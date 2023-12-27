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27 декабря, источник: Sport24

Слуцкий признался, что избивал футболистов: «Я был очень авторитарный»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий признался, что избивал футболистов, когда работал детским тренером в Волгограде.

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Источник: Соцсети

— «Олимпия» — это целый мир, это целая жизнь, это семь лет, это куча побед и достижений. Мы прошли путь от детской команды до команды Второй лиги. Мы росли параллельно. Семь лет в «Олимпии» — это прям можно снимать сериал: первая любовь, трагедии, отчисления… Представляешь, в какое количество историй в 90-е годы в Волгограде попадают подростки? То их какие-то местные избили, то они куда-то попали, то еще что-то случилось ночью… Но до сих пор самым большим моим достижением является то, что с одного этого выпуска 15 человек играли в команде мастеров. 15! Сегодня, если два человека с выпуска ведущей московской школы попали в дубль, это уже тренер — божина! А здесь 15 человек, у которых была профессиональная карьера. Два из них — будущие заслуженные мастера спорта: Денис Колодин и Роман Адамов. То есть, два игрока из провинциальной школы стали игроками национальной сборной страны и бронзовыми призерами Евро. И 6−7 человек играли в Премьер-лиге. Это достижение, которым я безумно горжусь. Это вообще супер.

— Я так понимаю, что в то время родители не так оказывали влияние?

— Вообще не оказывали. Это было в плюс. Родители отдали, родители на пятерых работах…

— Вы были для них и отцом, и матерью, и тренером, и педагогом, и старшим товарищем, вообще всем.

— Да. Если он заболел, я его брал домой. И бесконечно выслушивал от своей мамы: вот, стирай, готовь, а потом от них слова хорошего не дождешься. При этом я — детский тренер! Денег особо нет. А у них то одно, то другое. Это надо купить, то…

— Как удавалось вообще?

— Это было такое счастливое время, ты настолько в этом живешь и растворяешься. Для меня это было приключение, а для мамы — стресс. Это было как-то само собой, другого варианта не было. Это сегодня тренеры работают в школах, где у них есть администраторы, физиотерапевты… А тогда ты один! Тренировки, диспансер, билеты… Меня каждый день вызывали в школу! Спецкласс — просто каждый день! Они еще на тот момент жили в интернате: то разбили стекло, то еще что-то. У меня была команда, была ответственность, и я с 6 утра до ночи бесконечно в этом всем. Везде один: на выезды один, за билетами один, диспансер — один. Никаких там тренеров по вратарям. Ты просто один!

— Как у вас с ними был диалог построен? Как старший товарищ или все-таки как более строгий?

— Я был очень авторитарный. Я даже их избивал, я сейчас могу это сказать. Тогда я мог еще их избить. Пока им не исполнилось 12, я был сильнее. Ха-ха-ха.

— Сейчас начнут: избивал! Как это было? Не ногами же?

— Лещей давал, подсрачники… Ты приходишь в интернат — они сидят над учебниками. Ты же еще их учебу контролируешь. Сидят и смотрят как баран на белые ворота: э, бэ, мэ… Лещ ускорял процессы раз в пять. Я бы пять часов сидел, а так час посидел и уехал, — сказал Слуцкий в новом выпуске «Коммент. Тренер».

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