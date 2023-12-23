«Пари НН» арендовал у «Локомотива» футболиста Марадишвили

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» арендовал у московского «Локомотива» полузащитника Константина Марадишвили. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

Марадишвили 23 года, он перешел в «Локомотив» из ЦСКА в 2021 году. В текущем сезоне полузащитник провел 8 матчей в Мир — Российской премьер-лиге и забил 1 гол.