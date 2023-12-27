«У нас дырявый регламент». Итоги года от президента РПЛ Алаева

2023-й подходит к концу. Завершается он и в российском футболе. По этому случаю президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопросы журналистов и подвел итоги года.

О возможной реформе РПЛ

Я свою позицию много раз озвучивал, я не такой консервативный, как многие представители индустрии, мне нравятся разные новые форматы. Эта дискуссия продолжается длительное время, много было авторов таких историй. Полтора года назад, когда голландская компания была привлечена к работе, главная цель заключалась в том, что нужно больше играть. Помимо увеличения интриги, нужно больше зарабатывать.

После этого произошло много событий, но сейчас можно говорить о том, что отчасти этот вопрос решился — изменение формата Кубка России через предложения, которые сформировали рабочая группа Романа Бабаева и Павла Пивоварова. Было много всяких вариантов, полтора года назад было принято решение, по факту почти ₽ 2,5 млрд пришло в индустрию через призовой фонд от букмекеров. Главное, что клубы РПЛ стали играть не 32 матча в среднем. Сейчас матчей значительно больше, минимум 36, причем без еврокубков. Отчасти задача была решена.

Я не вижу сейчас вариантов, чтобы в ближайший год формат был изменен. У этого много факторов, о которых я уже говорил. В том числе успешность этого чемпионата, то, что часть вопросов была решена за счёт удачной реформы Кубка России с букмекерскими партнерами. РПЛ сейчас — один из самых интересных турниров. Надеюсь, что и вторая часть сезона будет такой же. В любом случае РПЛ ― самый посещаемый, самый смотрибельный, самый дорогой турнир. Главный итог первой части для меня — интрига в чемпионате.

Неоднократно хотел изменить формат чемпионата. Но говорю вам откровенно, я не чувствую тяги от клубов к этому. Наверное, у меня не хватает аргументов. Плюс они говорят, что и так много играют, зарабатывают. Наверное, где-то работает консерватизм. На данный момент у клубов нет запроса поменять формат чемпионата. Мы внимательно смотрим за тем, что происходит у наших коллег. Как пример, НБА сделали всесезонный турнир — 26 процентов роста аудитории! Лига чемпионов уже совсем скоро стартует в новом формате. Я вхожу во все рабочие группы, общаюсь с президентами клубов, с журналистами — если бы была тяга к изменению чемпионата, подхватил бы её и пошел. Но её сейчас нет. Ближайший сезон — 30 туров в классическом формате, а дальше будем смотреть. Многое будет зависеть от того, где мы окажемся. Сейчас мы в подвешенной ситуации, поэтому можем играть и Кубок. Но однажды мы вернёмся (в международные турниры — прим. «Чемпионата») — и что делать с турнирами? С Суперкубком России? С системой «весна-осень»?

Сейчас активно обсуждается в рабочей группе проведение дополнительного турнира. В нем могут быть от четырёх до 16 команд, турнир в формате плей-офф. Максим Львович Митрофанов комментировал, работа над этим вариантом ведётся. Но, в принципе, к этому варианту привел успешный опыт клубов, которые самостоятельно провели такие мероприятия, например, Братский кубок, отдельные матчи с представителями Медиалиги. Эти мероприятия были успешными, вы знаете, сколько клубы заработали с Братского кубка, с матчей с 2DROTS. Поэтому какой-то вариант в этом направлении возможен.

О возможной реформе Суперкубка

Есть предложение о реформе Суперкубка Росси — может, финал четырёх. Может, финал шести. Есть же вероятность, что мы вернёмся в международные соревнования, поэтому закончить играть в ноябре, не играть в декабре ― не является вариантом для всех, потому что есть официальные игры в международных соревнованиях в декабре, а где-то даже в январе. Участники этих турниров должны к ним готовиться. На мой взгляд, таким подготовительным турниром может стать Суперкубок. Как раз вариант для того, чтобы не нужно было всем морозиться, остальные могли бы пойти в отпуск, такой рабочий вариант можно рассмотреть.

О матчах РПЛ в снегопад и возвращению на система «весна-осень»

Есть ли смысл в переходе на систему «весна-осень»? Говорить сейчас об этом после неудачных декабрьских игр не совсем правильно. На это влияет много факторов. Так или иначе, мы остаёмся членами УЕФА. Чемпионаты Европы проводятся летом — да, на ближайшем мы не сыграем. Но ряд футболистов из РПЛ могут поехать, легионеров надо отпускать. Также один из федеральных каналов сможет показывать какой-то объём трансляций. Играть матчи РПЛ параллельно с Евро невозможно. Понятно, что проводить матчи в декабре некомфортно как клубам, так и болельщикам. Но дискуссия о переходе на «весна-осень» сейчас не актуальна.

