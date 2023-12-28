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14:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Романцев сказал: Ты на правильном пути. Долби». Как Юран лепит команду-конфетку в Нижнем

Первое большое интервью с Сергеем Николаевичем на «Чемпионате» — о двойных стандартах в РПЛ, футболе в −10 градусов и «автобусах-паровозах».

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Юран — один из главных героев 2023-го в российском футболе. В первом полугодии он спасал «Пари НН» от вылета из РПЛ, а во втором — тащил команду к верхним местам в таблице. Они вправе гордиться проделанной работой. Трудно поверить, но по количеству пропущенных мячей и «домашних» очков недавний аутсайдер уступает лишь сенсационному лидеру сезона «Краснодару».

Параллельно Сергей Николаевич взрывал инфопространство смелыми заявлениями и суждениями. Даже удивительно, что за 18 лет на «Чемпионате» не было ни одного обстоятельного интервью со столь яркой и харизматичной личностью. Это — первое, и сразу в двух частях. Одна — в большей степени о спортивной составляющей (любимое выражение самого Юрана), другая — о жизненной. Приятного чтения.

«Это не ФНЛ — РПЛ! Состав нужно было менять процентов на 50−60»

— Тяжёлый был год?
 — Непростой. У футболистов летом хотя бы две недели отпуска было, а у меня — по сути, ни дня. Из-за переходных матчей мы позже остальных закончили прошлый сезон. Нужно было оперативно менять футболистов, усиливаться, потому что слишком много молодёжи было.

— Это плохо?
 — Два года в Нижнем делалась ставка на молодёжь, чтобы и клуб зарабатывал. Но я убедился, что это путь в никуда. Всё это время «Пари НН» был одной ногой в Первой лиге. Я объяснял: без опытных игроков не обойтись. Молодые должны быть, но приоритет — взрослым футболистам. Благодарен руководству, губернатору за то, что меня услышали.

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— Ответный матч с «Родиной» в стыках — самый противоречивый момент года?
 — У меня ещё после матча в Москве был внутренний дискомфорт. Первая игра — 3:0, вторая — домашняя. Что ещё надо? Но чувствовалась какая-то недосказанность. У нас же из опытных парней были только Гоцук, Калинский, Стоцкий, Нигматуллин. А за настроем молодых я, видимо, недоследил.

— В каком смысле?
 — Не пресёк эйфории. Ребята, видно, думали: «Сейчас один-два забьём», а это чревато. Правда, там ещё был ошибочный 11-метровый. Когда проигрываешь 0:1 и пропускаешь второй со стандарта, тяжело психологически вернуться в игру, начинается дрожь. Такие матчи всегда забирают много нервов. Я потом пару дней отходил. Но это тоже опыт, напоминание, что команду нужно держать на жёстком контроле. В футболе даже 3:0 могут развернуться в другую сторону.

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— Тогда же укрепились во мнении, что команда нуждается в перезагрузке, или это понимание пришло раньше?
 — Я к этому шёл независимо от результата матча. До этого мы провели девять игр. Я всё видел в тренировочном процессе и матчах. Спрашивал у Антона Хазова, своего помощника: «По какому принципу комплектовалась команда? Это же не ФНЛ — РПЛ!» Для меня быстро стало очевидно, что состав нужно менять процентов на 50−60. Если бы не сделали резких движений летом, в этом сезоне снова хромали бы. Вторая игра с «Родиной» только подтвердила правильность моих выводов.

«Направо пойдём — будем в заднице, налево — премии получим»

— 17 человек на выход, 15 — на вход — не рискованно было в короткую паузу такую перестройку затевать?
 — Конечно, риск присутствовал: всё-таки обновили 50% команды, нужно было наиграть взаимодействия, связки. Это очень непросто. Но волков бояться — в лес не ходить. Если что-то пойдёт не так и руководство будет задавать жёсткие вопросы, это нормально. Надо чётко принимать решение: делать или не делать. Если есть решение, буду его долбить. Если понимаю, что ошибся, анализирую опыт. Но я избежал серьёзных ошибок.

— По какому принципу комплектовали состав?
 — Исходили из финансовых возможностей. Не секрет, что у других клубов они намного выше. У нас второй с конца бюджет — меньше только у «Факела». Я понимал, что будет непросто. Но куда деваться, если финансовая составляющая клуба не позволяет приглашать более квалифицированных футболистов? Тем не менее мы сработали хорошо.

Я знал по «Химкам» Тихого, Кухарчука, Трошечкина. Это бойцы, которые будут идти до конца и умирать на поле. Живоглядов — тоже бойчуган, я хотел его видеть. Уверен, что Боселли ещё добавит после сборов и будет помощником. Зе Турбо — неплохой, квалифицированный нападающий, сейчас у него будет Кубок Африки со сборной Гвинеи, потом сборы — тоже должен прибавить.

— Не смущал возраст Тихого, Кухарчука?
 — Я очень хорошо их знаю. Запредельные профессионалы! В шутку называю парней «унесёнными ветром».

— Неожиданно.
 — Они настолько профессионально к себе относятся, что доктора, массажисты только вечером по домам разъезжаются. Ребята и до, и после тренировки выполняют какие-то процедуры. При таком подходе цифры в паспорте — 31−32−33 года — ни о чём не говорят. Тот же «Интер», другие топ-клубы часто платят серьёзные деньги за футболистов старше 30. Это не проблема.

