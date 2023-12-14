Тренеры клубов РПЛ определили лучшего футболиста России 2023 года

Восемь специалистов поставили его на первое место, по два тренера отправили хавбека на вторую и третью позиции, а еще один наставник посчитал Головина достойным четвертой строчки в списке лучших игроков. Суммарно Головин набрал 56 очков и с большим отрывом стал первым.