Владислав Радимов назвал главную проблему «Зенита» в текущем сезоне РПЛ

«Главная проблема “Зенита” — уход Далера Кузяева и в первую очередь Малкома. Заменить такую ключевую фигуру сложно, в данный момент у “Зенита” это не получилось. Отсюда и перепады в игре. Цельности на протяжении 90 минут, как в прошлом сезоне, нет.

Если «Зенит» не возьмёт чемпионство, это пойдёт на пользу лиге? Я так не считаю, хочу, чтобы они победили. То, что есть интрига, это замечательно. «Краснодар» почувствовал вкус победы, победа над ЦСКА благодаря голу в конце ещё больше добавит им мотивации. Осталось 12 туров, во втором круге «Краснодар» сыграет с «Зенитом» дома. Кто допустит меньше осечек в матчах с командами менее высокого уровня, тот и придёт к финишу первым«, — приводит слова Радимова “Матч ТВ”.