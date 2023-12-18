Звезда ЦСКА уедет в Турцию, лидер АПЛ готовит сделку на 120 млн евро. Трансферы и слухи дня
Главное к этому часу.
Главное к этому часу.
«Трабзонспор» предложит за центрального защитника ЦСКА Виллиана Рошу 5 миллионов евро. Об этом сообщает Haber61.
Бразилец — приоритетный вариант для турецкого клуба. По информации источника, администраторы «Трабзонспора» свяжутся с представителями москвичей в ближайшее время. Отмечается, что сам футболист не против продолжить карьеру в Турции.
Тем не менее, агенты футболиста эту информацию опровергли.
— «Трабзонспор» предложил 5 млн. евро за Рошу? Это неправда. На данный момент мы не ведем никаких переговоров по Роше ни с кем, — сообщили в агентстве Sferico Sportsand Management в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.
«Зенит» не оставляет попыток подписать защитника «Сан-Паулу» Бералдо. Ранее сообщалось, что бразильский клуб отклонил предложение питерцев в размере 18 млн евро за 20-летнего футболиста и хочет получить не менее 20 млн. Такую сумму, по слухам, готов заплатить «Лестер».
Впрочем, недавно оказалось, что 20 млн — тоже далеко не предел. По информации Radio Itatiaia, «Сан-Паулу» прекрасно понимает, что сейчас спрос на игрока велик — им всерьез интересуются многие клубы Европы. Поэтому бразильцы планируют выручить за таланта рекордную для себя сумму, какую именно — не сообщается.
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал информацию об интересе воронежского клуба к нападающему «Спартака» Павлу Мелешину.
В воскресенье Metaratings.ru сообщил, что «Факел» хочет арендовать 19-летнего игрока.
«Павел — хороший футболист. Думаю, что он бы пригодился “Факелу”. Не хотелось бы говорить о том, интересуемся мы им сейчас или нет. Со “Спартаком” мы пока не вели переговоры. Все остальное — додумки», — приводит слова Котова «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2023/24 Мелешин принял участие в 8 матчах за «Спартак» и отметился 1 забитым мячом. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года.
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен летом 2024 года перейдет в «Арсенал». Об этом сообщает аккаунт MoArsenal86 в соцсетях.
По информации источника, «канониры» собираются приобрести нигерийца за € 120 млн. Однако при этом сумма трансфера может увеличиться до € 134 млн.
Ранее сообщалось, что Осимхен может перейти в «Реал». Мадридский клуб попытается приобрести форварда, если не сможет подписать Мбаппе из «ПСЖ» или Холанда из «Манчестер Сити».
Туринский «Ювентус» планирует в ближайшее время заключить контракт с центральным полузащитником английского «Манчестер Сити» Келвином Филлипсом. Как сообщает Tuttomercatoweb, решающим фактором в достижении соглашения является то, что главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола объявил: Филлипс не входит в планы клуба. Пока что переговоры продолжаются.
Напомним, Филлипс присоединился к «Манчестер Сити» в 2022 году. За футболиста клуб заплатил «Лидсу» 49 млн евро. Однако с тех пор Келвин сыграл лишь в 30 матчах, в которых забил один гол.