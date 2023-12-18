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00:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жуков: Абаскаль — тренер не уровня «Спартака»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» высказался о будущем тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

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Источник: Чемпионат.com

«Я уже много говорил об Абаскале. Мое мнение не меняется: Абаскаль — это тренер не уровня “Спартака”. Давно говорю, что предпочел бы опытного российского тренера, а не молодого иностранца. Не хочу называть конкретные фамилии, у нас много хороших отечественных специалистов, которые хорошо знают специфику нашего футбола, потому что им живут. Тот же Осинькин очень хороший тренер», — сказал Жуков «СЭ».

Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года. «Спартак» завершил первую часть чемпионата России на пятом месте, набрав 30 очков в 18 матчах.

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