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15:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Трансфер Веры из «Оренбурга» в «Локомотив» сорвался

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, из-за чего сорвался переход хавбека оренбуржцев Лукаса Веры в московский «Локомотив».

Локомотив
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Источник: Чемпионат.com

«Трансфер Веры сорвался. Почему? С платежами возникли сложности. Вера останется в “Оренбурге” до лета? Если никто другой не придёт за ним, то да», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник «Оренбурга» Вера близок к переходу в «Локомотив». Позднее в московском клубе подтвердили интерес к Лукасу Вере. По информации СМИ, сумма трансфера должна была составить 300 млн рублей. Планировалось, что железнодорожники выплатят нужную сумму в два транша по 150 млн рублей: первый этой зимой, а второй — летом.

26-летний Вера в нынешнем сезоне провёл 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач). «Оренбург» после первого круга сезона-2023/2024 располагается на 14-м месте турнирной таблицы, набрав 15 очков.

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