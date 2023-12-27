Константин Генич назвал два лучших трансфера РПЛ в 2023 году

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«Дзюба — трансфер года в РПЛ. Его взяли свободным агентом, Артем провел шикарную весну, помог “Локомотиву” взлететь по таблице. Сейчас его влияние на игру и результат просто колоссальное.

Если говорить о трансферах за деньги, то это Максим Глушенков (в «Локомотив»). Внутри России это топ‑трансфер. Он дает качество, выдает лучший отрезок в своей карьере.

Большинство, вероятно, назовет переход (Арсена) Захаряна в «Реал Сосьедад», но это слишком банально. К тому же это продажа, а я бы хотел назвать игрока, который радовал зрителей РПЛ. (Аббосбек) Файзуллаев и Бителло начали играть только осенью, поэтому их нельзя назвать трансферами года. Для меня это Дзюба и Глушенков«, — заявил Генич в интервью “Матч ТВ”.