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19:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Аршавин назвал двух лучших игроков РПЛ по итогам первой части сезона

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин рассказал, какие два футболиста были лучшими по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

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Источник: Чемпионат.com

«Мне кажется, лучших нужно выбирать из тех, кто идёт на первом месте. На сегодняшний день это “Краснодар”. Поэтому я бы назвал Кордобу и Сперцяна. Также отмечу молодого Никиту Кривцова», — приводит слова Аршавина Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Эдуард Сперцян провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге в составе «Краснодара», в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Кроме того, Сперцян отдал передачу на победный гол Никиты Кривцова во вчерашнем матче с ЦСКА (1:0), который позволил «быкам» уйти на зимний перерыв в статусе зимнего чемпиона.

Джон Кордоба сыграл в 16 матчах Российской Премьер-Лиги в составе «Краснодара». Колумбиец отметился восемью голами и двумя результативными передачами, занимая третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

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