Футболисту сборной Казахстана из РПЛ начали искать новый клуб

По информации телеграм-канала JAY Football, агенты футболиста начали переговоры с казахстанскими клубами. В частности, в услугах 31-летнего Быстрова заинтересован «Тобол», в составе которого он играл в 2018 году.

Напомним, Быстров выступает за «Ахмат» с 2020 года, однако в текущем сезоне выпал из основы грозненцев. Защитник провел четыре матча в Кубке России и три в чемпионате. Контракт казахстанца с «Ахматом» рассчитан до конца сезона-2023/24. В активе защитника 22 матча в составе сборной Казахстана.