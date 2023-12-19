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19:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Балтики» Мусаев перешел в ЦСКА

Форвард «Балтики» Тамерлан Мусаев стал игроком ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Балтика
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Источник: ФК ЦСКА

22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.

Мусаев играл за «Балтику» с 2020 года. Он провел за калининградцев 80 матчей, забил 19 мячей и отдал 14 голевых передач. В текущем сезоне в активе нападающего 4 гола и 2 ассиста в 25 матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

Ранее Мусаев выступал за «КАМАЗ», ульяновскую «Волгу» и вторые команды тульского «Арсенала» и «Анжи».

С 2014 по 2015 годы Мусаев занимался в академии ЦСКА.

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