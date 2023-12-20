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16:07 (мск), источник: Sport24

Тикнизян: Дзюба шутит, что Пиняев покупает бутсы в детском мире. Сережа убегает и плачет

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в беседе с корреспондентом Sport24 Владимиром Колосом высказался о партнере по команде Сергее Пиняеве, а также о шутках Артема Дзюбы в адрес молодого хавбека.

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Источник: РИА "Новости"

«Сережа — человек, к которому я очень хорошо отношусь с его первого дня пребывания в команде. Мы сразу нашли коннект. Мы оба играем на левом фланге и здорово друг друга понимаем. В жизни мы тоже достаточно хорошо общаемся.

А Дзюба шутит, что Сережа покупает бутсы в “Детском мире”. И в то же время любит его. Но вообще у Сережи очень хорошо развито чувство самоиронии. Конечно, иногда он убегает куда-то и плачет, ха-ха! Но потом возвращается и улыбается», — рассказал Тикнизян.

Напомним, что в середине ноября появилась новость, что Артем Дзюба и Сергей Пиняев якобы подрались. Футболисты информацию опровергли.

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