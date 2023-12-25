«Не знаю, доволен ли мной Галицкий». Большое интервью с Ивичем о «Краснодаре» и не только

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв на первом месте в РПЛ. Такое случилось с клубом впервые в его истории. Безусловно, этот успех напрямую связан с Владимиром Ивичем ― главным тренером «быков». За всё время в «Краснодаре» Ивич показал себя очень гибким тренером, но при этом человеком, который способен гнуть свою линию. Его много раз спрашивали про стиль команды при нём в контексте футбольных предпочтений владельца клуба Сергея Галицкого. Но Ивич остался верен себе.

После завершения первой части чемпионата мы созвонились с Ивичем, чтобы обсудить этот сезон и остальные футбольные вопросы, но ещё мы много говорили о личном. Вот что у нас получилось:

Работа над психологией «Краснодара». Разговоры со Сперцяном, что Ивич сказал Кордобе после дисквалификации?

― «Краснодар» ― лидер РПЛ после осенней части сезона. Вы знаете, что всего лишь раз за последние 11 лет «зимний» чемпион не выигрывал титул в итоге?

― Я рад, что мы первые. Все слова благодарности надо адресовать моим игрокам, помощникам и фанатам. Что касается этой статистики — я ей не интересовался. Всё, что держит меня в форме — результаты команды. Для нас очень важно, что мы закончили эту часть сезона лидерами. Это первый случай в истории клуба. РПЛ ― тяжёлая лига с отличными командами, хорошими игроками и тренерами. Мы ― самый молодой клуб РПЛ с точки зрения того, когда была создана команда. Так что это важно для клуба, города и всей РПЛ.

― Победа над ЦСКА на данный момент ― важнейшая в истории клуба?

― Она может стать такой, но чемпионат ещё не закончен. Безусловно, эта победа дала нам заряд дикой уверенности. Мы не показывали фантастического футбола, но сумели выиграть. При этом у нас не было нескольких ключевых игроков ― особенно Кордобы. Джон ― важнейший игрок для нас. Все знают, что Кордоба ― фантастический футболист. Но мы доказали, что можем побеждать и без него, без человека, который забил много важных голов и принёс кучу очков. И это здорово.

― Со стороны кажется, что именно с ЦСКА Федотова у вас самые тяжёлые тактические зарубы. Это так?

― Федотов ― отличный тренер, один из лучших в России. Он обожает схему 3−5−2. Против него всегда много тактики, это правда. Но не буду говорить, что именно он для меня самый тяжёлый соперник. При таких вопросах иногда лучше молчать, чтобы не показывать другим командам, что ты о них думаешь.

Каждый матч уникален. В РПЛ собраны команды разных стилей. Нам нужно адаптироваться. Мы много работаем над нашим стилем игры, но на поле есть ещё и соперник, который готовит что-то особенное под нас. Для нас самое важное — оставаться умными, чтобы правильно использовать слабости соперников. Важно понимать, где мы находимся, осознавать наши плюсы и минусы. Брать лучшее из преимуществ и нейтрализовывать недостатки.

― «Краснодар» в этом сезоне выиграл много равных матчей, часто дожимал в концовках. Прибавили в характере?

― Конечно, для нас это очень важно. Команда, которая борется за титул, не может не иметь характера. Я уделяю много внимания характеру и балансу. Все знают, что стиль «Краснодара» ― атакующий. В команде много нападающих, вингеров, полузащитников и защитников, заточенных на атаку. Но нам нужно найти баланс. И думаю, что мы близки к этому.

Мы все хотим выигрывать 5:0, но это невозможно делать постоянно. Бывает, что счёта 1:0 тебе вполне достаточно. Но если ты пропускаешь два гола, значит, тебе нужно забить три. Нам надо совместить классную игру и результат. Можно играть в прекрасный футбол, создать 10 моментов, владеть мячом 80% времени, но проиграть. Кто вспомнит после этого, что ты играл прекрасно? Никто. Футбол ― это результат.

― Как вы работаете над психологией?

