Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Юнион
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Тулуза
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:45
Панатинаикос
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
20:45
Рома
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Байер
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Хеккен
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:45
Зриньски
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
20:45
Генк
Чукарички
Футбол. Еврокубки
20:45
Ференцварош
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
Абердин
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Бачка-Топола
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Брайтон
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Арис Л
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Ракув
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Бр
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Заря Лг
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Астана
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Балкани
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Лугано
Бешикташ
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.12
Краснодар
ЦСКА
10
10.12
Балтика
Рубин
01
10.12
Сочи
Оренбург
11
10.12
Факел
Динамо
11
9.12
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
9.12
Ахмат
Ростов
00
9.12
Спартак
Крылья Советов
30
8.12
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:57 (мск), источник: ТАСС

Бывший главный тренер «Динамо» Шварц возглавил команду MLS «Нью-Йорк Ред Буллз»

О деталях соглашения не сообщается.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 14 декабря. Клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Ред Буллз» назначил германского специалиста Сандро Шварца главным тренером. Об этом сообщила пресс-служба команды. Детали контракта не уточняются.

«Я с нетерпением жду возможности приступить к работе в клубе. Мы хотим, чтобы все с самого начала сезона почувствовали, что мой штаб и я работаем сердцем и умом», — сказал Шварц, комментарий которого приводит пресс-служба.

Сезон MLS планируется начать в феврале 2024 года. В прошедшем сезоне «Нью-Йорк Ред Буллз» заняли восьмое место в Восточной конференции и уступили в первом раунде плей-офф команде «Цинциннати».

Шварцу 45 лет, его последним местом работы была берлинская «Герта». Он возглавлял германскую команду с июля 2022 года по апрель 2023-го.

С октября 2020 года по июнь 2022-го Шварц был главным тренером московского «Динамо». Бело-голубые в сезоне-2020/21 заняли седьмое место в чемпионате России, а в сезоне-2021/22 впервые с 2008 года завоевали медали первенства страны, став третьими, а также дошли до финала Кубка России.

С 2013 года Шварц работал в структуре германского «Майнца», тренируя молодежную, а затем резервную команду, в мае 2017 года он был назначен главным тренером основной команды. Под его руководством «Майнц» занимал 14-е и 12-е места по итогам двух сезонов чемпионата Германии, в ноябре 2019 года специалист покинул команду после неудачного старта в первенстве страны сезона-2019/20.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российская спортсменка рассказала, как сейчас живется русскому человеку в США
УЕФА наказал футбольную федерацию Украины за расистское поведение фанатов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь