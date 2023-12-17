Haber61: «Трабзонспор» предложит ЦСКА 5 млн евро за трансфер Виллиана Роши
«Трабзонспор» предложит за центрального защитника ЦСКА Виллиана Рошу 5 миллионов евро. Об этом сообщает Haber61.
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«Трабзонспор» предложит за центрального защитника ЦСКА Виллиана Рошу 5 миллионов евро. Об этом сообщает Haber61.
Бразилец — приоритетный вариант для турецкого клуба. По информации источника, администраторы «Трабзонспора» свяжутся с представителями москвичей в ближайшее время. Отмечается, что сам футболист не против продолжить карьеру в Турции.
Роша перешел в ЦСКА в сентябре прошлого года из португальского «Портимоненсе» за 2 миллиона евро. В сезоне-2023/24 защитник провел за армейцев 22 матча, сделал 1 результативную передачу, заработал 7 желтых и 1 красную карточку.