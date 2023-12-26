«В ситуации с Джикией я — на стороне Абаскаля». Аленичева расстраивает любимый «Спартак»

В минувшее воскресенье в футбольном центре в Сокольниках состоялось награждение призёров осеннего сезона Детской лиги CityFootball. Юных участников поздравлял легенда «Спартака» Дмитрий Аленичев. После награждения единственный российский победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА поделился с «Чемпионатом» мнением о первой части сезона РПЛ, новом спортивном директоре «Спартака», ситуации с Джикией, успехах «Краснодара», решении Исполкома РФС и не только.

— Как оцените турнир, инфраструктуру для молодого поколения футболистов?

— Я в детском возрасте играл на асфальте, песке и в грязи. То, что сейчас для детей строится — это фантастика. Нужно не забывать, что мы провели фантастический чемпионат мира в 2018 году. Конечно, он дал толчок к развитию всей инфраструктуры. Пока свободен от тренерской работы, очень часто езжу по стране как амбассадор РФС. Нас везде приглашают: меня, Андрея Тихонова и Егора Титова. Конечно, мы видим всю инфраструктуру — это просто великолепно! Но останавливаться на этом не надо — всё равно нужно ещё улучшать. Все ресурсы для этого у Российской Федерации есть.

«Зенит» сейчас нестабилен и хромает. И уже находится не на первом месте"

— Как вам сезон РПЛ? Согласны с мнением, что это самый интересный за последние несколько лет чемпионат?

— Я полностью согласен, что интрига в этом сезоне есть. И это интересно для всех: болельщиков и для самого чемпионата. Было бы плохо, если бы за пять-семь туров до конца был известен чемпион. Я надеюсь, у меня даже какая-то уверенность есть на 99%, что интрига, особенно в верхней части таблицы, сохранится. По крайней мере, может быть, за два тура до конца чемпионата не будет известен чемпион. А вообще, хотелось бы, чтобы всё решалось в последнем туре — это касается как команд из верхней части таблицы, так и тех клубов, которые будут вылетать. Этого хочется искренне.

— Удивлены результатам «Краснодара»?

— Очень порадовал «Краснодар». Вряд ли кто-то ожидал, что он закончит первую часть на первом месте.

СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ | Источник: Спорт-Экспресс

— Ивич правильно делает, что играет в прагматичный футбол на результат?

— Все мы прекрасно знаем, что «Краснодар» четыре-пять лет назад играл в сверхатакующий футбол. Такой была философия Сергея Николаевича [Галицкого]. Он говорил: «Даже если мы будем выигрывать 2:0 или 3:0 — нужно всё равно бежать вперёд и забивать, забивать и забивать». Я об этом не понаслышке знаю. Это и мешало занимать самые высокие места. Сейчас мнение Сергея Николаевича поменялось — и это хорошо. Мы видим, как «Краснодар» играет в прагматичный футбол. Если ведут 1:0 — не побегут сломя голову забивать второй мяч, сыграют от обороны. Думаю, сейчас все довольны: и Сергей Николаевич как владелец клуба, и футболисты, болельщики.

— Главная причина спада у «Зенита» — потеря Малкома и Кузяева?

— По Кузяеву не согласен. Я не считал его футболистом уровня Малкома.

— Но он выполнял большой объём работы.

— Да. Она не очень заметна, но полезна. Но всё-таки потеря Малкома гораздо сильнее сказалась. Клаудиньо немножко подскис. Какая у них связка была с Малкомом! Если взять статистику Малкома за прошлый сезон, то увидим, что он забил больше 20 мячей, отдал 10 или 15 голевых передач. Минус 30−35 мячей — мы все это видим. Все прекрасно понимают: Малкома заменить невозможно. Да, может быть, зимой у «Зенита» будут одна-две громкие покупки. Но я не уверен, что новички сразу впишутся в коллектив, как это сделал Малком. Хотя когда он приезжал, то у него была адаптация, травмы. «Зенит» сейчас нестабилен и хромает. И «Зенит» уже не на первом месте. Мы приходим к тому, что следующие 12 туров будут очень интересны.

