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12:10 (мск), источник: Sport24

«Зенит» пытается продать защитника, Черышев может покинуть «Венецию». Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

Зенит
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ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Что в России

Ренан перейдет не в «Коринтианс», а в «Интернасьонал»

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит карьеру в «Интернасьонале». Об этом сообщает журналист Густаво Фуртадо на своей странице в Х. По информации источника, бразилец перейдет в клуб из Порту-Алегри вместо «Коринтианса». При этом сам футболист хочет вернуться в «Коринтианс», воспитанником которого является.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» арендует Ренана зимой, а после завершения сезона он перейдет в европейский клуб. Позже появилась информация, что после аренды петербуржцы продадут игрока в «Вест Хэм». При этом отмечается, что переговоры «Зенита» с «Коринтиансом» зашли в тупик.

Источник: РИА "Новости"

Агент Мусы не исключил возвращения игрока в РПЛ

Тони Харрис, представитель нападающего «Сивасспора» Ахмеда Мусы, заявил, что не исключает варианта с возвращением футболиста в РПЛ. С 2012 по 2016 год, а также в 2018-м нигериец выступал в России за ЦСКА, за который провел 184 матча, забил 61 гол и сделал 33 результативные передачи.

«Не исключаю, что Ахмед еще может приехать в Россию. В ЦСКА он провел отличное время, у него осталось много друзей в вашей стране. На данный момент говорить об уходе из “Сивасспора” будет некорректно, потому что Ахмеду нравится выступать в чемпионате Турции и его все устраивает», — приводит слова Харриса Metaratings.ru.

Источник: РИА "Новости"

«Балтика» объявила об уходе своего капитана

Защитник Аслан Дудиев покинул «Балтику». Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба. 33-летний футболист играл за калининградцев с 2018 по 2021 год и с лета 2022-го. Всего он провел за «Балтику» 103 матча и забил 5 голов. В текущем сезоне игрок был назначен капитаном команды.

В течение карьеры Дудиев также играл за «Аланию», «Мордовию», «Ротор» и другие клубы.

В «Пари НН» подтвердили интерес «Нанта» к Севикяну

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил, что во Франции действительно интересовались вингером команды Эдгаром Севикяном.

«Пока ни одного официального предложения клуб не получал. Мы знаем о желании Эдгара попробовать себя в Европе. Будет предложение — будем думать. На данный момент он игрок “Пари НН”. Был ли запрос от “Нанта” о сумме возможного трансфера? Был неофициальный запрос. С нами связались и спросили условия. Но это был высокопоставленный представитель клуба», — приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

Что в Европе

Бывший тренер «Динамо» Шварц возглавил команду из MLS

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц возглавил «Нью-Йорк Ред Буллз», говорится в заявлении клуба из MLS. О деталях контракта 45-летнего специалиста с американским клубом не сообщается.

«Ред Буллз» не стал продлевать контракт с предыдущим главным тренером Троем Лесейном после того, как команда уступила «Цинциннати» (0:3, 1:1) в 1-м раунде плей-офф MLS. Предыдущим местом работы Шварца была берлинская «Герта».

Черышев может уйти из «Венеции»

Спортивный директор «Лекко» Доменико Фраччолла подтвердил информацию о том, что итальянский клуб хочет подписать российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

«Мы работаем с “Венецией”. Наш клуб действительно заинтересован в Черышеве», — сказал Фраччолла корреспонденту Sport24 Анастасии Драгомир.

Ранее «СЭ» сообщил, что «Лекко» обратился в «Венецию» с просьбой об аренде Черышева до конца этого сезона.

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