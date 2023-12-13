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19:41 (мск), источник: Sport24

Алексей Березуцкий: Акинфеев выбрал себе преемника, указал пальцем

Бывший футболист и тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что вратарь армейского клуба Игорь Акинфеев видит в 20-летнем Владиславе Торопа своего потенциального преемника.

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Источник: РИА "Новости"

Тороп провел за основу ЦСКА 20 матчей, дебютировав в мае 2022 года.

«Слава — это молодой и очень перспективный вратарь. Дмитрий Сергеевич Крамаренко и Сергей Иванович Овчинников его уже давно заметили. И сейчас Крамаренко хорошую работу с ним проводит. Но есть еще такой немаловажный фактор: Игорь сам выбрал себе преемника. Именно он, скажем так, указал пальцем. Да, он действительно с ним дополнительно работает, подсказывает. Игорь может опровергнуть, конечно, это, но именно он надеется, что Слава его заменит. Он всегда так будет говорить. И завтра, и через год, и через два. Но при этом факт остается фактом», — сказал Березуцкий в фильме «Акинфеев. 20-й сезон».

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