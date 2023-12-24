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09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Трансферы РПЛ, которые уже состоялись. Усилился не только ЦСКА

«Локо» отпустил полузащитника, «Ростов» расстался с ветераном.

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Источник: Чемпионат.com

В России ещё не открылось зимнее трансферное окно. Это произойдёт 25 января, однако клубы уже осуществили несколько сделок. Рассказываем о главных из них.

Источник: ФК ЦСКА

Тамерлан Мусаев: «Балтика» → ЦСКА (€ 300 тыс.)

Очень любопытный трансфер, исходя из того, что о нём не было ничего известно вплоть до официального объявления. Кстати, Мусаев уже играл в ЦСКА, а точнее, в академии. Парень оказался там в 2014 году, когда ему было 13 лет. В 2015-м Мусаев покинул ЦСКА, а дальше были «Локомотив» и «Торпедо». По словам генерального директора армейцев Романа Бабаева, скауты красно-синих следили за игроком и после его ухода из академии.

В итоге ЦСКА активировал опцию выкупа, которая была прописана в контракте Мусаева с «Балтикой». Тамерлана, скорее, взяли на перспективу, ведь его договор с армейцами рассчитан до 2028 года. «Считаем, что у Тамерлана есть всё, чтобы продолжать прогрессировать в нашей команде, — сказал после трансфера Бабаев. — Нападающий обладает необходимым набором качеств габаритного форварда и при этом здорово смотрится при игре в комбинационный футбол».

Источник: ФК «ПАРИ НН»

Константин Марадишвили: «Локомотив» → «Пари НН» (аренда)

В этом сезоне у Константина совсем мало игровой практики. Он отыграл восемь матчей в РПЛ, но отбегал в общей сложности всего 159 минут. В последнее время Марадишвили всё чаще сидел в запасе, нежели выходил на поле. Уход в другой клуб в такой ситуации — вполне логичное решение. Пару лет назад «Локо» купил игрока у ЦСКА за € 7 млн, а теперь отдаёт его в аренду. По информации «Матч ТВ», московский клуб возьмёт на себя 60% зарплаты игрока.

«Костя Марадишвили был номером один в нашем шорт-листе, поэтому мы сделали предложение партнёрам из “Локомотива”, а они с ним согласились. В этой ситуации выиграли все: и болельщики, которые получат более качественный и зрелищный футбол, и Константин, который хотел получать игровую практику», — сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Источник: FC BLACBURN ROVERS

Арнор Сигурдссон: ЦСКА → «Блэкберн»

Исландец оказался в ЦСКА ещё в 2018 году. Позднее его в карьере были аренда в «Венецию», приостановка контракта с ЦСКА, аренда в «Норрчёпинг», повторная приостановка договора с ЦСКА, аренда в «Блэкберн». В этом сезоне Сигурдссон провёл 17 матчей в составе английского клуба во всех турнирах и забил пять мячей. И вот теперь Арнор заключил полноценный контракт с «Блэкберном», который выступает во втором по силе дивизионе английского футбола.

Источник: РИА "Новости"

Алексей Ионов: «Ростов» → свободный агент

Опытный Ионов вернулся в донской клуб летом 2023 года. Но задержался там всего на полсезона. В последнее время Алексей перестал попадать в состав «Ростова» — с 15-го по 18-й тур РПЛ Ионов отыграл всего 45 минут. В декабре «Чемпионат» первым сообщил, что Алексей покинет команду. Так и получилось — стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

По словам Ионова, он расстался с «Ростовом» в хороших отношениях. Футболист подчеркнул, что готов продолжить карьеру. Агент футболиста также подтвердил, что 34-летний футболист планирует играть после того, как отдохнёт.

Аслан Дудиев: «Балтика» → «Сокол» (свободный агент)

Ещё один футболист, который покинул «Балтику» во время зимнего перерыва. Опытный (33 года) Дудиев был капитаном калининградского клуба, но в декабре стороны расторгли договор по обоюдному согласию. Аслану не потребовалось много времени, чтобы найти новый клуб — через неделю он заключил договор с «Соколом». Саратовский клуб выступает в Первой лиге и сейчас находится в нижней части таблицы. В конце ноября руководство попрощалось с Денисом Бояринцевым, который занимал пост главного тренера.

МАТВЕЙ ИВАХНОВ (В ТЁМНОЙ ФОРМЕ) | Источник: Чемпионат.com

Матвей Ивахнов: «Факел» → «Сокол» (аренда)

20-летний Ивахнов в этом сезоне играл очень мало. В РПЛ ему доверили всего 26 минут, в Кубке — 171. Теперь нападающий попробует свои силы в Первой лиге, где сыграет за «Сокол». Саратовский клуб приобрёл разнообразных новичков — и ветерана Дудиева, и молодого Ивахнова. Мало того, что Матвей пока очень редко играет в нынешнем сезоне, так ещё у него была и травма головы, из-за которой он пропустил пять матчей в РПЛ.

ДАНИИЛ ЗОРИН | Источник: VK.COM/FC_DINAMOMINSK

Бонус: Даниил Зорин: «Динамо» Минск → «Спартак» (окончание аренды)

Историю Зорина нельзя отнести к полноценным трансферам или арендам. Просто талантливый парень очень ярко проявил себя в Беларуси, а теперь вернулся в «Спартак». Он провёл в минском «Динамо» вторую половину сезона, и как провёл! 11 матчей, семь голов, две результативные передачи. И даже признавался лучшим игроком команды по итогам одного из месяцев. А самое главное, что Даниил помог «Динамо» взять чемпионский титул.

По словам Зорина, он стал лучше как игрок и повзрослел в жизненном плане. По информации «Чемпионата», решение о будущем игрока примут после зимних сборов. «В случае если руководство клуба примет решение, что на данный момент Зорин не сможет получать достаточно игрового времени из-за укомплектованности состава, будет рассматриваться вариант аренды, чтобы продолжать прогрессировать», — сообщил источник «Чемпионата».

Автор: Кирилл Закатченко

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