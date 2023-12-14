Бывший главный тренер «Динамо» Шварц возглавил команду MLS «Нью-Йорк Ред Буллз»

ТАСС, 14 декабря. Клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Ред Буллз» назначил германского специалиста Сандро Шварца главным тренером. Об этом сообщила пресс-служба команды. Детали контракта не уточняются.

«Я с нетерпением жду возможности приступить к работе в клубе. Мы хотим, чтобы все с самого начала сезона почувствовали, что мой штаб и я работаем сердцем и умом», — сказал Шварц, комментарий которого приводит пресс-служба.

Сезон MLS планируется начать в феврале 2024 года. В прошедшем сезоне «Нью-Йорк Ред Буллз» заняли восьмое место в Восточной конференции и уступили в первом раунде плей-офф команде «Цинциннати».

Шварцу 45 лет, его последним местом работы была берлинская «Герта». Он возглавлял германскую команду с июля 2022 года по апрель 2023-го.

С октября 2020 года по июнь 2022-го Шварц был главным тренером московского «Динамо». Бело-голубые в сезоне-2020/21 заняли седьмое место в чемпионате России, а в сезоне-2021/22 впервые с 2008 года завоевали медали первенства страны, став третьими, а также дошли до финала Кубка России.