― У нас нет психолога. Мы всё делаем сами. Тренерство же — это не только тактика и физика. Это ещё и работа с личностями. Мы вместе каждый день, постоянно общаемся. Например, у нас есть группа игроков, которые вышли из академии «Краснодара». Так вот у них очень правильное мышление, очень позитивное. Их ментальность ― супер, они всегда стараются получать удовольствие от футбола, но при этом ещё и усердно работают, потому что хотят победить. В них с детства заложили правильный характер. Когда ты играешь в шахматы или карты, ты не хочешь проигрывать. Здесь то же самое.

― Игроки говорят, что вы хороший мотиватор. Как проходят ваши установки? Например, Гончаренко цитирует известных людей.

― У меня нет никакого особого подхода к мотивации. Все игры разные. Я никогда не готовлю речь к установке, всегда импровизирую, говорю от всего сердца. Я не тот, кто будет читать что-то по бумажке. Иногда ребят даже не надо сильно мотивировать. Они понимают, против кого играют. Например, в матче с ЦСКА я ничего не делал, потому что всё и так было понятно. Мотивация важна, когда мы играем с «Оренбургом», «Сочи» или «Факелом».

― Часто практикуете индивидуальные беседы с игроками?

― Мой офис открыт для ребят 24/7, они это знают. Я много общаюсь с молодыми ― Арутюняном, Кокшаровым, Кривцовым. Все они должны знать, чего я от них жду, что от них ждёт команда. Но я также часто общаюсь и с Кордобой, и с другими иностранцами. Мои помощники тоже всегда рядом с ними, даже чаще меня.

― Как часто вы общаетесь с Черниковым на тему жёлтых карточек и жёстких подкатов?

― Очень часто. Это его стиль, он любит играть агрессивно. Но я всегда говорю ему, что подкат ― это последнее решение проблемы. За последний год мы улучшили этот аспект в его игре, он стал сильнее, стал реже грубить. Хорошим игрокам на его позиции нужно сделать всё, чтобы не идти в подкат, нужно забрать мяч другими способами. Я понимаю, что отборы — часть игры, как жёлтые и красные карточки, но есть другие способы. Мы много говорим с Александром, показываем ему нарезки с эпизодами, где он был хорош, где он отобрал мяч без подката. Это постоянная работа, работа и работа.

― А со Сперцяном общались в то время, когда он мог перейти в «Аякс»?

― Конечно, я знал, что в середине августа по нему пришло предложение из «Аякса». Для меня как для тренера это радость — он очень талантливый игрок, один из наших капитанов. Сперцян заслуживал этого предложения. Эдо многое сделал для «Краснодара». В команде философии «Аякса» игроки с таким потенциалом могут создать себе платформу для перехода в топ-клуб.

Я сказал ему, что не вправе останавливать его развитие и только поддерживаю трансфер. Но решение принимаю не я ― есть клуб, который инвестировал в Эдо с детства. Чтобы Сперцян ушёл, «Краснодар» должно всё устроить. Но посмотрите, где сейчас «Аякс»? Как они играли последние полгода? Возможно, не так уж и плохо, что Эдо остался с нами.

― Что вы сказали Кордобе после его дисквалификации? Мы все были шокированы.

― Я много лет в футболе, и меня шокировать очень тяжело. Конечно, я не могу принять то, что он сделал. Если бы у Кордобы была возможность вернуться в тот момент, он бы не повторил этой ошибки. Джон был оштрафован клубом, у меня был с ним серьёзный разговор. Это было плохо для всех: для клуба, для меня как тренера, для Джона как человека. Но он понял свою ошибку и больше никогда такого не сделает, поверь.

Я не пытаюсь его защитить. То, что он сделал, выходит за все рамки приличия. Но я играл в футбол 35 лет, а потом начал тренировать. За всю мою жизнь я не видел игрока, кто бился бы на поле как Кордоба. Джон ― сильный, быстрый, невероятный. Но я не понимаю: как так получается, что из пяти фолов на нём стабильно свистят только один? Я могу показать вам все эти моменты. Защитники бьют его по коленям, в спину, срывают с него футболку. Это всё происходит на моих глазах, а судьи дают играть. Это невероятно.

