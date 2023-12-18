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15:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес стал резидентом ОАЭ, это позволит ему принять участие в сборах «Спартака»

Как стало известно «СЭ», в конце 2023 года полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес получил резидентскую визу ОАЭ.

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Источник: https://t.me/fcsmtg

Это упрощает для голландца пересечение границы арабского государства. Благодаря новому статусу Промес с высокой долей вероятности примет участие в зимних сборах «Спартака», которые команда проведет в Дубае.

В 2023 году Квинси пропустил сборы «Спартака» в ОАЭ и Турции, готовясь в Москве по индивидуальной программе. Официальных причин этого не называлось. Клуб ограничился словами о том, что главный тренер сам определяет, кто именно летит на сборы. По информации СМИ, Промес не прибыл ни в ОАЭ, ни в Турцию из-за опасности его экстрадиции на родину ввиду открытых против него в Нидерландах уголовных дел.

После зимних сборов в 2023 году Промес забил 6 мячей в 11 матчах, в то время как в первой части сезона он 14 раз поражал ворота соперников «Спартака» в 16 проведенных играх.

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