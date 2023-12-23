СМИ: футболист «Зенита» Ренан попал в сферу интересов мадридского «Реала»

ТАСС, 23 декабря. Бразильский защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберт Ренан может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает издание AS.

Сообщается, что «Реал» ищет недорогого защитника, который мог бы заменить травмированного бразильца Эдера Милитао. В то же время испанский гранд видит достоинства Ренана — возраст и сравнительно низкую рыночную стоимость.

Ранее бразильский портал Globo писал, что услуги Ренана интересны лондонскому «Вест Хэму» и его бывшему клубу — «Коринтиансу». При этом авторы заметки указали, что «Коринтианс» может быть задействован в сделках по Ренану как транзитный пункт между «Зенитом» и европейской командой.