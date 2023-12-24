Защитник Нино, входящий в сферу интересов «Зенита», отказался от переезда в Россию

По информации источника, российский «Зенит» сделал предложение в размере € 7 млн по защитнику, однако сам футболист не хочет переезжать в Россию, поэтому сделка сорвалась.

26-летний центральный защитник является воспитанником бразильской «Крисиумы», потом отдавался в аренду в «Флуминенсе», а зимой 2020 года был куплен «Флуминенсе», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1 млн.