У нас было три матча, за которые мне грустно. «Балтика» ― «Спартак», за который я уже извинялся. Абсолютно точно можно сказать, что это прокол лиги. Просто не было красных мячей там, где они должны были быть. Оказалось, что по действующему регламенту клуб заявляет форму за семь дней — у «Спартака» был белый комплект. Также по регламенту разметку на поле выбирает арбитр. Регламентирующие документы точно нуждаются в ревизии. Должна быть возможность обязать команды брать с собой второй комплект.

В матче ЦСКА — «Ростов» лига также была за перенос. На мой взгляд, было целесообразно перенести игру на следующий день. Можно было привести поле в порядок, так как по прогнозу погоды снегопад заканчивался вечером. Матч мог быть сыгран на очищенном поле, хоть и не совсем в комфортных условиях. «Ростову» нужно было бы всего лишь продлить гостиницу на один день, плюс мы сохранили бы целостность календаря, а не уходили бы в зимнюю паузу с разным количеством матчей в турнирной таблице.

Но наш регламент, который мы, видимо, не досмотрели, не позволяет перенести матч никому, кроме судьи. Да, судья не мог именно отменить матч. Никто не мог прийти за час до матча, когда валил снег, и сказать: «Игры не будет». Ни судья, ни делегат, ни президент РФС, ни президент РПЛ. Есть четко прописанные форс-мажоры. Например, на стадионе отключен свет. Тогда можно было бы перенести на следующий день. А из-за погодных условий перенести игру лига не может. Судья может только приостановить матч. То есть, когда я общался с арбитром Шафеевым и сказал, что лига за перенос, потому что данное поле опасно для здоровья футболистов, и картинка не соответствует требованиям РПЛ, судья должен был вывести команды на поле, дать стартовый свисток, и только после этого приостановить матч и перенести на завтра. Вот такой у нас регламент.

Этот случай вскрыл проблему в регламенте. Нужно чётко прописать, кто, как и на основании чего может перенести матч. Также мы должны думать о болельщиках, которые пришли на стадион и мёрзнут. Нужно признать ошибку, что у нас дырявый регламент. Хотим исправить его в ближайшее время. Регламент позволяет расширить список форс-мажоров, при которых следует переносить матч.

О судействе в РПЛ

Конфликт с главой департамента судейства РФС? Чтобы был конфликт, нужно общаться. Хотя бы раз. Я с господином Мажичем не общался ни разу. Обещал не комментировать судейство, но первая часть сезона закончена, поэтому могу себе позволить.

Надо понимать, что судейство ― прерогатива РФС. Я к коллегам из РФС отношусь с уважением: отдельное им спасибо за офсайдные линии. Мои резкие высказыванию по судейству были для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. На мой взгляд, руководители судейского корпуса выбрали неправильную тактику работы. Было видно, что у того же ЭСК крен на защиту арбитров. И это не только мое мнение ― коллеги с международным опытом со мной согласны. А что мне было совсем непонятно ― отсутствие общения с клубами, хотя клубы об этом просили.

Надо сказать, что после моих высказываний встречи с частью клубов состоялись. Работа ЭСК тоже изменилась. Да, мои слова были эмоциональные и резонансные, но привлечь внимание к работе судейского корпуса мне удалось. Оценивать саму работу судей не буду, но некоторые решения ЭСК остаются для меня непонятными. То же решение не удалить Пиняева за фол на Клаудиньо. Для меня — это очевидная красная карточка. Добавлю, что со мной согласились пять действующих европейских арбитров Лиги чемпионов. ЭСК же сказал, что это жёлтая. Но пусть работают ― я больше всех заинтересован в том, чтобы скандалов было меньше.

Есть ещё одна вещь ― тенденция открытости. Мы видим, что Ла Лига, АПЛ идут к этому, публикуют переговоры судей после самых резонансных решений ― тот же матч «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». У нас сейчас такого нет. Чем больше мы будем это засекречивать, тем больше будет вопросов. А хотелось бы слышать переговоры арбитров во время принятия ключевых решений. Когда Хачатурянц был главой ЭСК, я регулярно был на совещаниях, видел, как всё происходит. Там люди спорили, обсуждали, принимали решения. Да, тоже были ошибки, но было понимание, как работают люди. Как сейчас работает ЭСК? Мы не знаем. Собираются ли они? По телефону обсуждают? По почте им материалы присылают? Нам не нужно право голоса ― просто станьте чуть прозрачнее.

Возвращаясь к Мажичу ― я же не обиделся на него, что он не общается. Но ты же приехал в страну, где есть устоявшаяся структура управления футболом, где есть работодатель, который платит тебе зарплату, который решает финансовые вопросы. Почему нельзя прийти на общее собрание клубов и сказать: «Меня зовут Милорад Мажич, я теперь руковожу судьями. У меня такая позиция, что я не буду с вами общаться ― у меня такой подход. Я к вам отношусь с уважением, но у меня такая позиция ― я закрытый». Я бы сказал: «Странно, но ладно». Это позиция.

