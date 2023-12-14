Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вест Хэм
Фрайбург
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Олимпиакос П
Бачка-Топола
52
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аякс
АЕК
31
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Брайтон
Марсель
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бетис
Рейнджерс
22
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арис Л
Спарта П
03
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спортинг
Штурм
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ракув
Аталанта
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лилль
Клаксвик
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Слован Бр
Олимпия Л
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Маккаби
Гент
31
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Заря Лг
Брейдаблик
30
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Виктория Пл
Астана
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо З
Балкани
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Брюгге
Буде-Глимт
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лугано
Бешикташ
01
Футбол. Еврокубки
14.12
Юнион
Ливерпуль
21
Футбол. Еврокубки
14.12
ЛАСК
Тулуза
12
Футбол. Еврокубки
14.12
Ренн
Вильярреал
23
Футбол. Еврокубки
14.12
Панатинаикос
Маккаби Хайфа
12
Футбол. Еврокубки
14.12
Рома
Шериф
30
Футбол. Еврокубки
14.12
Славия Пр
Серветт Ж
40
Футбол. Еврокубки
14.12
Байер
Мольде
51
Футбол. Еврокубки
14.12
Карабах
Хеккен
21
Футбол. Еврокубки
14.12
Легия
АЗ
20
Футбол. Еврокубки
14.12
Зриньски
Астон Вилла
11
Футбол. Еврокубки
14.12
Генк
Чукарички
20
Футбол. Еврокубки
14.12
Ференцварош
Фиорентина
11
Футбол. Еврокубки
14.12
ПАОК
ХИК
42
Футбол. Еврокубки
14.12
Абердин
Айнтрахт Ф
20
Футбол. Еврокубки
14.12
Лудогорец
Норшелланн
10
Футбол. Еврокубки
14.12
Фенербахче
Спартак Тр
40
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.12
Краснодар
ЦСКА
10
10.12
Балтика
Рубин
01
10.12
Сочи
Оренбург
11
10.12
Факел
Динамо
11
9.12
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
9.12
Ахмат
Ростов
00
9.12
Спартак
Крылья Советов
30
8.12
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14 декабря, источник: Lenta.Ru

Тренеры клубов РПЛ определили лучшего футболиста России 2023 года

Главные тренеры клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выбрали полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим футболистом страны по итогам 2023 года. Голосование организовал «Спорт-Экспресс»

Монако
Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

Восемь специалистов поставили его на первое место, по два тренера отправили хавбека на вторую и третью позиции, а еще один наставник посчитал Головина достойным четвертой строчки в списке лучших игроков. Суммарно Головин набрал 56 очков и с большим отрывом стал первым.

На втором месте расположился колумбийский форвард Джон Кордоба из «Краснодара» (22 балла). Тройку лучших замкнул бразилец Вендел из «Зенита» (19).

В текущем сезоне Головин провел 14 игр в чемпионате Франции, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. После 14 матчей «Монако» занимает третье место в турнирной таблице.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Авербух анонсировал выступление Костомарова в своем шоу
В НХЛ оценили возможный переезд «Вашингтона» с Овечкиным в другой штат
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь