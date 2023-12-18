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00:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Владислав Радимов назвал главную проблему «Зенита» в текущем сезоне РПЛ

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал о главной проблеме сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также высказался о чемпионской гонке.

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Источник: Чемпионат.com

«Главная проблема “Зенита” — уход Далера Кузяева и в первую очередь Малкома. Заменить такую ключевую фигуру сложно, в данный момент у “Зенита” это не получилось. Отсюда и перепады в игре. Цельности на протяжении 90 минут, как в прошлом сезоне, нет.

Если «Зенит» не возьмёт чемпионство, это пойдёт на пользу лиге? Я так не считаю, хочу, чтобы они победили. То, что есть интрига, это замечательно. «Краснодар» почувствовал вкус победы, победа над ЦСКА благодаря голу в конце ещё больше добавит им мотивации. Осталось 12 туров, во втором круге «Краснодар» сыграет с «Зенитом» дома. Кто допустит меньше осечек в матчах с командами менее высокого уровня, тот и придёт к финишу первым«, — приводит слова Радимова “Матч ТВ”.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

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