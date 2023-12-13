Министр спорта Татарстана сообщил, что «Рубин» в межсезонье ожидают перемены

«Сегодня “Рубин” восстанавливается. Мы видели, как он идет по сезону, — сказал Леонов. — Может быть, не так ярко, как хотелось бы, без каких-то всплесков, но появились стабильность, игра, стиль у команды. В начале сезона было много не очень хороших вопросов, но заходим в межсезонье в середине таблицы. Для “Рубина” это хороший камбэк».

«Был скепсис, что мы оказались в первой лиге, но мы достойно вернулись, с первого места. Сейчас у клуба есть амбиции, правящая верхушка, которая разбирается в футболе, делает правильные выводы. Дальше — больше. Думаю, в межсезонье будут кое-какие перемены и вливания, может, даже смена каких-то тактик. Болеем за “Рубин”, это бренд Татарстана», — добавил он.