Обсуждали это с Александром Дюковым. Президент РФС остро реагирует на громкие заявления, как и я. Он предлагал организовать нам встречу. Но до моих слов встреч никаких не было, сейчас они состоялись. Поэтому после предложения Дюкова я сказал, что в моей личной встрече с Мажичем смысла не вижу, потому что не хочу раскачивать лодку. А играть на публику, что мы где-то появились ― зачем?

Иностранные арбитры в РПЛ? Лиге нужен качественный арбитраж. Я не знаю, сколько сейчас боевых единиц у департамента ― кто-то не в форме, кто-то на травме. Если клубы решили, что у иностранцев будет право судить здесь, значит будут судить. Но мне важнее, что наши судьи получили возможность не только вариться в собственном соку, но и куда-то выезжать.

О составлении календаря

Если мы говорим про температуру, при которой проведение матча переносится, то рекомендация про −15 градусов поступила от УЕФА. Мне кажется, что тут тоже надо подумать. В −15 градусов действительно очень холодно, это опасно для здоровья футболистов. И болельщики, и футболисты, в первую очередь, подвергаются большому риску. На Исполкоме РФС обсуждалась данная тему. Считаю, эту норму тоже можно пересмотреть. У меня это было в первый раз. Я пришёл к экспертам, спросил, как это нужно делать.

В итоге получилось, что у нас есть базовые принципы календаря, которые нельзя нарушать. Их много. Например: нельзя больше трёх матчей подряд проводить на выезде, больше трёх матчей подряд дома, нельзя проводить два тура подряд с соперниками категории АА («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА), нельзя, чтобы в одном туре было несколько матчей категории АА и так далее. Эти критерии придуманы много лет назад. Из-за этого получается, что для того, чтобы кто-то не сыграл четыре матча подряд дома, нужно играть в Воронеже в декабре.

У меня возникает вопрос: лучше условному «Зениту» или «Краснодару» провести четыре игры дома на стыке ноября и декабря, а «Оренбургу» четыре — на выезде или так? В итоге же всё равно все проведут матчи и дома, и в гостях. Мы сами себя загнали этими принципами. Уверен, что это надо пересматривать. Буду разговаривать с клубами, будет кто-то играть пять матчей на выезде, но при +15 в хороших условиях. Есть ограничения клубов. У кого-то 18 концертов и жёсткие ограничения. Мы пытаемся учесть все интересы клубов, как наших работодателей. Но потом из-за этого страдают другие клубы. У кого-то концерт, у кого-то игра через два дня на третий или в понедельник.

Календарь на вторую половину сезона? До конца года нам ещё нужно провести некоторые корректировки. Думаю, в начале 2024-го опубликуем календарь.

О возвращении пива на стадионы

Осенняя сессия Госдумы закончилась, официальных совещаний сейчас нет. Работу ведет оргкомитет, мы с ним на связи. Мы понимаем, какие ведомства были против. Надеюсь, до следующего сезона ситуация будет решена. Позицию от РФС, лиги и клубов мы высказали и официально направили, готовы обсуждать.

Претензия Минздрава — слишком много пьют, а значит это стимулирует алкоголизм. Но во время дискуссии мы говорили, что некоторые болельщики могут выпить водки перед матчем и пойти на игру. А нормальные люди придут с семьями и выпьют пиво по 500 рублей. Но эти аргументы не принимают.

О продаже телеправ на показ РПЛ

Сейчас все чуть оживились, движение пошло. Да, цифры, которые предлагают дружественные страны, не сильно радуют. Но год назад ― был просто ноль, никакого интереса. От дна мы оттолкнулись, какие-то сделки возможны. Это и страны, откуда в РПЛ много игроков приезжают, и богатые страны с Востока. Кто-то предлагает за сезон от $50 до 100 тыс. Это лучше, чем ноль, плюс присутствие на какой-то территории. Но есть вещи важнее суммы контракта: позиционирование, хайлайты, какие это платформы, если, например говорить про Китай.

Наше позиционирование? Нас должны везде показывать. Те же китайцы очень любят футбол ― они смотрят все, а не только АПЛ. Думаю, китайские футболисты могут появиться в РПЛ. Предложение есть, мы его пока не принимаем, потому что это должно быть долгосрочное сотрудничество. Сейчас китайцы нас уговаривают. Мы им говорим, что, во-первых, денег мало. А, во-вторых, нам важно, как они будут нас дистрибутировать. Сейчас РПЛ показывают только на ближайших к нам территориям. Балканы? Пока нет, но всё начало оживать. Для понимания ― мы же делаем сейчас статистику с Яндексом и РусСтат, а недавно на нас вышли итальянцы ― хотят тоже предложить что-то со статистикой. Или, например, мячи ― у нас есть варианты Nike или Demix. Но недавно пришла одна французская фирма и говорит: «А нам было бы интересно к вам зайти». Сильно поменялась ситуация в отношениях с так называемыми недружественными странами. Всё это приведёт к прогрессу.

