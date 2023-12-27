«Вендел больше не хочет платить таких штрафов». Что зимой будет с бразильцами «Зенита»

Будущее бразильских легионеров «Зенита» — уже традиционно важная тема любого трансферного окна. Уйдёт ли Роберт Ренан? Вернётся ли Вендел из отпуска вовремя? Что будет с Клаудиньо, который говорит, что готов рассматривать предложения других клубов? Об этом и не только рассказал Вильям де Оливейра — ассистент главного тренера «Зенита».

Как в Бразилии отмечают Новый год и Рождество и что Вильям привозит на родину из России

— Большинство зенитовских бразильцев улетело на родину. Как твой отпуск?

— Очень хорошо. Я тоже в Бразилии. И здесь чуть теплее, чем в Питере. В первые дни поехали на море, теперь вернулись домой. Настроение отличное.

— Какие подарки ты чаще всего привозишь из России близким и родным?

— Смотря кому. Отец моей супруги всегда просит привезти меня водку. Другие — по-разному. Какие-то российские сувениры типа матрёшек и прочие вещи. Так что всё индивидуально.

— Сколько бутылок водки ты везёшь из России?

— Как минимум три. Одну — отцу супруги, вторую — ещё каким-то родственникам. А третью оставляем дома. На случай прихода гостей.

— Что чаще всего у тебя спрашивают о России в Бразилии?

— О холоде. Когда мы показываем фото, все родственники в шоке. Спрашивают, как мы могли играть с «Локомотивом», когда вокруг столько снега. Потому что у нас, когда +15, дети уже не ходят в школу. Есть барьер к холодной погоде.

Но есть важное отличие — в Бразилии же отсутствует центральное отопление. Поэтому, когда на улице +10, ты уже реально мёрзнешь даже дома. И они думают, что, если −10 на улице в России, значит, так же холодно и в квартире. Приходится объяснять, что дома у нас тепло и комфортно в любую погоду.

— В России главный праздник — Новый год. А в Бразилии ещё и католическое Рождество. Как в вашей семье отмечают эти дни?

— Думаю, у нас равнозначно. Например, Рождество мы с женой можем встретить с моими родителями, а Новый год — с её родителями. Или наоборот. По сути, это для нас плюс-минус один праздник, просто разделён несколькими днями. Но вообще, как и везде, для нас это семейное торжество, а на столе всегда очень много еды.

— Уже скучаешь по снегу?

— Пока ещё нет. Но где-то через неделю уже точно начну!

Оценка первой части сезона: что не так с «Зенитом» и почему так хорош «Краснодар»

— После матча с «Пари НН» Сергей Семак, комментируя второе место после первой части сезона, сказал: «Если вспоминать лето, я думал, что будет хуже». Как понимать эти слова главного тренера?

— У нас были серьёзные перемены в составе. Ушли важные футболисты, вместо них пришли новички. Я прекрасно понимаю Сергея Богдановича. Все видели, как по-разному мы играли прошлый сезон и этот. Поэтому главный тренер так и говорит. По игре у нас было достаточно проблем, были сложности с адаптацией новичков. Некоторые не проходили с нами сборов. По ходу набирать тяжело. Но в какой-то момент мы вышли на хорошие результаты. Однако два поражения в концовке выбили нас из колеи. Вообще, многие обращают внимание именно на прошлый сезон. Но он вышел уникальным, после первой части сезона у нас было 45 очков. Однако до этого набирали 36, 37, 38… Так что если смотреть в целом, мы ещё в приемлемом графике.

Вильям Оливейра на тренерской скамейке «Зенита»

— Какую оценку ты поставил бы по итогам первой части сезона?

— Между 7 и 8. Есть куда расти. Мы понимаем, что были обидные поражения. Были, где мы не добрали по качеству. Понятно, что такое бывает в каждом сезоне, просто в этом такого пока больше.

