Промес стал резидентом ОАЭ, это позволит ему принять участие в сборах «Спартака»

В 2023 году Квинси пропустил сборы «Спартака» в ОАЭ и Турции, готовясь в Москве по индивидуальной программе. Официальных причин этого не называлось. Клуб ограничился словами о том, что главный тренер сам определяет, кто именно летит на сборы. По информации СМИ, Промес не прибыл ни в ОАЭ, ни в Турцию из-за опасности его экстрадиции на родину ввиду открытых против него в Нидерландах уголовных дел.