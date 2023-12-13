Божович назвал три главные проблемы российского футбола
Премьер-лига: таблица и календарь
Бывший главный тренер ряда команд РПЛ Миодраг Божович назвал три главные проблемы российского футбола.
Бывший главный тренер ряда команд РПЛ Миодраг Божович назвал три главные проблемы российского футбола.
"Первая — отсутствие игр в Европе. Сейчас нет возможности конкурировать с лучшими европейскими командами, а это необходимо для прогресса российского футбола.
Вторая — судейство. Это было и осталось и все еще бросается в глаза. И итальянцы с красивой прической приходили, и другие судьи — ничего не поменялось. Вопрос не в Мажиче, а менталитете и развитии судейского корпуса.
И самое главное — нет новых талантливых игроков. Молодежный футбол в России не развивается как надо. В такой большой стране не могу сказать, что растет много хороших футболистов", — сказал Божович в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.