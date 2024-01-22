Сколько зарабатывал лучший футболист России начала 1990-х. Когда он уехал в Испанию, зарплата выросла в четыре раза

Виктор Онопко был капитаном сборной России и лучшей команды страны 1990-х годов — московского «Спартака». Его дважды признавали лучшим футболистом сезона — в 1992-м и 1993-м годах. Поэтому любопытно узнать, а как же материально окупались все эти достижения, титулы и регалии.

В «Спартак» Онопко перешел в начале 1992-го года из донецкого «Шахтера». Чтобы уговорить Виктора на переезд в Москву, к нему домой специально приехал селекционер московского клуба Виктор Покровский.

«Пару дней я серьезно размышлял над предложением “Спартака” — и поначалу склонялся к тому, чтобы остаться в Донецке, — рассказывает Онопко. — У меня оттуда жена, рядом родной Луганск. Да и коллектив в “Шахтере” был замечательный. Плюс лично для меня там многое сделали — купили квартиру, машину, помогли устроиться в институт. Но в итоге окончательное решение приняла… моя жена. Она дочка известного в прошлом футболиста Виктора Звягинцева. Наталья сказала: надо ехать! Вероятно, понимала, как мне нравится “Спартак”. Поэтому, когда мне позвонил Олег Иванович и подтвердил, что хочет видеть меня в команде, я ответил, что готов к переходу. “Беру билеты и выезжаю”, — сказал я. Мы с женой сели в поезд и отправились в Москву».

Что любопытно, квартиру в Москве Онопко дали не сразу. Первое время он жил вместе с супругой на базе «Спартака» в Тарасовке, тогда эта практика была распространена. Через такой же быт проходили и другие легенды клуба — Валерий Карпин, Илья Цымбаларь, Юрий Никифоров.

«Нас с женой поселили в одной комнате двухкомнатного номера — в другой жил кто-то еще из ребят, — вспоминает Онопко. — Первый месяц мы с Натальей спали валетом на узкой кровати. Она не роптала — благо, выросла в футбольной семье, сама занималась художественной гимнастикой и прекрасно представляла себе быт спортсменов».

Квартиру Онопко получил только через полгода после того, как перешел в «Спартак» — в Измайлово, на 7-й Парковой. Через пару лет после этого его жилищные условия еще улучшили — дали гораздо более вместительную и комфортабельную квартиру на Рублевском шоссе. Ее изначально делал под себя вице-президент «Спартака» Григорий Есауленко — планировку, ремонт.

Мне в Измайлово нравилось — оттуда было недалеко ездить до Тарасовки. — Но когда мы с женой увидели новое жилье, у нас с женой открылись рты от изумления. Мы потом приглашали в гости других футболистов — Карпина, Ледяхова, Никифорова, Пятницкого — чтобы они посмотрели, как мы живем. Ребята по-хорошему завидовали мне. Но им чуть позже тоже предоставили улучшенные квартиры. Виктор Онопко

Ну, а теперь, собственно, о зарплате Онопко в «Спартаке». Сегодня он спокойно называет цифры.

«Зарплаты в “Спартаке”, когда я туда только пришел, колебались в районе 200−300 долларов. При этом мы могли заработать приличные премиальные во время зимних предсезонных турниров. Они нас по-хорошему кормили. Поэтому мы очень серьезно бились за победы в них. Премиальные получали в валюте — немецких марках и голландских гульденах.

И зарплату, и премиальные нам выдавал Николай Петрович Старостин. Он приезжал с ведомостью, мы расписывались и получали деньги.

Романцев в денежные вопросы не лез. Для него было главное, чтобы команда играла, ребята выполняли установку, ну и чтобы всем вовремя выплачивалась зарплата. Но за это можно было не волноваться — в начале 1990-х эти вопросы прекрасно закрывал Старостин.

Однажды Романцев одолжил мне денег на кухню — мне не хватало с зарплаты. Тогда случилась девальвация рубля, и мне нужно было в районе 17 тысяч рублей. Я попросил Романцева: «Иваныч, отдам через месяц, с зарплаты». До сих пор помню, как он в спартаковском манеже давал мне пачки денег. Виктор Онопко

Первые контракты мы подписали примерно через полтора года после того, как я перешел в «Спартак». Суммы возросли прилично. Игроки основного состава стали получать от 8 до 10 тысяч долларов. Я получал 10. Кажется, платить их стали уже в долларах, хотя до этого выплачивали в рублях".