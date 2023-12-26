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01:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Олег Романцев назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ в текущем сезоне

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, какая команда Российской Премьер-Лиги, по его мнению, станет чемпионом России в текущем сезоне РПЛ.

Зенит
Спартак
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Источник: Чемпионат.com

«Я буду говорить, как болельщик. Думаю, что любому болельщику, даже страстному фанату, все‑таки интересно, когда каждый тур что‑то решает. Не люблю проходные матчи, когда определится середина за 5−6 туров [до конца сезона] и команды между собой играют, а им не важно, кто выиграет. А вот когда каждый тур может что‑то передвинуть — это хорошо. Не очень приятно, что эти две команды [»Краснодар’и «Зенит»] чуть‑чуть оторвались, но думаю, что подтянутся остальные и конкуренцию им составят. Мой прогноз, пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом будет «Зенит». Хотя буду очень рад, если выиграет «Краснодар», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

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