— Что можете сказать о своём первом взрослом клубе — «Локомотиве»?

— Во-первых, я неравнодушно отношусь к «Локомотиву» — три года провёл там. Я эту команду уважал, уважаю и буду уважать. С любовью и с огромным уважением отношусь к болельщикам. Мне «Локомотив» нравится. Хотя считаю, что он может играть ещё лучше. Откровенно скажу, что первую часть чемпионата Артём Дзюба провёл не на своём уровне. А представляете, если бы он сыграл как весной? Может быть, ещё «Локомотиву» лишних очков добавил бы. Опять же, сейчас можно «Локо» причислить к тем командам, которые дадут жару весной. Была у «Локомотива» чёрная полоса осенью, когда четыре или пять матчей, включая кубковые, они не могли выиграть. Но потом всё наладили и концовку провели здорово.

— Как насчёт открытий и разочарований среди футболистов?

— Если говорить о плюсах, то мне нравится Файзуллаев — это очень хорошее приобретение ЦСКА. Пиняев хоть и нестабильно играет, но парень талантливый. Если раскроет свой талант, то и в Европу может уехать. Также к открытиям года отнесу Тюкавина и Сперцяна.

«Тренер сам себе не враг. В ситуации с Джикией — я на стороне Абаскаля»

— Какие команды, помимо «Краснодара», отметите в первой части сезона?

— Мне очень импонирует игра «Крыльев Советов» и «Динамо». Из негативных моментов я бы отметил нестабильность «Спартака». Всё-таки при таких условиях и составе — это не то, на что рассчитывают сами футболисты, руководство и, конечно же, болельщики. На этом отрезке впечатления о родной команде у меня остались негативные. Мы помним, как «Спартак» провалил весну. Может быть, плохо поработали на сборах. Мне сложно сказать, так как я не внутри коллектива. Хотелось бы, чтобы они сделали выводы и не провалили снова весеннюю часть, как в этом году. И хочется, чтобы «Спартак» был в гонке. Там ведь такая плотность. Две игры — и всё может поменяться.

— Как вам видится со стороны ситуация с Джикией?

— Мой ответ банальный: тренер сам себе не враг. Я считаю, что это вина игрока. Там и с весом проблемы — это визуально видно. Ещё я слышал, что проблемы с дисциплиной были, это касается и Саши Соболева. Слышал про опоздания, да и с тренером могут быть какие-то конфликтные ситуации. Конечно, это всё сказалось. Абаскаль принял такое решение. Значит, можно и с капитаном так поступить. Я здесь на стороне Абаскаля. Это моё мнение.

— Егор Титов называет Промеса лучшим в «Спартаке» сегодня. Согласны?

— 100%. Промес — лучший в «Спартаке». Без сомнений.

— На опыте?

— У Квинси высокое мастерство. Сейчас в нашем чемпионате считаю лучшим Кордобу. Но Промеса я бы включил в пятёрку лучших футболистов, однозначно.

— По наблюдениям Титова, Квинси остаётся лучшим в «Спартаке», даже не перенапрягаясь.

— Это только кажется, что не напрягается. Конечно, напрягается! Промес семь лет назад и сейчас — разница есть. Но у нас сейчас чемпионат в целом ослабевает, поэтому Промес на таком высоком уровне смотрится хорошо. Если бы РПЛ прибавляла и прогрессировала, не думаю, что Промес сверкал бы. Если бы хороших защитников пригласили «Динамо», «Локомотив», «Зенит» и так далее, Промесу было бы не так легко обыгрывать, как сейчас. Но тем не менее Квинси заслуживает уважения. Учитывая околофутбольные дела, Промес — молодец, держится! Психологически это очень сложно, но он помогает команде.

