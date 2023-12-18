Звезда ЦСКА уедет в Турцию, лидер АПЛ готовит сделку на 120 млн евро. Трансферы и слухи дня

Что в России

Виллиан Роша перейдет в «Трабзонспор»

«Трабзонспор» предложит за центрального защитника ЦСКА Виллиана Рошу 5 миллионов евро. Об этом сообщает Haber61.

Бразилец — приоритетный вариант для турецкого клуба. По информации источника, администраторы «Трабзонспора» свяжутся с представителями москвичей в ближайшее время. Отмечается, что сам футболист не против продолжить карьеру в Турции.

Тем не менее, агенты футболиста эту информацию опровергли.

— «Трабзонспор» предложил 5 млн. евро за Рошу? Это неправда. На данный момент мы не ведем никаких переговоров по Роше ни с кем, — сообщили в агентстве Sferico Sportsand Management в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

«Сан-Паулу» хочет продать «Зениту» футболиста за рекордную сумму

«Зенит» не оставляет попыток подписать защитника «Сан-Паулу» Бералдо. Ранее сообщалось, что бразильский клуб отклонил предложение питерцев в размере 18 млн евро за 20-летнего футболиста и хочет получить не менее 20 млн. Такую сумму, по слухам, готов заплатить «Лестер».

Впрочем, недавно оказалось, что 20 млн — тоже далеко не предел. По информации Radio Itatiaia, «Сан-Паулу» прекрасно понимает, что сейчас спрос на игрока велик — им всерьез интересуются многие клубы Европы. Поэтому бразильцы планируют выручить за таланта рекордную для себя сумму, какую именно — не сообщается.

«Факел» хочет арендовать Мелешина из «Спартака»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал информацию об интересе воронежского клуба к нападающему «Спартака» Павлу Мелешину.

В воскресенье Metaratings.ru сообщил, что «Факел» хочет арендовать 19-летнего игрока.

«Павел — хороший футболист. Думаю, что он бы пригодился “Факелу”. Не хотелось бы говорить о том, интересуемся мы им сейчас или нет. Со “Спартаком” мы пока не вели переговоры. Все остальное — додумки», — приводит слова Котова «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 Мелешин принял участие в 8 матчах за «Спартак» и отметился 1 забитым мячом. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года.

Что в Европе

Осимхен перейдет в «Арсенал»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен летом 2024 года перейдет в «Арсенал». Об этом сообщает аккаунт MoArsenal86 в соцсетях.

По информации источника, «канониры» собираются приобрести нигерийца за € 120 млн. Однако при этом сумма трансфера может увеличиться до € 134 млн.

Ранее сообщалось, что Осимхен может перейти в «Реал». Мадридский клуб попытается приобрести форварда, если не сможет подписать Мбаппе из «ПСЖ» или Холанда из «Манчестер Сити».

«Ювентус» подпишет футболиста «Ман Сити»

Туринский «Ювентус» планирует в ближайшее время заключить контракт с центральным полузащитником английского «Манчестер Сити» Келвином Филлипсом. Как сообщает Tuttomercatoweb, решающим фактором в достижении соглашения является то, что главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола объявил: Филлипс не входит в планы клуба. Пока что переговоры продолжаются.