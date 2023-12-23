Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Удинезе
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Севилья
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Наполи
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.12
Краснодар
ЦСКА
10
10.12
Балтика
Рубин
01
10.12
Сочи
Оренбург
11
10.12
Факел
Динамо
11
9.12
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
9.12
Ахмат
Ростов
00
9.12
Спартак
Крылья Советов
30
8.12
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:15 (мск), источник: Sports.Ru

На стадионе «Спартака» разместили вывеску с новым названием — «Лукойл Арена»

Сегодня на стадионе московского клуба установили вывеску «Лукойл Арена».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Соцсети

Напомним, с момента открытия стадиона он назывался «Открытие Арена».

За четыре года клуб получил за нейминг арены более миллиарда рублей. Затем соглашение продлили до конца 2023-го. При этом в 2021 году стадион переименовали в «Открытие Банк Арену».

Теперь арена получила название компании, которая ей владеет с 2022 года — «Лукойл».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь