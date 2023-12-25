Быстров рассказал, как Аршавин поставил ультиматум «Зениту»

"Мы подписали новые контракты благодаря Андрею Аршавину и Павлу Андрееву. Аршавин пересматривал контракт, и он сказал, что не будет подписывать, пока не переподпишут со мной, Игорем Денисовым и Олегом Власовым. Вчетвером мы приехали в клуб, по очереди заходили к Давиду Трактовенко, в тот момент Андрей сидел и ждал, пока мы все подпишем.