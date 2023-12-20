ЦСКА совершил сенсационное приобретение, Слуцкий едет тренировать иностранный клуб. Трансферы и слухи дня

Что в России

Новый нападающий ЦСКА

Сенсационным подписание Тамерлана Мусаева можно считать сразу по нескольким причинам. Во-первых, от страдавшего всю осень из-за короткой скамейки ЦСКА никто не ждал трансферов так быстро: последнее время красно-синие обычно откровенно затягивали с оформлением сделок. Во-вторых, слухов вокруг переезда нападающего из «Балтики» в Москву в медиа не мелькало. В-третьих, мало кто мог предположить, что ЦСКА начнет в первую очередь укреплять атаку — ведь в центре поля и линии обороны ситуация явно критичнее.

Воспитанник ЦСКА подписал контракт с армейцами до лета 2028 года. Так приобретение прокомментировал генеральный директор клуба Роман Бабаев:

«Наши скауты давно наблюдали за Тамерланом. Когда юные футболисты уходят из нашей академии, мы все равно не перестаем следить за их развитием, поэтому Тамерлан, естественно, был в наших списках. Уже на профессиональном уровне по существу были оценены его качества как селекционным отделом, так и тренерским штабом. Его приобретение вписывается в стратегию клуба по поиску молодых талантов, в том числе и на внутреннем рынке.



Считаем, что у Тамерлана есть все, чтобы продолжать прогрессировать в нашей команде. Нападающий обладает необходимым набором качеств габаритного форварда и при этом здорово смотрится при игре в комбинационный футбол».

Чалова хотят видеть в «Марселе» и «Трабзоне»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может стать игроком «Марселя», сообщает La Tribune Olympienne. По информации издания, российский футболист является одним из двух кандидатов на усиление атакующей линии провансальского клуба.

Помимо Чалова, «Марсель» рассматривает Артура Кабрала из «Бенфики». По данным источника, агентство, которое ведет дела Федора, имеет хорошие отношения с руководством «Марселя», этот факт также может сыграть на руку сторонам в переговорном процессе.

Также сообщается об интересе к нападающему от турецкого «Трабзонспора». Может быть, в связи с этим ЦСКА и вернул Мусаева?

В нынешнем сезоне Чалов провел 17 матчей в РПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Мозес отправится в Италию?

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может продолжить карьеру в «Интере». Как сообщает InterZone, руководство миланского клуба считает Мозеса оптимальным вариантом по соотношению цены и качества. Детали возможной сделки не сообщаются.

В составе московского «Спартака» Виктор выступает с июля 2021 года после перехода из «Челси», соглашение футболиста со «Спартаком» рассчитано до лета 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» готов расстаться с Мозесом в зимнее трансферное окно.

Александр Ерохин и Дмитрий Чистяков могут сменить «Зенит» на «Сочи»

Об этом сообщает журналист Иван Карпов. По его информации, игроки действующего чемпиона России перейдут в команду, занимающую последнее место в лиге по итогам осеннего отрезка.

Отмечается, что также в «Сочи» должен перебраться Алексей Сутормин, однако Сергей Семак настаивает на том, чтобы футболист остался в Петербурге.

Что за рубежом

Слуцкого позвали в Китай

Бывший тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий возглавит «Шанхай Шэньхуа», сообщает Иван Карпов. По его версии, российский специалист уже согласовал контракт с китайским клубом. Вместе со Слуцким в Суперлигу отправятся Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Первый ранее неоднократно работал со Слуцким в одних командах в качестве спортивного директора, второй — был его ассистентом в «Витессе».

До конца декабря все трое они вылетят в Китай, чтобы принять дела. Последним клубом Слуцкого был «Рубин», который он покинул 15 ноября 2022 года.

Источник: Соцсети

Мюллер продлил контракт с «Баварией»

Пресс-служба «Баварии» объявила о продлении контракта с полузащитником Томасом Мюллером. Новое соглашение с 34-летним игроком рассчитано до 30 июня 2025 года. Срок предыдущего договора истекал 1 июля 2024-го.