Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Борнмут
Фулхэм
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест
13
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
27.12
Брентфорд
Вулверхэмптон
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.12
Краснодар
ЦСКА
10
10.12
Балтика
Рубин
01
10.12
Сочи
Оренбург
11
10.12
Факел
Динамо
11
9.12
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
9.12
Ахмат
Ростов
00
9.12
Спартак
Крылья Советов
30
8.12
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:27 (мск), источник: Известия

Составные страсти: какие позиции необходимо усилить клубам РПЛ

Разбираем проблемы «Краснодара», «Зенита», «Динамо», «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА.

Зенит
ЦСКА
Локомотив
Краснодар
Динамо
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Известия

В январе откроется трансферное окно, и клубы РПЛ смогут усилить проблемные позиции. Разбираемся в главных потребностей топ-клубов. «Спартаку» необходим нападающий, способный подменить Александра Соболева, «Зенит» и «Краснодар» в поисках правого вингера, «Динамо» не помешает крайний защитник, «Локомотиву» — креативная «восьмерка» и качество в оборону, а ЦСКА ищет левого латераля, центрального защитника и хавбека. Подробнее — в материале «Известий».

«Краснодар»

Для лучшей команды первой половины сезона важнее всего не дать своим лидерам уйти. В первую очередь здесь речь идет об Алонсо и Сперцяне, на которых есть спрос за рубежом. Оба играют ключевые роли в успехе «Краснодара», и без этой пары удержать первое место в РПЛ будет трудно. Если «быки» получат соблазнительное предложение по кому-то из них, то должны найти равнозначную замену.

Центр поля и без потенциального ухода Сперцяна не выглядел внушительно, но покупка опорника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо должна решить проблему. Еще одна требующая усиления позиция — правый нападающий. В этом сезоне там у «Краснодара» выходят Олусегун или Кади, но оба не обладают необходимым набором качеств для игры на этой позиции. Батчи на левом крыле атаки раскрылся в этом сезоне, и на его фоне правая бровка выглядит тускло.

«Зенит»

Кадровая проблема номер один для действующих чемпионов России обнаружилась в тот же момент, когда «Зенит» принял щедрое предложение «Аль-Хиляля» и продал Малкома. Весь август клуб судорожно пытался найти альтернативу, вел переговоры с «Бенфикой» о приобретении Давида Нереса, но так никого и не купил. Последствия вы видите в турнирной таблице.

К концу года замену все-таки подобрали. В январе в Санкт-Петербург должен перебраться 25-летний нападающий Артур из «Палмейраса». По характеристикам он подходит идеально: левша, любит играть справа, возраст расцвета, бразилец. Однако пока трансфер не состоялся, поэтому констатируем нехватку.

Еще одна проблемная позиция — центр обороны. Ренан разочаровал Сергея Семака и, скорее всего, вот-вот покинет клуб. Не играет и Чистяков. Остаются Родригао, Алип и Эракович, который осенью превратился в правого защитника. Маловато для борьбы за золото.

Слухи отправляют в «Зенит» Нино — капитана «Флуминенсе», действующего обладателя Кубка Либертадорес и финалиста клубного чемпионата мира. У него, кстати, те же агенты, что и у большинства петербургских бразильцев.

«Динамо»

Бело-голубые прекрасно провели летнюю трансферную кампанию: Бителло, Чавес, Карраскаль и вернувшийся в команду Бальбуэна явно усилили «Динамо». За осень влился в состав 19-летний правый защитник Бессмертный, а Лаксальт сменил позицию и раскрылся в роли опорника.

Переход уругвайца в центр поля принес бело-голубым больше плюсов, но один минус возник — на левом фланге обороны без страховки остался Скопинцев. Из-за этого, например, в дерби со «Спартаком» на чужой для себя позиции выходил Маричаль. В целом состав «Динамо» выглядит укомплектованным, но конкурент Скопинцеву необходим.

