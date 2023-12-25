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20:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» назвал дату товарищеского матча с «Црвеной Звездой»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой» 23 марта 2024 года, сообщается в Telegram-канале «сине-бело-голубых».

Црвена Звезда
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Источник: Спорт РИА Новости

Матч пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде и начнется в 21:00 мск.

«Зенит» и «Црвену Звезду» связывает многолетняя дружба. Предстоящий товарищеский матч является одним из этапов утвержденного в 2022 году плана сотрудничества между клубами«, — написано в сообщении “Зенита”.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) на официальном сайте опубликовала обращение к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии, который запланирован на март следующего года.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. Всего после начала действия санкций сборная России сыграла 11 товарищеских матчей (четыре победы, шесть ничьих, одно поражение).

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