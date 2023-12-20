«В Азии есть страны, которые не хотят нас видеть». Дюков — о выборе России в пользу УЕФА

Сегодня состоялось очередное заседание исполкома РФС, на котором обсудили важные моменты для российского футбола. Президент союза Александр Дюков рассказал, в каком состоянии сейчас находятся переговоры с УЕФА, чем закончилось обсуждение о смене конфедерации, о будущих соперниках для сборной России, а также поднял тему о пересмотре регламента РПЛ.

Переход в Азию: опция остаётся, но есть ряд сложностей

Дюков сказал, что вариант со сменой конфедерации остаётся, его никто не вычёркивает: "Опция есть. Для нас задача ― участие в международных соревнованиях. Почему мы сегодня это обсуждали? Полгода до конца финансового года, поэтому, если бы мы решили уйти в Азию, нам надо было бы сегодня подать прошение в УЕФА о смене конфедерации.

Мнение всех членов исполкома и клубов: если переходить в Азию, нам нужны гарантии непосредственного участия в турнирах, что мы не будем просто членами АФК. Да, в Азии есть определённая поддержка со стороны ряда стран, но будет и сопротивление. Есть примеры ― например, участие наших спортсменов в Азиатских играх. Дальше приглашения дело не пошло.

Главным должно быть решение от ФИФА об отмене запрета на участие в международных матчах. Переход в Азию гарантий по отмене этого решения не даёт. В Азии есть страны, которые хотят нас видеть. Но есть страны, которые видеть нас не хотят. Есть уровень футбольных чиновников, которые достаточно доброжелательны к нам. А есть уровень политический ― там ситуация другая. 26 стран из Азии поддержали определённые политические решения против РФ".

Отношения с УЕФА: юноши примут участие в международных соревнованиях, УЕФА заинтересован в нашем возвращении

«В переговорах с УЕФА есть прогресс, — сказал президент РФС. — Принято решение, которое разрешает нашим юношам принимать участие в международных матчах. Это решение сохраняет актуальность, пока УЕФА не найдена техническая возможность его реализовать. Есть вероятность, что мы примем участие в жеребьёвке, которая состоится в январе-феврале».

По словам Дюкова, чиновники ФИФА и УЕФА «с удовольствием вернули бы нас в соревнования», однако есть позиция правительств, и она иная. «УЕФА заинтересован в нашем возвращении, но не всё зависит от них, — добавил он. — Международные спортивные федерации тоже находятся под давлением ― как политиков, так и СМИ. Мы видим, что происходит с МОК — это подтверждение наличия двойных стандартов. Но мы члены УЕФА, мы хотим принимать участие в соревнованиях УЕФА. Сейчас есть решение по юношам, и мы хотим продолжать работу по следующему снятию ограничений».

Флаг и гимн: это важно, но нужно, чтобы нас сначала хоть куда-то официально допустили

Президент РФС подчеркнул, что флаг и гимн важны, но, чтобы этот момент предметно обсуждать, нужно куда-то быть допущенными. «Дальше будем действовать по ситуации, — сказал Дюков. — В январе и феврале наших юношей могут допустить до жеребьёвки турниров УЕФА, а дальше будем смотреть. Если не допустят, это будет какой-то сигнал. Для меня важно, чтобы сборная принимала участие с флагом и гимном, но в РФС не я единолично принимаю решение. Я не могу принимать решение за молодых спортсменов».

Отсутствие участия в международных матчах: это плохо, но не катастрофа

Президент РФС сказал, что не видит кризиса в сложившейся ситуации — сборная интересна, клубы играют.

«Возможно, мне не хватает авторитета, чтобы отменить запрет от ФИФА или, например, отменить санкции, которые наложены на “Газпром Нефть”, — проиронизировал Дюков. — Что мне с этим сделать? Я бы не назвал ситуацию кризисом. Конечно, нам важно играть официальные международные матчи, но сборные и клубы функционируют. Болельщикам наша сборная интересна, международные матчи проводятся. Неучастие в официальных матчах ― это плохо. Катастрофа ли это? Катастрофа — это отсутствие возможности для тренировок и игр. Мы делаем всё для того, чтобы вернуть официальные международные матчи. Мы не удовлетворены текущим результатом, но мы работаем, делаем то, что от нас зависит».

Россия разгромила Кубу в Волгограде 27 фотографий 27 фотографий 27 фотографий

Матчи сборной России: с Сербией договорились, играть будем дома

«С Сербией мы договорились, подписали контракт, — рассказал Дюков. — С Боснией была договорённость, но подписанного контракта не было. Играть будем в России».

Также, по словам Дюкова, есть шанс, что сборная России сыграет с одной из сборных Южной Америки в 2024 году. Помимо этого, ведутся переговоры с Беларусью по поводу проведения товарищеского матча.

Израиль и Палестина: спортивные федерации приняли политизированное решение

Дюков заявил, что история с Израилем и Палестиной ― это случай двойных стандартов при принятии решения. «Мы не призываем к тому, чтобы наложить на кого-то санкции, — добавил он. — Мы считаем, что спортивные федерации не должны принимать политизированные решения. Против нас было принято политизированное решение. Отличие в том, что Израиль и Палестина играют, а мы нет. Обращали ли мы на это внимание? Да. Люди развели руками. Но при этом в УЕФА нам пытаются помочь. Двойные стандарты вызваны политическим давлением и давлением СМИ».

Зимние матчи в РПЛ: картинка была экзотическая, можно рассмотреть внесение изменений в регламент

«Ряд матчей РПЛ был проведён в непростых погодных условиях, но в рамках регламента, — отметил Дюков. — Наверное, правильным будет пересмотреть регламент, чтобы там учитывалась ещё и ТВ-картинка, а не только здоровье футболистов. Картинка была экзотическая, но не та, которая нужна. Изменения в регламентные нормы можно внести».

Снежная битва ЦСКА и «Ростова» 18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

Переход на «весна-осень»: клубы хотят оставить всё как есть

РПЛ руководствуется тем, что раз в два года будет пауза на международные турниры. «Чемпионат можно просто начинать на две недели раньше, но клубы предпочитают начинать в середине июля ― это их выбор, — сказал Дюков. — Нам в любом случае придётся заканчивать в декабре ― при любом формате. Погода непредсказуемая. Сейчас вот можно играть в футбол, а две недели назад было нельзя. Если доработать регламент, то будет возможность для переноса. Но инициатива должна идти от РПЛ, пока её нет. Мы готовы отреагировать. Если сейчас всё поменять, то это будет непросто — опять будет переходной чемпионат».