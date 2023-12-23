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12:16 (мск), источник: ТАСС

«Пари НН» арендовал у «Локомотива» футболиста Марадишвили

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Локомотив
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» арендовал у московского «Локомотива» полузащитника Константина Марадишвили. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

Марадишвили 23 года, он перешел в «Локомотив» из ЦСКА в 2021 году. В текущем сезоне полузащитник провел 8 матчей в Мир — Российской премьер-лиге и забил 1 гол.

«Локомотив» после 19 туров набрал 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 24 очками располагается на 9-й строчке.

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