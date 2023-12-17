Андрей Аршавин назвал двух лучших игроков РПЛ по итогам первой части сезона

«Мне кажется, лучших нужно выбирать из тех, кто идёт на первом месте. На сегодняшний день это “Краснодар”. Поэтому я бы назвал Кордобу и Сперцяна. Также отмечу молодого Никиту Кривцова», — приводит слова Аршавина Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Эдуард Сперцян провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге в составе «Краснодара», в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Кроме того, Сперцян отдал передачу на победный гол Никиты Кривцова во вчерашнем матче с ЦСКА (1:0), который позволил «быкам» уйти на зимний перерыв в статусе зимнего чемпиона.

Джон Кордоба сыграл в 16 матчах Российской Премьер-Лиги в составе «Краснодара». Колумбиец отметился восемью голами и двумя результативными передачами, занимая третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.