― Джон извинился?

― Да, на тренировке перед всей командой. Пообещал, что такое больше не повторится.

Судейство в РПЛ. Тактика «Краснодара». Соперничество с «Зенитом»

― Вы уже затронули тему судейства, да и вообще часто критикуете работу арбитров. Почему?

― Я не люблю критиковать кого-то, это не мой путь. Я просто задаю вопросы относительно некоторых решений. На поле 22 игрока, два тренера и только один судья, от которого зависит многое. Я имею право, как и мои коллеги, узнать, почему он принял то или иное решение. Нет разницы, играем мы дома или на выезде. Например, наша игра с ЦСКА в гостях, которую мы проиграли 0:1. Судья добавил всего три минуты к матчу с девятью или десятью заменами, в котором игроки много раз падали на землю и долго лежали. А в последней игре с ЦСКА, когда мы вели в счёте, было добавлено четыре минуты, но сверх этого мы переиграли ещё две. Когда ты помнишь, что с тобой происходило месяц назад, а теперь происходит иначе, у тебя возникают вопросы.

С «Локомотивом» то же самое ― было добавлено аж семь минут, и на седьмой минуте соперник сравнял счёт. Но я уважаю судей. Да, если я недоволен их решениями, я не поздравлю их с хорошей работой. Но в большинстве случаев я делаю это. В том матче с ЦСКА мы сами виноваты, что проиграли и не забили. У меня не было других вопросов к судье, кроме этих трёх минут.

― Как-то вы сказали, что в РПЛ есть команда, на которую тратят гораздо больше денег, чем на остальных, и что это непросто. Вы готовы к тому, что зимой «Зенит» будет обильно тратиться на трансферы, чтобы не дать вам стать чемпионами?

― Я готов ко всему. Конечно, все знают, какой клуб в РПЛ самый богатый. Не вижу смысла говорить о «Зените». Моя задача сделать так, чтобы «Краснодар» был успешен, чтобы люди, которые меня позвали, были довольны. Впереди нас ждёт трансферное окно. Посмотрим, кто из нас сработает лучше.

― Сколько позиций вам надо усилить?

― Две-три позиции. Но я не буду говорить какие ― это должно оставаться внутри клуба.

― Насколько вам было важно не проиграть в Санкт-Петербурге, чтобы доказать, что вы в состоянии соперничать с «Зенитом»?

― Я очень расстроился, что мы не обыграли «Зенит». До нашего гола мы были лучше. А когда счёт стал 1:0, отошли назад, начали только защищаться ― я не знаю, почему это случилось. Я не кричал парням: «Охраняйте счёт! Садимся назад». Да, «Зенит» выпустил свежих игроков, и после счёта 1:1 они продолжали давить. Все знают, какие игроки у «Зенита», сколько титулов подряд они выиграли ― я уважаю их. И я очень уважаю Семака. Но мы должны были выигрывать тот матч.

― Вы обсуждали с игроками, почему так случилось?

― После игры мы остались первыми, «Зенит» — вторым. Так что не могу сказать, что я не был доволен одним очком. Тем более «Зенит» попал в штангу на 90+3-й минуте. Мы были довольны результатом. Но до 63-й минуты мы были лучшей командой, должны были забить второй и закончить игру. Нам надо работать над этим.

― Чем вы больше всего довольны в игре «Краснодара» с точки зрения тактики?

― Давайте сравнивать с тем, что было год назад, когда я подписал контракт. Потому что перед этим я посмотрел очень много игр клуба. Чем я очень доволен, так это тем, как мы стали защищаться. В футболе есть не только атака. Мы многое изменили в наших стандартах, в наших защитных действиях, реально добились большого прогресса.

Я очень доволен, что мы пропустили всего один гол со стандарта в этом году ― от «Урала». Над этим была проделана огромная работа, мы пробовали много видов расстановок. Если говорить об атаке, то мы забили 27 голов в чемпионате. Но у нас по-прежнему бывают проблемы с реализацией, мы доводим до конца не все моменты. При этом прибавили в переходных фазах, растёт индивидуальный уровень игроков. Если раньше у нас были проблемы с доставкой мяча, с выходом через центр, то сейчас мы это улучшили.

