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11:55 (мск), источник: Sport24

У «Спартака» новый спортивный директор, экс-тренером сборной России интересуются в Турции. Трансферы и слухи дня

Держим в курсе.

Спартак
ЦСКА
Бешикташ
Бунедкор
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Источник: Кадр из трансляции

Что в России

«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора

Московский клуб объявил о назначении Томаша Амарала на должность спортивного директора клуба. На этом посту он сменил Пола Эшуорта, работавшего в «Спартаке» с сентября 2022 года. Британский специалист перемещен на пост технического директора.

На протяжении последних четырех с половиной лет португальский специалист занимал должность старшего скаута в «Бенфике», а до этого работал помощником тренера в «Фаренсе» и «Браге», а также скаутом — в «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».

«Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что “Спартак” — по-настоящему народная команда в России. Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал.

Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!» — прокомментировал свое назначение Амарал.

Источник: ФК «Спартак»

ЦСКА ведет переговоры о подписании защитника

Футбольный агент Адриано Спадото прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту, защитнику бразильского «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабы, со стороны московского ЦСКА. «Мы действительно ведем переговоры с ЦСКА. Такой трансфер возможен», — заявил агент в интервью Sport24.

В прошедшем сезоне 26-летний Жуниньо Капишаба провел за «РБ Брагантино» 56 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 3 миллиона евро.

Черчесов может возглавить турецкий клуб

NTVSpor сообщает, что бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Бешикташ». Накануне турецкий клуб объявил об увольнении с поста главного тренера Рызы Чалымбая. Решение расстаться с ним было принято после поражения от «Аланьяспора» (1:3) в 17-м туре Суперлиги. На данный момент «Бешикташ» отстает от лидирующего в чемпионате Турции «Фенербахче» на 17 очков.

По версии издания, помимо Черчесова на пост претендуют Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Руд ван Нистелрой, Франк де Бур и Бруно Женезио. Последним местом работы 60-летнего Черчесова был венгерский «Ференцварош».

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА интересуется капитаном «Бунедкора»

По информации журналиста Самвела Саркисяна, ЦСКА интересуется возможностью приобретения защитника и капитана узбекского «Бунедкора» Авазбека Улмасалиева. Отмечается, что армейцы рассматривают 23-летнего Улмасалиева в качестве возможного укрепления позиции центрального защитника.

В нынешнем сезоне Авазбек Улмасалиев провел за «Бунедкор» 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

Что в Европе

Суарес воссоединился с Лео Месси

Нападающий Луис Суарес перешел из «Гремио» в «Интер Майами». Контракт с 36-летним футболистом рассчитан на сезон-2024.

Луис Суарес воссоединится с бывшими товарищами по «Барселоне» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

«Я очень счастлив и рад принять этот новый вызов в “Интер Майами”. Мне не терпится начать работу, и я готов трудиться, чтобы воплотить в жизнь мечту о завоевании новых титулов с этим великим клубом. Я с оптимизмом смотрю на то, чего мы сможем достичь вместе благодаря нашим общим амбициям. Я буду отдавать все силы, чтобы доставить радость этим великим болельщикам, о которых я так много слышал, защищая цвета “Интер Майами”, и с нетерпением жду воссоединения с великими друзьями и игроками. Я также с нетерпением жду встречи с моими новыми партнерами по команде и тренерами», — прокомментировал свой переход сам футболист.

Источник: Официальный сайт ФК «Интер Майами»

Бонуччи может перебраться в «Рому»

Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи может вернуться в Серию А, где он долгие годы выступал в составе «Ювентуса».

La Gazzetta dello Sport утверждает, что 36-летний ветеран может присоединиться к «Роме» на правах свободного агента уже в январе. Итальянский защитник присоединился к «Униону» летом 2023 года, но не смог заиграть в команде и был бы рад вернуться в Италию. «Унион», по слухам, может расторгнуть контракт с Бонуччи, чтобы облегчить ему трансфер в римский клуб.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ожидает усиления защиты, поскольку Крис Смоллинг и Мараш Камбулла травмированы в течение нескольких месяцев, а Эван Н’Дика в январе отправится на Кубок африканских наций.

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