Об отсутствии противостояния личностей в РПЛ

Не считаю, что это проблема, и вообще проблема в моём понимании — это несколько другое. Вывесок у нас много. Например, Семак против Ивича или Сперцян против Вендела. Скорее, у нас недостаточно делается, чтобы эти вывески раскрутить.

О возможном участии клубов РПЛ в Суперлиге

С клубами я не общался. Во-первых, можно относиться к этому по-разному, но мы остаемся членами УЕФА и должны соблюдать устав. Во-вторых, чтобы обсуждать что-то с клубами, мне нужно получить информацию, документы. Я не тот человек, который будет звонить клубному руководителю и спрашивать, что он думает о такой-то публикации в прессе. Будет какое-то обращение, мы проанализируем его на предмет соответствия уставам РФС и УЕФА. После этого можно будет размышлять об этом.

О возможном участии белорусских клубов в чемпионате России

Это очень удивило и сами клубы, и белорусскую федерацию футбола. Уже говорил, что мы уважаем наших белорусских коллег, готовы рассмотреть предложения, но пока их не было.

О распределении средств между клубами РПЛ

Мы для себя это поставили как цель — ввести третий компонент по распределению средств в РПЛ. А именно — время молодого футболиста на поле. Если команды ориентируются на молодежь, она находится на поле и выполняет свою работу качественно — это нужно стимулировать. Стимулировать на развитие молодых игроков, а не на привоз очередных восьми легионеров. У нас некоторые клубы консервативные, очень разные в своих подходах. Но мы как лига, и они как клубы, начинают понимать многие вещи.

Правление одобрило стратегию, скоро мы примем новую систему распределения средств на общем собрании. В правлении разная глубина присутствия тоже, такой состав там для принятия более объективных решений. Последний разговор наш заключался в такой постановке вопроса: чем быстрее мы настроим новую систему распределения средств между клубами РПЛ, тем быстрее она заработает. Могут ли другие клубы сказать, что «нам не нужна новая система, давайте 50 на 50»? Могут. Но я сделаю всё, чтобы этого не было. Я не хочу этого, для меня это будет ударом, если мы не поменяем систему. Но, честно, это прям удар под дых случится.

Критерии новой системы распределения написаны исходя из договора с РФС. Там же есть KPI, которые нужно выполнить для пролонгации договора. Там были молодые футболисты, но то, что мы хотим все сделать ставку на новых Салтыковых — понятно. Как сделать так, чтобы эта система работала — посмотрим. Это появилось не сходу, мы сидели и обсуждали это. На мой взгляд, в пункте распределяемых денег, привязанных к колхозу, стоит обсуждать стимулирование за молодых футболистов. Для меня тройка критериев выглядит очевидно: диджитал, молодые футболисты, посещаемость.

Что касается посещаемости, наш KPI — 16800 зрителей. Цифра, которая взята из сезона-2018/2019. Лучший сезон по посещаемости после домашнего чемпионата мира. Сейчас абсолютно точно — цифра маленькая. Что по договору с РФС, будем обращаться к мотивации пересмотра некоторых моментов.

Медиактивности клубов? Я изучал иностранный опыт. Испанские коллеги уже работают в этом направлении. Написано в регламенте про двух игроков в миксте, но привел четырех, разместил камеры в раздевалке, запустил активности с игроками, нацепил камеры GoPro — клуб набирает баллы. Условно, клуб X ничего не делает, не получает баллы, а клуб Y получил варианты, как он может эти баллы получить, победил в рейтинге и получил деньги от лиги. Рабочий подход? Для меня — вполне.

Медиалига много чего делает спорного, так и сделала много чего полезного. Они по-другому работают с аудиторией. Даже самые консервативные руководители клубов еще год назад при моих упоминаниях и разговорах о ней — не понимали. Сейчас они видят, что это не какая-то вспышка была, что нужно взять оттуда какие-то элементы, пусть это работает у нас. Все понимают, что нужно менять базовый подход во взаимодействии футболистов, тренеров и руководителей с представителями СМИ. Эта работа ведется. Если нам удастся справедливо перераспределить средства между клубами, которые работают с аудиторией — это будет отлично. Я был в Воронеже, на кубковом матче, «Факел» очень хорошо работает с аудиторией, например, такое нужно стимулировать.