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27 декабря, источник: Sport24

Константин Генич назвал два лучших трансфера РПЛ в 2023 году

Футбольный комментатор Константин Генич назвал два лучших трансфера российской Премьер-Лиги в уходящем 2023 году.

Локомотив
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Источник: Соцсети

«Дзюба — трансфер года в РПЛ. Его взяли свободным агентом, Артем провел шикарную весну, помог “Локомотиву” взлететь по таблице. Сейчас его влияние на игру и результат просто колоссальное.

Если говорить о трансферах за деньги, то это Максим Глушенков (в «Локомотив»). Внутри России это топ‑трансфер. Он дает качество, выдает лучший отрезок в своей карьере.

Большинство, вероятно, назовет переход (Арсена) Захаряна в «Реал Сосьедад», но это слишком банально. К тому же это продажа, а я бы хотел назвать игрока, который радовал зрителей РПЛ. (Аббосбек) Файзуллаев и Бителло начали играть только осенью, поэтому их нельзя назвать трансферами года. Для меня это Дзюба и Глушенков«, — заявил Генич в интервью “Матч ТВ”.

После 18 туров «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ, имея 31 очко в активе.

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