— Со стороны казалось, что самый тяжёлый отрезок был в конце сентября — начале октября, когда проиграли в РПЛ дважды подряд — сначала «Локомотиву», потом «Оренбургу». Как это выглядело глазами тренеров?

— Думаю, в матчах с «Локомотивом» и «Оренбургом» мы создали достаточное количество моментов. С «Оренбургом» чуть ли не поставили рекорд по ударам. Но уступили. Однако с точки зрения качества игры вопросов, на мой взгляд, не так много. Мне больше всего больно за матчи с «Динамо» и «Локомотивом» в декабре. В первых таймах ещё выглядели нормально, а вторые отыграли ниже своего уровня.

— У многих экспертов я видел один тезис по поводу этого сезона «Зенита». Популярное мнение, что у команды проблемы с мотивацией. Находясь внутри, ты чувствуешь что-то подобное?

— Мы периодически читаем, что про нас пишут. А тема мотивации по-моему поднимается всегда. Условно, после не самой яркой победы кто-то скажет — у «Зенита» мало мотивации. После поражений — то же самое. Да, некоторые матчи мы сыграли не лучшим образом. Но это не вопрос мотивации. Скорее — концентрации. Когда много выигрываешь, некоторым кажется, что где-то можно не дорабатывать или не добегать, и, конечно, из-за этого не всё получается — нам это не нравится. Никто не хочет проигрывать. Но играть на максимуме постоянно не может ни один футболист.

— Насколько непривычно работать, когда не лидируешь в РПЛ?

— Мы это чувствуем, и нам некомфортно. Но в то же время понимаем — невозможно постоянно выигрывать. «Краснодар» проводит прекрасный сезон. В этом году они ни разу не проиграли дома в РПЛ. Очень хорошо, надёжно выглядят. Сейчас они заслуженно лидируют.

— Насколько я знаю, несколько раз в этом сезоне тренерский штаб, руководство инициировали серьезный разговор с игроками. Это так?

— Не сказал бы, что были собрания, где мы вели разговоры на повышенных тонах. Мы часто по ходу сезона собираемся командой и что-то обсуждаем — для нас это стандартная практика.

— Ожидал ли ты осенью увидеть такой сильный «Краснодар»?

— Мы почувствовали, что «Краснодар» изменился ещё в прошлом сезоне. Что они отошли от своего стиля ради результата. И это даёт свои плоды. Команда крепкая, они хорошо усилились, там есть отличные игроки, которые находятся в суперформе. После четырёх-пяти туров мы увидели, что их система игры преобразилась ещё сильнее. Они мало пропускают, здорово играют в атаку.

Но я бы отметил и «Динамо», которое в последнее время хорошо играет и стабильно набирает очки. Не ожидал, что ЦСКА будет не в лидирующей группе. Но ещё ничего не решено. Все ещё в гонке и могут бороться.

Уйдут ли из «Зенита» Вендел и Ренан

— Вендел — один из лучших игроков «Зенита» в осенней части сезона. Когда летом он вернулся, ты мог представить, что так будет?

— Мы знали, насколько Вендел быстро набирает форму. Это природа и генетика — либо есть, либо нет. В итоге он очень быстро пришёл в себя и почти сразу стал играть в стартовом составе. Плюс его футбольный интеллект — невероятный. Это ему сильно помогает.

За пределами поля есть проблема, о которой все знают. Я помню, когда мы только взяли Вендела. Он был очень скромный, закрытый, всех стеснялся. Но когда выходил на поле — показывал свой класс. Я не знаю, что он делал, если бы не футбол.

— Известно, что он извинился перед командой за летнее опоздание. Вендел искренне сожалел об этом?

— Вендел очень стеснялся. Думаю, он был бы готов заплатить больше денег, но лучше просто молчать. Он очень переживает, когда разговаривает на публику. И, конечно, ему было сложно выступать перед командой. Плюс он заплатил очень большой штраф. Сначала тренировался индивидуально, но быстро стал со всеми.

