спартак” не представил конкретных условий работы», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что на пост спортдиректора «Спартака» также претендуют Нико Родригез (работал в «Гранаде») и Томаш Амарал (экс-работник «Бенфики»).
Бывший игрок «Ювентуса» и сборной Италии Джорджио Кьеллини объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет. О своем решении футболист сообщил в соцсетях, опубликовав трогательное видео с лучшими моментами карьеры.
«Это была самое красивое и волнующее приключение в моей жизни. Футбол, ты был для меня всем. С тобой я прошел уникальную и незабываемую дорогу. Пришло время открыть для себя новые главы и встретиться с новым вызовами. Пришло время писать новые важные главы моей жизни», — написал Кьеллини под видео.
Кьеллини является девятикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса», чемпионом Европы 2020 года. Он провел за туринский клуб 561 матч и забил 36 мячей. В составе сборной он отыграл 117 встреч и отметился 8 голами.
Испанский клуб, за который 22-летний вингер выступает на правах аренды, с лета этого года планирует выкупить контракт футболиста: об этом сообщает The Athletic. По информации источника, «Хетафе» должен будет заплатить за Мэйсона Гринвуда лишь 80% от согласованной суммы.
При этом клуб из Ла Лиги может получить 20% от суммы будущего трансфера, если «Юнайтед» продаст Гринвуда другому клубу. В текущем сезоне полузащитник провел в составе «Хетафе» 12 матчей, оформив в них 2+3 по системе «гол+пас».