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10:38 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисту сборной Казахстана из РПЛ начали искать новый клуб

Защитник грозненского «Ахмата» и сборной Казахстана Марат Быстров может продолжить карьеру в Казахстане, сообщают Vesti.kz.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации телеграм-канала JAY Football, агенты футболиста начали переговоры с казахстанскими клубами. В частности, в услугах 31-летнего Быстрова заинтересован «Тобол», в составе которого он играл в 2018 году.

Отмечается, что костанайцы готовы предложить контракт опытному игроку, если команду покинет Багдат Каиров.

Напомним, Быстров выступает за «Ахмат» с 2020 года, однако в текущем сезоне выпал из основы грозненцев. Защитник провел четыре матча в Кубке России и три в чемпионате. Контракт казахстанца с «Ахматом» рассчитан до конца сезона-2023/24. В активе защитника 22 матча в составе сборной Казахстана.

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