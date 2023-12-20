Тикнизян: Дзюба шутит, что Пиняев покупает бутсы в детском мире. Сережа убегает и плачет

«Сережа — человек, к которому я очень хорошо отношусь с его первого дня пребывания в команде. Мы сразу нашли коннект. Мы оба играем на левом фланге и здорово друг друга понимаем. В жизни мы тоже достаточно хорошо общаемся.



А Дзюба шутит, что Сережа покупает бутсы в “Детском мире”. И в то же время любит его. Но вообще у Сережи очень хорошо развито чувство самоиронии. Конечно, иногда он убегает куда-то и плачет, ха-ха! Но потом возвращается и улыбается», — рассказал Тикнизян.