«Локомотив»

Красно-зеленые не просто так уже несколько месяцев охотятся за полузащитником «Оренбурга» Лукасом Верой: у «Локомотива» нет футболиста с такими данными, как у аргентинца. Крепких центральных полузащитников в команде Михаила Галактионова хватает, но у них уклон либо в оборону (Баринов, Карпукас, Куликов, Щетинин), либо в атаку и во фланг (Миранчук, Жемалетдинов, Глушенков). Нет сбалансированной «восьмерки», которая связывала бы собой среднюю и переднюю линии.

Судя по всему, трансфер Веры сорвался, но «Локомотиву» стоит продолжить работу в этом направлении. Нельзя забрасывать и поиски центральных защитников. По количеству вопросов к составу нет: Морозов, Фассон, Погостнов, Кузьмичев, Магкеев — конкурентов достаточно. Но качества «Локо» не хватает. Обороне железнодорожников нужен вожак, каким был Чорлука. В клубе это тоже понимают: скорее всего, слухи о возвращении Джикии в Черкизово небеспочвенны.

Стоит держать в уме и потенциальные изменения в обойме: у десятерых футболистов «Локомотива» через полгода заканчиваются контракты, и лучше этот вопрос решить как можно скорее.

«Спартак»

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал наверняка уже начал работу по усилению команды. Первое, что ему следует сделать, — найти нападающего.

Многих удивил ход красно-белых в конце летнего трансферного окна: Бальде и Николсон отправились в аренду, из-за чего «Спартак» остался с двумя профильными центральными нападающими — Соболевым и 19-летним Мелешиным. Павел неплохо начал сезон и даже забил в кубковом матче, но осенний отрезок показал, что его сложно называть полноценным конкурентом Соболева.

При этом Гильермо Абаскаль не стеснялся оставлять Александра в запасе и не раз выпускал на острие Промеса, хотя Квинси гораздо эффективнее атакует с фланга. Соболев и сам нестабилен: то не забивает три месяца, то на завтрак не приходит. Другими словами, «Спартаку» зимой жизненно важно хотя бы взять в краткосрочную аренду толкового форварда в ротацию.

В центре поля и на флангах атаки у красно-белых хороший комплект игроков, а вот к обороне есть вопросы. Всю осень у «Спартака» наблюдались проблемы на флангах защиты, но, возможно, выздоравливающий Томаш Тавареш частично их решит. А вот с центром обороны вскоре могут возникнуть серьезные трудности: Джикия до сих пор не продлил истекающий летом контракт со «Спартаком» и вполне может уйти уже зимой. Если это произойдет, то в этой зоне у красно-белых останется только один левша — Бабич. Как показало летнее окно, Абаскаль ревностно относится к левоногим футболистам, поэтому команде понадобится альтернатива.

ЦСКА

Армейцы уже давно вынуждены мириться с ограниченным выбором игроков. Летом команда потеряла многих футболистов, частично нашла им замену, но не все позиции оказались закрыты. Например, в последний момент сорвался переход левого латераля Капишабы, из-за чего на другой фланг вынужденно переместился Гайич. Серб исправно делает свою работу, но альтернативы ему нет: Мойзес окончательно превратился в центрального защитника, а Рядно пока сыроват. Очевидно, что красно-синим необходим левый крайний — может быть, имеет смысл вновь попробовать приобрести того же Капишабу.

В центре обороны тоже всё далеко от идеала. За осень там успели сыграть и Мухин, и Зделар, и это совсем не нормально. Даже скорое возвращение Дивеева в строй не решит проблему — ЦСКА определенно нужен центральный защитник.

Нападение армейцы усилили — уже купили форварда «Балтики» Тамерлана Мусаева. Но средней линии тоже не мешала бы подмога: у ЦСКА, как и у «Локомотива», хватает качественных опорных полузащитников, но с футболистами типажа Головина — проблемы. Не стоит забывать и о том, что ЦСКА до сих пор не продлил контракт с Акинфеевым. Игорь утверждает, что проблемы нет, но с подписью болельщикам было бы спокойнее.

Автор: Гоша Чернов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Платить и каяться: водители каршеринга получают повышенные штрафы
Раскрыть кадры: россиянам предложили разрешить бесплатное переобучение
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь