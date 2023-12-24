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18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник Нино, входящий в сферу интересов «Зенита», отказался от переезда в Россию

Защитник бразильского «Флуминенсе» Нино, которым интересуется санкт-петербургский «Зенит», отказался от переезда в Россию, сообщает Voce Giallo Rossa.

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Источник: http://fluminense.com.br/

По информации источника, российский «Зенит» сделал предложение в размере € 7 млн по защитнику, однако сам футболист не хочет переезжать в Россию, поэтому сделка сорвалась.

26-летний центральный защитник является воспитанником бразильской «Крисиумы», потом отдавался в аренду в «Флуминенсе», а зимой 2020 года был куплен «Флуминенсе», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1 млн.

В нынешнем сезоне Нино сыграл за команду 57 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Он стоит на данный момент € 11 млн.

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