Олег Романцев назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ в текущем сезоне

«Я буду говорить, как болельщик. Думаю, что любому болельщику, даже страстному фанату, все‑таки интересно, когда каждый тур что‑то решает. Не люблю проходные матчи, когда определится середина за 5−6 туров [до конца сезона] и команды между собой играют, а им не важно, кто выиграет. А вот когда каждый тур может что‑то передвинуть — это хорошо. Не очень приятно, что эти две команды [»Краснодар’и «Зенит»] чуть‑чуть оторвались, но думаю, что подтянутся остальные и конкуренцию им составят. Мой прогноз, пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом будет «Зенит». Хотя буду очень рад, если выиграет «Краснодар», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».