― Что надо улучшить за зиму?

― Всё. Всё должно стать лучше. Это мой принцип. Я учусь каждый день, стараюсь становиться лучше каждый день, получать новую информацию.

― В каждой хорошей команде есть универсал. Кого можно выделить в «Краснодаре»?

― У нас есть несколько таких игроков. Конечно, есть те, кто могут сыграть только на одной позиции. Например, Батчи ― игрок фланга, Тормена может быть только центральным защитником, а Волков ― только правым. Я же не могу поставить его вратарём. Но, например, Кривцов подходит под такое описание. Он сыграл 95% матчей в старте, никто ему этих минут не дарил, Никита реально их заслужил.

Он атакующий игрок, но при этом до игры с ЦСКА не забивал. В такие моменты я думал: «Может, я делаю что-то не так? Может, стоит поставить другого игрока?» Но глядя на то, как Никита работает на тренировках… Он заслужил этот гол. Кривцов переживал, что не забивает, и я много говорил ему: «Будь спокоен, продолжай работать, всё будет хорошо». И в итоге этот гол пришёл, когда никто его не ожидал, в самый нужный момент. И отправил нас на перерыв на первом месте.

― Какой период в «Краснодаре» был для вас самым тяжёлым?

― Начало. Я вникал в проблемы команды. Пытался понять, почему команда могла себе позволить вести 3:0 и закончить матч 3:4. Или, например, проиграть «Оренбургу» 1:5. Было очень тяжело изменить ментальность некоторых игроков, убедить играть до конца. Не все это понимали. Но прелесть в том, что футболисты всегда дадут тренеру больше всего информации. Когда я пришёл в клуб, я постоянно задавал вопросы игрокам, а они были со мной очень открыты ― каждый рассказывал, что его волнует. И мы начали улучшать наши слабости. Мы точно стали сильнее по сравнению с самым началом. Игроки поверили нам и стали толкать друг друга к тому, чтобы стать сильнее.

― Какая из европейских команд производит на вас наибольшее впечатление? От кого берёте больше всего?

― «Интер». Все футболисты «Интера» ― единое целое, у каждого своя понятная позиция. Они играют 5−3−2, работают с Индзаги уже два-три года, становятся лучше и лучше. За их тактикой интересно следить и подмечать.

Что удивляет Ивича в РПЛ и в России?

― Как вам нынешний уровень РПЛ?

― Высокий, это очень тяжёлый чемпионат. Да, несколько сильных иностранцев уехало, но приезжают другие. Я впечатлён стадионами, инфраструктурой, удобствами. Почти все арены новые. Я не знаю про тренировочные базы других команд, но у «Краснодара» она потрясающая. Знаю, что Fan ID создаёт проблемы для фанатов, посещаемость стадионов неполная. Но на нашей последней игре было 33 тысячи болельщиков — это было классно.

― Что вас удивляет?

― Размеры страны! Когда мы начинаем путешествовать, создаётся ощущение, что мы никогда не достигнем конечного пункта. Всё едем, едем, едем и едем. Иногда наша дорога занимает 10−12 часов, ведь наш аэропорт до сих пор не открыт.

― Вы читали новости, что его собираются открыть?

― Да. Я молюсь, чтобы это случилось! Все в клубе молятся. Каждый раз, когда нам надо играть на выезде в воскресенье, мы выезжаем в пятницу. Если игра на следующий день после 10-часовой поездки, уровень футболистов падает на 30%.

― Какой выезд был самым тяжёлым?

― В Калининград. Мы ехали сначала пять часов до Ставрополя на автобусе, а потом летели пять часов. Это слишком долго. Главная проблема в том, что этот матч ещё и выпал на неделю после игр сборных. У нас были футболисты, которые летели в Россию 30 часов.

― Что ещё удивляет?