— Сейчас он уехал вновь, и Семак сказал, что никто не может гарантировать его возвращение вовремя. Ты с ним говорил на этот счёт?

— Перед отпуском ребята много шутили, сколько Вендел заплатит в этот раз. Я у него несколько раз спрашивал, и он говорил: «Нет-нет. Я больше не хочу платить таких штрафов и вернусь вовремя». Надеюсь, так и будет. Так что ждём его в Абу-Даби.

— Как ты относишься к волне слухов, когда, условно, парикмахер Вендела выкладывает фото и говорит, что тот мечтает о «Фламенго»?

— Я удивляюсь. Но в Бразилии сейчас столько бредовых слухов, которые не имеют ничего общего с реальностью. Сейчас многие клубы выбирают нового президента, все что-то обещают. Я говорил с Венделом по поводу «Фламенго». Оказалось, что он даже сам не знает про эти слухи.

Ещё две недели назад «Зенит» покупал кого-то за 40 млн, сейчас ничего этого нет. Все знают, что у клуба хорошая репутация на бразильском рынке, но почти вся информация — фейки.

— «Зенит» же не хочет, чтобы Вендел ушёл зимой?

— Конечно. Вендел важная для нас фигура. Мы не хотим его терять. Ситуация в РПЛ для нас новая. Мы не на первом месте. Надо серьёзно готовиться. И потерять сейчас Вендела для нас невыгодно.

— Роберт Ренан. Осенний отрезок для него провал?

— Когда мы подписали Роберта, то знали, на что идём. 10 игр на профессиональном уровне в Бразилии — это говорит лишь о небольшом опыте. Нам нужен был футболист, который умеет здорово начинать атаки. Его качества стали для нас новыми. И его технические навыки компенсировали проблемы в обороне. Но мы понимали, что ему надо прибавлять. Летом Роберт из-за сборной не провёл с нами полноценные сборы. Начался чемпионат, он сделал несколько ошибок, и мы посчитали правильным дать шанс Алипу. Он постоянно играл за сборную, был хорош на тренировках. И Нуралы его отлично использовал — играл надёжно и уверенно.

Мы не хотим вредить команде. У нас нет любимчиков. Кто лучше готов — тот будет играть. Мы говорили с Робертом об этой ситуации. В какой-то момент он действительно загрустил, но это нормально. В футболе надо уметь преодолевать трудности. Он понимает, что происходит. Сейчас всё зависит от него.

— Важна же и психология: когда не играешь, теряется и та небольшая уверенность, которая была до этого?

— Конечно. Пример Алипа — он же до этого мало играл, уверенность была не на высоком уровне. Но Нуралы понял, что всё зависит только от него. И он может выиграть конкуренцию. Стал больше работать — и у него всё получилось.

— Ощущение, что уход Ренана сейчас просто необходим.

— Мы говорим про футболиста сборной Бразилии, который уже получал вызов в основную команду. Его вызвали в олимпийскую сборную. Он привлёк внимание больших европейских клубов. «Зенит» никого не держит силой. Мы понимаем, что Роберт сейчас не в лучшем состоянии. Но мы не можем просто сказать: ты нам не нужен, уходи. У него очень большой потенциал.

Есть и интерес футболиста — готов ли он к тому, что надо завоёвывать себе место в составе? Гарантии игры ему не дадут нигде. Мы будем обсуждать его будущее вместе с ним. Мы знали, что проблемы возможны. Вопрос, насколько он готов ждать. Может ли он ментально пережить все проблемы.

— Говорил ли он что-то в духе: «Тренер, зимой я хочу уйти?»

— Нет. Такого он точно не говорил. Сейчас он не играет, но ему нравится Петербург, нравится «Зенит». Вопрос только в игровой практике.

— Есть ли, на твой взгляд, смысл в аренде в Бразилию? Или лучше в европейский клуб?

