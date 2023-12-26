Составные страсти: какие позиции необходимо усилить клубам РПЛ

В январе откроется трансферное окно, и клубы РПЛ смогут усилить проблемные позиции. Разбираемся в главных потребностей топ-клубов. «Спартаку» необходим нападающий, способный подменить Александра Соболева, «Зенит» и «Краснодар» в поисках правого вингера, «Динамо» не помешает крайний защитник, «Локомотиву» — креативная «восьмерка» и качество в оборону, а ЦСКА ищет левого латераля, центрального защитника и хавбека. Подробнее — в материале «Известий».

«Краснодар»

Для лучшей команды первой половины сезона важнее всего не дать своим лидерам уйти. В первую очередь здесь речь идет об Алонсо и Сперцяне, на которых есть спрос за рубежом. Оба играют ключевые роли в успехе «Краснодара», и без этой пары удержать первое место в РПЛ будет трудно. Если «быки» получат соблазнительное предложение по кому-то из них, то должны найти равнозначную замену.

Центр поля и без потенциального ухода Сперцяна не выглядел внушительно, но покупка опорника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо должна решить проблему. Еще одна требующая усиления позиция — правый нападающий. В этом сезоне там у «Краснодара» выходят Олусегун или Кади, но оба не обладают необходимым набором качеств для игры на этой позиции. Батчи на левом крыле атаки раскрылся в этом сезоне, и на его фоне правая бровка выглядит тускло.

«Зенит»

Кадровая проблема номер один для действующих чемпионов России обнаружилась в тот же момент, когда «Зенит» принял щедрое предложение «Аль-Хиляля» и продал Малкома. Весь август клуб судорожно пытался найти альтернативу, вел переговоры с «Бенфикой» о приобретении Давида Нереса, но так никого и не купил. Последствия вы видите в турнирной таблице.

К концу года замену все-таки подобрали. В январе в Санкт-Петербург должен перебраться 25-летний нападающий Артур из «Палмейраса». По характеристикам он подходит идеально: левша, любит играть справа, возраст расцвета, бразилец. Однако пока трансфер не состоялся, поэтому констатируем нехватку.

Еще одна проблемная позиция — центр обороны. Ренан разочаровал Сергея Семака и, скорее всего, вот-вот покинет клуб. Не играет и Чистяков. Остаются Родригао, Алип и Эракович, который осенью превратился в правого защитника. Маловато для борьбы за золото.

Слухи отправляют в «Зенит» Нино — капитана «Флуминенсе», действующего обладателя Кубка Либертадорес и финалиста клубного чемпионата мира. У него, кстати, те же агенты, что и у большинства петербургских бразильцев.

«Динамо»

Бело-голубые прекрасно провели летнюю трансферную кампанию: Бителло, Чавес, Карраскаль и вернувшийся в команду Бальбуэна явно усилили «Динамо». За осень влился в состав 19-летний правый защитник Бессмертный, а Лаксальт сменил позицию и раскрылся в роли опорника.

Переход уругвайца в центр поля принес бело-голубым больше плюсов, но один минус возник — на левом фланге обороны без страховки остался Скопинцев. Из-за этого, например, в дерби со «Спартаком» на чужой для себя позиции выходил Маричаль. В целом состав «Динамо» выглядит укомплектованным, но конкурент Скопинцеву необходим.

«Локомотив»

Красно-зеленые не просто так уже несколько месяцев охотятся за полузащитником «Оренбурга» Лукасом Верой: у «Локомотива» нет футболиста с такими данными, как у аргентинца. Крепких центральных полузащитников в команде Михаила Галактионова хватает, но у них уклон либо в оборону (Баринов, Карпукас, Куликов, Щетинин), либо в атаку и во фланг (Миранчук, Жемалетдинов, Глушенков). Нет сбалансированной «восьмерки», которая связывала бы собой среднюю и переднюю линии.

Судя по всему, трансфер Веры сорвался, но «Локомотиву» стоит продолжить работу в этом направлении. Нельзя забрасывать и поиски центральных защитников. По количеству вопросов к составу нет: Морозов, Фассон, Погостнов, Кузьмичев, Магкеев — конкурентов достаточно. Но качества «Локо» не хватает. Обороне железнодорожников нужен вожак, каким был Чорлука. В клубе это тоже понимают: скорее всего, слухи о возвращении Джикии в Черкизово небеспочвенны.

Стоит держать в уме и потенциальные изменения в обойме: у десятерых футболистов «Локомотива» через полгода заканчиваются контракты, и лучше этот вопрос решить как можно скорее.

«Спартак»

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал наверняка уже начал работу по усилению команды. Первое, что ему следует сделать, — найти нападающего.

Многих удивил ход красно-белых в конце летнего трансферного окна: Бальде и Николсон отправились в аренду, из-за чего «Спартак» остался с двумя профильными центральными нападающими — Соболевым и 19-летним Мелешиным. Павел неплохо начал сезон и даже забил в кубковом матче, но осенний отрезок показал, что его сложно называть полноценным конкурентом Соболева.

При этом Гильермо Абаскаль не стеснялся оставлять Александра в запасе и не раз выпускал на острие Промеса, хотя Квинси гораздо эффективнее атакует с фланга. Соболев и сам нестабилен: то не забивает три месяца, то на завтрак не приходит. Другими словами, «Спартаку» зимой жизненно важно хотя бы взять в краткосрочную аренду толкового форварда в ротацию.

В центре поля и на флангах атаки у красно-белых хороший комплект игроков, а вот к обороне есть вопросы. Всю осень у «Спартака» наблюдались проблемы на флангах защиты, но, возможно, выздоравливающий Томаш Тавареш частично их решит. А вот с центром обороны вскоре могут возникнуть серьезные трудности: Джикия до сих пор не продлил истекающий летом контракт со «Спартаком» и вполне может уйти уже зимой. Если это произойдет, то в этой зоне у красно-белых останется только один левша — Бабич. Как показало летнее окно, Абаскаль ревностно относится к левоногим футболистам, поэтому команде понадобится альтернатива.

ЦСКА

Армейцы уже давно вынуждены мириться с ограниченным выбором игроков. Летом команда потеряла многих футболистов, частично нашла им замену, но не все позиции оказались закрыты. Например, в последний момент сорвался переход левого латераля Капишабы, из-за чего на другой фланг вынужденно переместился Гайич. Серб исправно делает свою работу, но альтернативы ему нет: Мойзес окончательно превратился в центрального защитника, а Рядно пока сыроват. Очевидно, что красно-синим необходим левый крайний — может быть, имеет смысл вновь попробовать приобрести того же Капишабу.

В центре обороны тоже всё далеко от идеала. За осень там успели сыграть и Мухин, и Зделар, и это совсем не нормально. Даже скорое возвращение Дивеева в строй не решит проблему — ЦСКА определенно нужен центральный защитник.

Нападение армейцы усилили — уже купили форварда «Балтики» Тамерлана Мусаева. Но средней линии тоже не мешала бы подмога: у ЦСКА, как и у «Локомотива», хватает качественных опорных полузащитников, но с футболистами типажа Головина — проблемы. Не стоит забывать и о том, что ЦСКА до сих пор не продлил контракт с Акинфеевым. Игорь утверждает, что проблемы нет, но с подписью болельщикам было бы спокойнее.