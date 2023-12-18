Жуков: Абаскаль — тренер не уровня «Спартака»

«Я уже много говорил об Абаскале. Мое мнение не меняется: Абаскаль — это тренер не уровня “Спартака”. Давно говорю, что предпочел бы опытного российского тренера, а не молодого иностранца. Не хочу называть конкретные фамилии, у нас много хороших отечественных специалистов, которые хорошо знают специфику нашего футбола, потому что им живут. Тот же Осинькин очень хороший тренер», — сказал Жуков «СЭ».