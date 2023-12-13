Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
РБ Лейпциг
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
20:45
Црвена Звезда
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Милан
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Шахтер
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
Барселона
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.12
Краснодар
ЦСКА
10
10.12
Балтика
Рубин
01
10.12
Сочи
Оренбург
11
10.12
Факел
Динамо
11
9.12
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
9.12
Ахмат
Ростов
00
9.12
Спартак
Крылья Советов
30
8.12
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:55 (мск), источник: Sport24

Божович назвал три главные проблемы российского футбола

Бывший главный тренер ряда команд РПЛ Миодраг Божович назвал три главные проблемы российского футбола.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

"Первая — отсутствие игр в Европе. Сейчас нет возможности конкурировать с лучшими европейскими командами, а это необходимо для прогресса российского футбола.

Вторая — судейство. Это было и осталось и все еще бросается в глаза. И итальянцы с красивой прической приходили, и другие судьи — ничего не поменялось. Вопрос не в Мажиче, а менталитете и развитии судейского корпуса.

И самое главное — нет новых талантливых игроков. Молодежный футбол в России не развивается как надо. В такой большой стране не могу сказать, что растет много хороших футболистов", — сказал Божович в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мизулина: «Милохин мог делать контент для российской армии. Отправили бы в Мурманск. Че испугался-то?»
«Слово пацана». 7-ю серию уже слили в интернет: «Адовый ад. Просто фу»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь