Аршавин назвал плюсы возможного возвращения РПЛ на систему «весна-осень»

«Я всегда был за “весну — осень”, ещё до того, как приняли решение о переходе на “осень — весну”. Всё было нормально: в декабре не играли в чемпионате, играли только участники еврокубков.

Главный аргумент — синхронизация трансферных окон. Второй аргумент — команда, которая выигрывает чемпионат осенью, играет в еврокубках почти через десять месяцев. Для меня это бред. Во-первых, ничего страшного: за эти месяцы можно как потерять, так и приобрести. У нас же был пример тульского «Арсенала», который вышел в Лигу Европы одним составом, а через месяц уже другим спокойно скрутился «Нефтчи».