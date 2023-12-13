«Спартак» останется без самого полезного в октябре игрока, легенда Италии уходит из футбола. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Ростов» объявил об уходе Ионова

Вингер Алексей Ионов прекратил выступления за «Ростов»: об этом сообщает пресс-служба клуба. Ионов выступал за «Ростов» с августа 2017 по октябрь 2020 года. В июне 2023-го он вернулся в клуб из «Краснодара». В текущем сезон хавбек провел 17 матчей и отметился 1 голевой передачей.

В течение карьеры Ионов также играл за московское «Динамо», «Зенит», «Кубань», ЦСКА и «Анжи». В феврале фланговому полузащитнику исполнится 35 лет.

«Спартак» не станет продлевать контракт с Мозесом

Об этом сообщает «СЭ». По информации издания, красно-белые не собираются продлевать с нигерийцем истекающий в июне следующего года контракт.

Виктор Мозес перешел в московскую команду из «Челси» в октябре 2020 года. В составе «Спартака» 33-летний игрок провел 78 матчей, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач. В текущем сезоне на счету футболиста 1 мяч и 1 ассист в 13 встречах.

В октябре главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль называл Мозеса «самым полезным» игроком команды в матчах с «Крыльями» и ЦСКА.

«Зенит» может продать Ренана в «Вест Хэм» после аренды в «Коринтиансе»

По версии бразильского UOL, действующий чемпион России согласился продать защитника Роберта Ренана в «Вест Хэм» за 25 млн евро. Причем бывший клуб Ренана «Коринтианс» станет «мостом» для будущей продажи 20-летнего игрока, которого бразильский клуб хочет арендовать до конца 2024 года: все из-за сложностей с переводом денег за трансфер от европейского клуба.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» должен получить 11 процентов от будущего трансфера игрока. В текущем чемпионате 20-летний защитник провел в составе «Зенита» 4 матча. Агент футболиста информацию о возможном переезде своего клиента в Англию отрицает.

«Крылья Советов» продлили контракт с Костанцей до 2028 года

Самарский клуб заключил новое соглашение с опорным полузащитником Фернандо Костанца сроком до конца сезона-2027/2028. 25-летний бразилец перешел в самарскую команду из молдавского «Шерифа» в начале 2022 года.

В текущем сезоне Костанца провел 18 матчей, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Рибалта сомневается, стоит ли ему идти в «Спартак»

По информации Sport24, шансы Хавьера Рибалты на пост спортивного директора «Спартака» снизились. На данный момент он не является основным кандидатом.

«У испанца появились сомнения по причине появления других предложений из Европы, а “Спартак” не представил конкретных условий работы», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что на пост спортдиректора «Спартака» также претендуют Нико Родригез (работал в «Гранаде») и Томаш Амарал (экс-работник «Бенфики»).

Что в Европе

Кьеллини официально закончил с футболом в качестве игрока

Бывший игрок «Ювентуса» и сборной Италии Джорджио Кьеллини объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет. О своем решении футболист сообщил в соцсетях, опубликовав трогательное видео с лучшими моментами карьеры.

«Это была самое красивое и волнующее приключение в моей жизни. Футбол, ты был для меня всем. С тобой я прошел уникальную и незабываемую дорогу. Пришло время открыть для себя новые главы и встретиться с новым вызовами. Пришло время писать новые важные главы моей жизни», — написал Кьеллини под видео.

Кьеллини является девятикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса», чемпионом Европы 2020 года. Он провел за туринский клуб 561 матч и забил 36 мячей. В составе сборной он отыграл 117 встреч и отметился 8 голами.

«Хетафе» раздумывает над выкупом Гринвуда

Испанский клуб, за который 22-летний вингер выступает на правах аренды, с лета этого года планирует выкупить контракт футболиста: об этом сообщает The Athletic. По информации источника, «Хетафе» должен будет заплатить за Мэйсона Гринвуда лишь 80% от согласованной суммы.