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11:30 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист «Зенита» Ренан попал в сферу интересов мадридского «Реала»

Испанский клуб рассматривает возможность взять игрока в аренду с правом выкупа.

Реал
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 23 декабря. Бразильский защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберт Ренан может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает издание AS.

Сообщается, что «Реал» ищет недорогого защитника, который мог бы заменить травмированного бразильца Эдера Милитао. В то же время испанский гранд видит достоинства Ренана — возраст и сравнительно низкую рыночную стоимость.

Ранее бразильский портал Globo писал, что услуги Ренана интересны лондонскому «Вест Хэму» и его бывшему клубу — «Коринтиансу». При этом авторы заметки указали, что «Коринтианс» может быть задействован в сделках по Ренану как транзитный пункт между «Зенитом» и европейской командой.

Ренану 20 лет, он перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Он провел за петербургскую команду 18 матчей и не отметился результативными действиями. С «Зенитом» Ренан стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. Ранее защитник выступал за «Коринтианс», в составе основной команды он появился на поле в 13 матчах и отметился голевой передачей.

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