― Чистота городов. Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить. Ни в одном городе Европы я не видел такой чистоты, которая есть в городах России. Поздравляю с этим всех жителей России, это действительно круто. Что ещё удивляет, так это пробки. Хотя, как я понимаю, это нормально. Например, мне объяснили, что в Краснодар сейчас приезжает много новых людей.

Подробный разговор про Галицкого и стиль «Краснодара»

― Скажите честно, вы устали от вопросов про стиль вашего «Краснодара» и Галицкого?

― Я понимаю работу журналистов, люди хотят знать ответ на этот вопрос. Но я никогда не расскажу, о чём мы беседуем с Галицким. Это семейное и должно оставаться внутри.

― Как часто Галицкий обсуждает с вами стиль «Краснодара»?

― Он говорил со мной ещё перед подписанием контракта. Сергей Николаевич лично объяснял мне стиль клуба. Я люблю такой стиль. В моих прошлых командах я играл в атакующий футбол по схеме 4−3−3. Я всегда предпочту играть так, если у меня есть для этого возможность. Но всё зависит от исполнителей, их качеств. Если у тебя есть игроки под эту схему, ты будешь играть по ней. Но, например, если у тебя есть два прекрасных форварда, а ты играешь 4−3−3, значит, один из форвардов остаётся на скамейке. Может быть, тогда лучше сделать так, чтобы оба форварда были на поле?

Футбол ― это всегда выбор лучшего сочетания ради результата. При этом я не хочу отходить от философии клуба. И не считаю, что команда от неё отходит. 90% матчей мы сыграли по схеме 4−3−3. Но иногда соперник заставляет тебя меняться, подстраиваться. В некоторых играх нужно придумывать тактические ходы, делать правильный выбор.

― Как бы вы описали стиль «Краснодара» сейчас?

― Мы играем в атакующий футбол, наша базовая схема ― 4−3−3, почти всегда мы доминируем. Но в РПЛ хорошие команды, хорошие тренеры. Временами случаются плохие дни. Например, когда проиграли «Уралу», мы были плохи с самого начала, но реализовали уже второй свой момент. После этого мы впервые за год пропустили со стандарта, потом Сафонов и Тормена столкнулись головами, и Витор покинул поле. Это полностью изменило мои планы на второй тайм. В итоге «Урал» наказал нас за тактические просчёты после перерыва.

― Но вы понимаете такую одержимость Галицкого атакующим футболом?

― Это его философия. Галицкий ― владелец клуба, он создал «Краснодар» с нуля, инвестирует в него свои деньги. У него есть безграничное право задавать мне любые вопросы каждый день, на которые я буду обязан давать ответы — потому что я работаю на него. И Галицкий знает это, моими первыми словами ему были: «Я доступен для вас в любое время». Это часть моей работы. Мы часто говорим отдельно об игроках, о команде, о соперниках. Галицкий приезжает на тренировки. Для игроков важно видеть, что владелец с ними.

― Вы чувствуете от него поддержку?

― Если говорить прямо сейчас ― я не знаю. Вы можете спросить у него. Но я уверен, что Галицкий сейчас ― самый счастливый человек в России. Как минимум три месяца он будет находиться на первом месте в РПЛ, где он никогда не был. И Галицкий полностью заслужил это. Я очень рад за него и за команду. Я чувствую, что он счастлив. Я не знаю, доволен ли он мной или нет. Это вопрос к нему, что он обо мне думает (смеётся).

― Как бы вы описали его как человека?

― Он очень любит футбол. Галицкий хочет знать всё о команде ― это абсолютно нормально и правильно. У нас нет никаких проблем, команда практически сразу начала показывать хороший результат. Да, у него иногда бывает другое мнение насчёт кого-то из игроков. Это нормально. В такие моменты мне надо объяснить, почему я считаю иначе, почему верю в кого-то из футболистов.

Я могу сказать о Галицком только хорошие вещи. Он делает максимум, чтобы у команды было всё для работы, делает нашу жизнь легче с учётом всех наших путешествий. И отмечу наших менеджеров — они проделывают фантастическую работу, чтобы выезды были настолько короткими, насколько возможно. Мы идём в правильном направлении.

