«Спартак» предложил своим фанатам придумать название второй команде

«Предложите своё название для второй команды! “Спартак-2” — это привычно и понятно. Но, может, у вас есть идея поинтереснее? Поделитесь ей с нами! Важно соблюсти одно условие: в названии обязательно должно присутствовать слово “Спартак”.



Свой вариант вы можете предложить в опросе, который доступен в личном кабинете на нашем сайте. Затем мы проведём финальный этап голосования среди болельщиков, чтобы выбрать лучшее название. Ждём ваших идей!» — сообщает пресс-служба клуба.