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25 декабря, источник: Чемпионат.com

Быстров рассказал, как Аршавин поставил ультиматум «Зениту»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров рассказал, как экс-игрок сине-бело-голубых Андрей Аршавин поставил ультиматум клубу.

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Источник: Чемпионат.com

"Мы подписали новые контракты благодаря Андрею Аршавину и Павлу Андрееву. Аршавин пересматривал контракт, и он сказал, что не будет подписывать, пока не переподпишут со мной, Игорем Денисовым и Олегом Власовым. Вчетвером мы приехали в клуб, по очереди заходили к Давиду Трактовенко, в тот момент Андрей сидел и ждал, пока мы все подпишем.

Это был ультиматум? Видимо, да«, — приводит слова Быстрова “Матч ТВ”.

Быстров является воспитанником санкт-петербургский «Смены» и «Зенита». В составе сине-бело-голубых Владимир дважды выиграл МИР РПЛ, один раз Фонбет Кубок России и один раз Кубок РПЛ.

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