Какой Ивич человек: главное хобби, страсть к теннису и любимый русский писатель

― Хочется поговорить о вас. Вы всегда очень серьёзны во время матчей. Я не помню, чтобы вы улыбались. В жизни вы такой же?

― Быть серьёзным — не значит не быть весёлым. Мне комфортно быть серьёзным во время матчей и быть счастливым после них. Это я, я не играю, не притворяюсь. Я привык себя так вести, так работать. Поймите, игра чемпионата ― это апофеоз всей предыгровой недели. Ты отдаёшь всего себя ради одного матча. В жизни же я позитивный, обожаю проводить время с семьёй и друзьями. И да, я очень много улыбаюсь.

― Как вы снимаете стресс после матчей? Что помогает забыть футбол?

― Я обожаю бегать. Два-три раза в неделю я хожу в зал, чтобы побегать на дорожке минут 40 ― освободить свой разум. Временами я слишком много думаю либо о следующем матче, либо о прошедшем, либо о моей семье, которая не находится со мной в Краснодаре. Они живут в Греции, и я по ним всегда очень скучаю. Сейчас, в отпуске, я с ними ― и я самый счастливый. А после бега мой разум очищается. Всё-таки в работе слишком много стресса, ведь я отдаю этому всего себя.

― Вы говорили, что любите русский театр. Уже успели сходить?

― Ещё нет, но очень хочу. Точно это сделаю. Пока не хватает времени из-за нашего графика. Но я много о нём слышал, смотрел что-то по телевизору. Я хочу увидеть это вживую, тем более я учу русский язык. Благо разница между русским и сербским не такая большая.

― А ещё обожаете русскую литературу?

― Да, мне нравятся много русских авторов, но, если выбирать кого-то одного, я выберу Достоевского. Обожаю его. У него очень интересный стиль, я много читал про него. Он часть российской истории. Мне вообще нравится, что во многих российских городах стоят памятники писателям.

— Знаю, что вы фанат тенниса. Джокович — величайший?

— Конечно. Даже вопросов быть не может. Он стал величайшим ещё два года назад. То, что Новак продолжает делать в 36 лет — немыслимо. Даже если бы он был британцем, американцем, испанцем, я бы всё равно сказал, что он величайший. Это лучший атлет последних 10 лет во всех видах спорта. То, что он из Сербии — гордость для нас. Теннис — спорт для богатых людей. И то, что парень из маленькой страны пришёл и победил всех — супер. Публика всегда была против Джоковича, против него было всё, но у него невероятная ментальная сила. Я его огромный фанат, как и почти все сербы. Джокович заставляет Сербию просыпаться в четыре утра ради его матчей — и я просыпаюсь вместе со всеми.

— Вы виделись с ним?

— Однажды удалось с ним пообщаться на греческом острове. Новак очень скромный и приятный, всегда чутко относится к фанатам и много делает для сербов, для детей. У него огромное сердце,

— Как вам Даниил Медведев?

— Мой любимый игрок после Джоковича! Когда Новак закончит, я буду болеть за Даниила. Мне нравится стиль Медведева, нравятся те сумасшедшие вещи, которые он иногда делает. Я люблю в нём то, что он всегда честен перед самим собой на корте и демонстрирует в игре свою личность. И никогда не притворяется. Они похожи в этом с Новаком.

— Наверняка баскетбол вы тоже любите.

— Конечно. К сожалению, пока не дошёл до него в Краснодаре. Я знаю, что здесь топовая команда. Трижды я собирался дойти до матча, но каждый раз у нас была тренировка в это время. Но я дойду — сто процентов.

— Леброн или Джордан?

— Безусловно, Джордан.

— Вы играли в «Партизане». Что из матчей с «Црвеной Звездой» вам запомнилось больше всего?

— Каждый такой матч — сумасшествие. Помню, мы играли на выезде, и матч прервали уже на третьей минуте, потому что фанаты обеих команд прорвались на поле и начали драку. Мы сразу же побежали в подтрибунку, чтобы не получить от них. Такое не забыть — это же очень опасно! На следующей неделе как раз состоится этот матч (интервью было сделано до игры, «Партизан» победил 2:1. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, я буду смотреть и болеть за «Партизан» — это часть меня с шести лет.