— Роберту важно играть. Много играть. А в Бразилии или нет — не важно. Есть же пример Дугласа — он очень молодым уезжал в Европу — в «Удинезе», «Гранаду». Потом вернулся в «Атлетико Минейро», где провёл несколько сезонов, а потом снова поехал в Европу. Так что есть позитивные, есть негативные примеры возвращения в Бразилию.

Что с Клаудиньо, когда ждать Педро и будут ли новички из Бразилии

— Про Клаудиньо этой зимой пока не так много слухов — неужели «Интернасьональ» уже не хочет его покупать?

— Там же был слух, что если президентом станет один из кандидатов, то он приведёт спонсора, который купит Клаудиньо. Но этот кандидат проиграл выборы. Так что теперь не знаю. Сейчас он в отпуске, отдыхает. Не знаю о его мыслях. Надеюсь, он останется в команде и никаких лишних слухов вокруг него не будет.

— В Бразилии ты виделся с Педро. Говорят, его ждут на первом же сборе.

— Да, он приедет в Петербург на медосмотр, а потом полетит на сбор в Абу-Даби. Я его видел и первым делом сказал не переживать — в Петербурге на стадионе есть крыша. У него огромное желание начать работу. И сейчас вовсю индивидуально тренируется. Я попросил его немного отдохнуть, потому что сборы у нас непростые. Важно, чтобы игроки были свежими.

В Питер он прилетит с мамой. Она будет помогать ему в бытовых вопросах. Очень позитивный, добрый мальчик. Надеюсь, мы используем весь его потенциал.

— Летом из «Зенита» ушёл Малком. Бразильским игрокам стало без него грустно?

— Не сказал бы, что стало грустно. Мы, конечно, скучаем по нему и по его голам. Как раз здесь я видел его маму, она сказала, что Малком очень скучает по Петербургу. Рассказала, как ему там нравилось. В Саудовской Аравии ему сначала было тяжело, но теперь он освоился. Единственное — не нравится, что отпуск начинается позже.

Думаю, в следующем году он всё же долетит до Петербурга. Я не сомневаюсь, что он этого очень хочет.

— Я знаю, что Малком говорил с некоторыми бразильскими игроками, рассказывая им о прекрасном городе Санкт-Петербург. Получается, он даже сейчас помогает клубу?

— Конечно, если Малком дружит с игроками, которые нам интересны, мы можем попросить его дать рекомендацию. Но это касается не только Малкома, а всех наших бывших игроков.

— Сейчас волна слухов о возможных новичках «Зенита». Про игрока «Палмейраса» Артура совсем недавно говорили как о будущем футболисте команды. Но теперь слухи закончились. Значит ли, что его в клубе не будет?

— Артур неплохой футболист, у нас с ним играл Клаудиньо. Но, опять же, нужно обсуждать фамилии, которые уже в команде. Нам часто предлагают разных футболистов. Звонит какой-то агент, предлагает какой-то вариант. И мы даже не успеваем видео открыть, как вся пресса уже пишет, что «Зенит» сделал по нему предложение. И такие истории повторяются раз за разом.

У нас есть скауты, руководство, тренерский штаб — мы постоянно обсуждаем разные фамилии. Но это не значит, что мы готовы кого-то купить во что бы то ни стало. Артур — хороший футболист, но слухи о его переходе, мне кажется, сильно преувеличены. Ты даже не представляешь, как много мне здесь звонят — спрашивают о Клаудиньо, Венделе и остальных. Я всем отвечаю как есть.

— Но этой зимой в «Зените» появится ещё один бразилец, помимо Педро?

— Я не знаю. У клуба сейчас хорошие отношения с Бразилией. Любой футболист, который более-менее здесь играет, сразу почему-то считается кандидатом в нашу команду. Конечно, нам надо усиливаться. Но мы смотрим не только на бразильцев. Паспорт не важен. Главное, чтобы футболист был сильным.