— Знаете что-то о новом спортивном директоре «Спартак» Амарале?

— Я не знаком с ним. Но «Бенфика», да и другие португальские клубы продают футболистов по € 50 млн, по € 80 млн… Жоау Феликса чуть ли не за € 120 млн продали! Это говорит о том, что идеально работал спортивный директор.

— Но Амарал был в «Бенфике» скаутом.

— Тем не менее. Он эту работу знает. Я считаю, что приход Амарала — это очень хорошее приобретение. Потому что «Спартак» может подписывать хороших футболистов. На мой взгляд, таких людей, одного из главных по спортивной части, не хватало «Спартаку».

— У португальских друзей не спрашивали об Амарале?

— Я буквально месяц назад вернулся из Португалии. Но его ещё тогда не назначили (смеётся)! Поэтому и не узнавал. Сейчас, конечно же, без проблем могу созвониться. Мне полную информацию по нему дадут. Однозначно!

«Мне неинтересно работать в команде, которая не ставит конкретных задач»

— Почему вы так долго остаётесь без работы? Не устраивают предложения или не хотите тренировать?

— Согласен, что большой период прошёл после работы в «Енисее». Предложения действительно были, но они меня не устраивали. Я всегда на этот вопрос отвечаю: «Будет хорошая задача — обсудим». Мне неинтересно работать в команде, которая не ставит конкретных задач и находится в таблице 8−12-й. Я стараюсь в такие команды не идти. Как пример — последнее место работы, красноярский «Енисей». Как всё произошло: меня лично губернатор попросил прилететь. Я прилетел. Мы сели с ним вдвоём, он мне честно и откровенно сказал: «Дмитрий Анатольевич, мы никогда не были в Премьер-Лиге. Я вас пригласил сюда для того, чтобы вы решили задачу и порадовали наших болельщиков». То есть занять первые два места, может, через стыки подняться, как и произошло. Через две минуты я подписал контракт. Я, конечно, утрирую (смеётся). Это интересно. Я ещё раз повторю: те предложения, которые были, а их было много после 2019 года — они не заслуживали внимания. При всём уважении к людям, которые делали эти предложения, я вежливо отказывал. Но я жду. Это не говорит о том, что я закончил тренерскую карьеру. Мне это нравится. Не скрываю, что на протяжении трёх лет консультирую любительскую команду. Из тренерского тонуса не выпадаю. Пусть это и любители, но тем не менее.

— Как восприняли заявление Исполкома РФС о том, что российский футбол остаётся в Европе?

— Я был очень рад этому решению, так как с самого начала был категорически против перехода в Азию. Когда меня спрашивали, что я думаю об этом, надо или не надо нам идти в Азию, я был категорически против этого. Да, нелегко, но должны потерпеть. Потому что играть с «Баварией», «Реалом», сборными Бельгии, Испании, Италии гораздо важнее, чем с командами Японии, Австралии и так далее. Нужно потерпеть и подождать. Узнав эту новость, я очень сильно обрадовался. Наконец-таки мы закрыли эту тему. Может быть, ещё что-то всплывёт, но я считаю, что эта тема закрыта.

— На днях Суперлига выиграла европейский суд у ФИФА и УЕФА. Что думаете об этом?

— Во-первых, эти споры не приносят никому пользы. С одной стороны: представьте себе Суперлигу — какие там команды будут играть! Это же сумасшествие какое-то! Мне было бы в кайф! Я бы с утра до вечера смотрел эти игры. Но с другой стороны — это опять будет скандал: здесь Суперлига, а у нас свой чемпионат. На данный момент я бы ничего не менял. Не создавал бы никакую Суперлигу. Есть чемпионаты. Всё оставить так, как есть. Создание Суперлиги может привести к взрыву в футболе.

— Как дела у вашего сына в Португалии? В 19 лет числится в команде U23, но маловато играет.