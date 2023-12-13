Божович назвал три главные проблемы российского футбола

"Первая — отсутствие игр в Европе. Сейчас нет возможности конкурировать с лучшими европейскими командами, а это необходимо для прогресса российского футбола.

Вторая — судейство. Это было и осталось и все еще бросается в глаза. И итальянцы с красивой прической приходили, и другие судьи — ничего не поменялось. Вопрос не в Мажиче, а менталитете и развитии судейского корпуса.