— Можете представить себя во главе «Црвены Звезды»?

— Ноль шансов. В Сербии это невозможно. Начнём с того, что они сами ко мне никогда не обратятся. Там знают, что я откажусь, даже если они мне дадут всё, что захочу. В Сербии под запретом даже думать об этом — не то, что сделать. Но я уважаю «Црвену Звезду» — мой брат играл за них.

Ивич с болью вспоминает войну в Сербии, а потом делится мечтой

― Каким было ваше детство?

― Я вырос в прекрасной семье, окружённый любовью. Буду вечно благодарен своим родителям. Мой отец был очень честным человеком, он учил меня не делать ничего, из-за чего потом может быть стыдно. Меня просили быть честным, помогать людям, быть хорошим отцом, уважать все национальности ― без разницы, какой у человека цвет кожи. В Югославии всегда жило много разных людей. Но отец и мать учили не делить людей на хорватов, албанцев и сербов. Есть хорошие люди и плохие ― всё. В Сербии так и работает, в России — уверен, тоже. Это очень важно. Я вырос на этом.

― Думаю, что в Сербии нет ни одной семьи, которую не затронула бы война. Как она коснулась вас?

― То, что случилось с моей страной ― большая несправедливость. Я никогда этого не забуду. Много плохих вещей произошло в прошлом. Я был частью этого. В 1999 году я несколько месяцев жил под обстрелами в Белграде. Это была война могущественной НАТО с одной небольшой страной. Но сербы могут гордиться тем периодом.

Я не буду обсуждать политику, но мы гордые люди. Уверен, что мы были на правильной стороне истории. Хотя я понимаю, что у каждого своя история, что она может быть рассказана по-разному. Сейчас мне 47 лет, я понимаю многие вещи после того, что случилось. Но мне хочется верить, что мир начал меняться в лучшую сторону. Мы знаем, что сейчас происходит в мире, и очень важно, в какую сторону это развернётся в ближайшие годы.

― Каково это — жить под обстрелами?

― Страшно, опасно и странно. Бомбы же прилетали не только по местам нахождения военных, но и по обычным зданиям, по посольствам. Однажды разбомбили посольство Китая. Я это прекрасно запомнил, потому что это был мой день рождения. Я отмечал его в ресторане, а в здание посольства в пятистах метрах прилетела бомба. Никогда не смогу это забыть.

Бывало так, что бомбёжка начиналась в два ночи и заканчивалась под утро. И при этом снарядов было столько, что ночью казалось, что на улице день ― настолько было светло. Это шрам на нашем сердце. Уверен, если сейчас найти людей, которые принимали решения обо всём этом, и спросить их: зачем они это делали, то им станет стыдно за самих себя.

― Как вы изменились после этого?

― Жизнь продолжается, надо быть сильным, искать пути решения проблем. Сербы ― смелые люди, мы любим нашу страну. Я знаю, что вы, русские, любите Сербию, а мы любим вас. Уверен, многие россияне, которые сейчас живут в Сербии, чувствуют себя как дома. Это здорово. Так и должно быть ― между всеми нациями должны быть наведены мосты, должно быть нормальное общение. Надеюсь, что мы к этому придём.

― Какие у вас принципы?

― Важно знать, чего хочешь, быть уверенным в своих мыслях и силах, чтобы найти верное решение. Нужно искать в себе что-то такое, что отличало бы тебя от других. Я считаю, что нельзя никого скопировать ― ни в жизни, ни в тренерстве. Ты должен быть самим собой ― уникальным. Улучшать себя, убирать свои минусы и развивать плюсы.

— О чём вы мечтаете как человек и как тренер?

— Как человек — как можно больше проводить времени с семьёй. В последний год я этого лишился. До этого они всегда были со мной. По друзьям, конечно, я тоже скучаю. Как тренер — мечтаю улучшать себя настолько, насколько возможно. Сейчас я смогу чуть-чуть расслабиться, хотя бы на две недельки. А дальше — снова за работу.