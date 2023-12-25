«Зенит» назвал дату товарищеского матча с «Црвеной Звездой»

Матч пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде и начнется в 21:00 мск.

«Зенит» и «Црвену Звезду» связывает многолетняя дружба. Предстоящий товарищеский матч является одним из этапов утвержденного в 2022 году плана сотрудничества между клубами«, — написано в сообщении “Зенита”.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) на официальном сайте опубликовала обращение к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии, который запланирован на март следующего года.