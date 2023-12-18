Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Салернитана
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Алавес
Футбол. Зарубежный
17.12
Бавария
Штутгарт
30
Футбол. Зарубежный
17.12
Лацио
Интер
02
Футбол. Зарубежный
17.12
Лилль
ПСЖ
11
Футбол. Зарубежный
17.12
Реал
Вильярреал
41
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.12
Краснодар
ЦСКА
10
10.12
Балтика
Рубин
01
10.12
Сочи
Оренбург
11
10.12
Факел
Динамо
11
9.12
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
9.12
Ахмат
Ростов
00
9.12
Спартак
Крылья Советов
30
8.12
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:34 (мск), источник: Sport24

Звезда ЦСКА уедет в Турцию, лидер АПЛ готовит сделку на 120 млн евро. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

ЦСКА
Трабзонспор
Зенит
Факел
Спартак
Наполи
Арсенал
Ювентус
Манчестер СитиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

Что в России

Виллиан Роша перейдет в «Трабзонспор»

«Трабзонспор» предложит за центрального защитника ЦСКА Виллиана Рошу 5 миллионов евро. Об этом сообщает Haber61.

Бразилец — приоритетный вариант для турецкого клуба. По информации источника, администраторы «Трабзонспора» свяжутся с представителями москвичей в ближайшее время. Отмечается, что сам футболист не против продолжить карьеру в Турции.

Источник: РИА "Новости"

Тем не менее, агенты футболиста эту информацию опровергли.

— «Трабзонспор» предложил 5 млн. евро за Рошу? Это неправда. На данный момент мы не ведем никаких переговоров по Роше ни с кем, — сообщили в агентстве Sferico Sportsand Management в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

«Сан-Паулу» хочет продать «Зениту» футболиста за рекордную сумму

«Зенит» не оставляет попыток подписать защитника «Сан-Паулу» Бералдо. Ранее сообщалось, что бразильский клуб отклонил предложение питерцев в размере 18 млн евро за 20-летнего футболиста и хочет получить не менее 20 млн. Такую сумму, по слухам, готов заплатить «Лестер».

Источник: AFP 2023

Впрочем, недавно оказалось, что 20 млн — тоже далеко не предел. По информации Radio Itatiaia, «Сан-Паулу» прекрасно понимает, что сейчас спрос на игрока велик — им всерьез интересуются многие клубы Европы. Поэтому бразильцы планируют выручить за таланта рекордную для себя сумму, какую именно — не сообщается.

«Факел» хочет арендовать Мелешина из «Спартака»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал информацию об интересе воронежского клуба к нападающему «Спартака» Павлу Мелешину.

В воскресенье Metaratings.ru сообщил, что «Факел» хочет арендовать 19-летнего игрока.

Источник: РИА "Новости"

«Павел — хороший футболист. Думаю, что он бы пригодился “Факелу”. Не хотелось бы говорить о том, интересуемся мы им сейчас или нет. Со “Спартаком” мы пока не вели переговоры. Все остальное — додумки», — приводит слова Котова «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 Мелешин принял участие в 8 матчах за «Спартак» и отметился 1 забитым мячом. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года.

Что в Европе

Осимхен перейдет в «Арсенал»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен летом 2024 года перейдет в «Арсенал». Об этом сообщает аккаунт MoArsenal86 в соцсетях.

Источник: Reuters

По информации источника, «канониры» собираются приобрести нигерийца за € 120 млн. Однако при этом сумма трансфера может увеличиться до € 134 млн.

Ранее сообщалось, что Осимхен может перейти в «Реал». Мадридский клуб попытается приобрести форварда, если не сможет подписать Мбаппе из «ПСЖ» или Холанда из «Манчестер Сити».

«Ювентус» подпишет футболиста «Ман Сити»

Туринский «Ювентус» планирует в ближайшее время заключить контракт с центральным полузащитником английского «Манчестер Сити» Келвином Филлипсом. Как сообщает Tuttomercatoweb, решающим фактором в достижении соглашения является то, что главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола объявил: Филлипс не входит в планы клуба. Пока что переговоры продолжаются.

Источник: Reuters

Напомним, Филлипс присоединился к «Манчестер Сити» в 2022 году. За футболиста клуб заплатил «Лидсу» 49 млн евро. Однако с тех пор Келвин сыграл лишь в 30 матчах, в которых забил один гол.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Жена Тикнизяна призналась, что из-за нее он жертвует сном: «Встает со мной в 3:30 утра, отвозит на работу»
Noize MC: «Шаман — это просто некая поющая голова, которая как-то что-то рифмует»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь