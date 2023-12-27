«Спартак» предложил своим фанатам придумать название второй команде
Московский «Спартак» предложил своим болельщикам придумать название второй команде.
Московский «Спартак» предложил своим болельщикам придумать название второй команде.
«Предложите своё название для второй команды! “Спартак-2” — это привычно и понятно. Но, может, у вас есть идея поинтереснее? Поделитесь ей с нами! Важно соблюсти одно условие: в названии обязательно должно присутствовать слово “Спартак”.
Свой вариант вы можете предложить в опросе, который доступен в личном кабинете на нашем сайте. Затем мы проведём финальный этап голосования среди болельщиков, чтобы выбрать лучшее название. Ждём ваших идей!» — сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, ранее руководство красно-белых объявило о возрождении «Спартака-2», который будет играть в ЛЕОН-Второй лиге. При этом ещё в мае 2022 года «Спартак» заявил о закрытии второй команды, которая существовала с 2015 года.