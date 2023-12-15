Трансфер Веры из «Оренбурга» в «Локомотив» сорвался

«Трансфер Веры сорвался. Почему? С платежами возникли сложности. Вера останется в “Оренбурге” до лета? Если никто другой не придёт за ним, то да», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник «Оренбурга» Вера близок к переходу в «Локомотив». Позднее в московском клубе подтвердили интерес к Лукасу Вере. По информации СМИ, сумма трансфера должна была составить 300 млн рублей. Планировалось, что железнодорожники выплатят нужную сумму в два транша по 150 млн рублей: первый этой зимой, а второй — летом.