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23:18 (мск), источник: Sport24

Haber61: «Трабзонспор» предложит ЦСКА 5 млн евро за трансфер Виллиана Роши

«Трабзонспор» предложит за центрального защитника ЦСКА Виллиана Рошу 5 миллионов евро. Об этом сообщает Haber61.

ЦСКА
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Источник: ФК ЦСКА

Бразилец — приоритетный вариант для турецкого клуба. По информации источника, администраторы «Трабзонспора» свяжутся с представителями москвичей в ближайшее время. Отмечается, что сам футболист не против продолжить карьеру в Турции.

Роша перешел в ЦСКА в сентябре прошлого года из португальского «Портимоненсе» за 2 миллиона евро. В сезоне-2023/24 защитник провел за армейцев 22 матча, сделал 1 результативную передачу, заработал 7 желтых и 1 красную карточку.

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