Источник: Чемпионат.com

Илья Кухарчук и Сергей Юран

— С кем было особенно грустно расставаться?
 — Я не имел права не отпустить Сулейманова. Я же сам был футболистом и всё понимаю. Тимура пригласил не просто гранд чемпионата, а ещё и клуб, который его воспитал. Может, у человека больше такого шанса не будет. Я осознавал, что у нас есть проблемки, но стараюсь поступать по-человечески. Сказал, что понимаю его, пожелал удачи и чтобы без травм. Он благодарен, звонил, говорил спасибо.

— Что насчёт остальных?
 — Все, с кем мы расстались, — классные парни, вопросов нет. Но если я кого-то из жалости оставлю, а результата не будет, мне скажут: «Сергей Николаевич, спасибо, иди на выход». К сожалению, здесь приходится резать по живому.

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Я в жизни ярый коллективист. Объясняю футболистам: если увижу какие-то группки в два-три футболиста, недовольство, этих людей здесь не будет. И не имеет значения, это игрок стартового состава или нет. Есть другие клубы, где «проиграли и проиграли, выиграли и выиграли». В «Пари НН» этого не будет. На три часа, когда собираемся, готовимся, тренируемся, мы должны быть одной семьёй и жить результатом. У меня нет разделения: иностранец, русский, армянин, ещё кто-то. Требования для всех едины, и со всех я буду спрашивать. Пока никаких проблем нет.

— Какие-то приёмы тимбилдинга практикуете?
 — Мы постоянно в контакте с парнями — не только на поле, но и в быту. Часто парюсь с игроками в бане на базе. Могу пошутить, пообщаться. Приглашаю на индивидуальные беседы. С Севикяном мы много разговаривали. Мальчишка талантливый, однако, когда я пришёл, он ещё играл в «молодёжный» футбол, на другой позиции. Я нашёл ему место, объяснял. Многие старшие приходят по жизни посоветоваться.

Все знают, что по любому вопросу в любое время дня и ночи могут набрать мне, если что-то случилось. Говорю парням: «Я не по книжкам футбол знаю — сам проходил все эти вещи. Если направо пойдём — будем в заднице, налево — премии получим». Я знаю, на какие кнопки жать, потому что раньше так же нажимали на меня. На первом плане в футболе стоит психология. Ошибку, только не системную, могу простить, разобрать, но не безволие.

Источник: РИА "Новости"

В глазах ромбик и всё: «Это невозможно»

— Девятое место при таком бюджете — прыжок выше головы?
 — Могли закончить даже выше! Недобрали несколько очков: с «Динамо» пенальти был неверно отменён, с «Локомотивом» заслуживали ничьей. С ЦСКА игрок забивает в свои ворота, ошибается… Но в целом мы на позитиве — и руководство довольно, и команда. Приятно уходить на паузу, не думая о переходных матчах, зоне вылета. Это всё-таки давит. На сборах в ОАЭ буду общаться с футболистами, чтобы уяснили: девятое место — это пока ни о чём, вся борьба развернётся в весенней части. Чтобы расслабленности не было. Считаю, что в 2023 году я хорошо сработал и тренерский штаб у меня великолепный.

— «Пари НН» — вторая команда сезона по проценту набранных очков дома — после «Краснодара». У вас есть объяснение этому?
 — Психология. Мы говорили по этому поводу с Романцевым, когда он приезжал в Нижний. Олег Иванович посетил базу, посмотрел тренировку, пообщался с ребятами. Потом с ним сели, и я говорю: «Хочу посоветоваться. Никак не можем преодолеть себя на выезде». Я понимаю почему: для этого нужны чуть более опытные и квалифицированные футболисты, которые не решали задачи в переходных матчах, а боролись за пятёрку, тройку. Когда у тебя есть эта психология, дух победителя, тебе всё равно, где играть, дома или на выезде. Я бьюсь с этим, прошу: не смотрите на этот ромбик, если играем со «Спартаком». Или на зенитовскую стрелку. У них не три руки или ноги. Но пока не получается это перебороть.

Источник: Чемпионат.com

— Что Олег Иванович?
 — Выслушал меня и сказал: «Ты на правильном пути. Долби. На это нужно время». С играми в Нижнем всё понятно: свой болельщик, знакомое поле — я дома, меня здесь никто не обидит. А на выезде — чужой район, хулиганы (смеётся). У нас ведь даже опытные ребята до сих пор боролись за выживание в РПЛ. Тихий, Трошечкин, Кухарчук делали то же самое в «Химках». Это не то чтобы боязнь, но зажатости чуть-чуть хватает. В глазах ромбик — и всё: «Это невозможно». Я им приводил в пример кубковый матч со «Спартаком».

— Что именно?
 — После первого тайма мы проигрывали 1:3, но даже на выезде вернулись в игру и повели. Это же дорогого стоит. Обычно при таком счёте команды уже просто доезжают. А я сковырнул их в перерыве, и они побежали. Вот это нужно делать, и всё будет получаться.

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Обратный пример — матч с ЦСКА. Обыграй мы их — выходили бы на чистое третье место. А мы испугались этого! Парни тоже в турнирную таблицу заглядывают. В такие моменты психологии победителя и не хватает. Она должна приходить. Сейчас положение команды стабильно: мы уже не смотрим вниз, а смотрим чуть выше. Ментальность должна меняться. Буду на сборах до ребят это доносить. Им самим от этого будет легче играться.

— Вот и Романцев подметил, что «в играх с грандами и в выездных матчах пацаны не уверены в себе, трясутся». Судя по игре в Петербурге, футболисты услышали Олега Ивановича?
 — Естественно, когда такой мэтр нашего футбола общается с игроками — а они знают, сколько всего он завоевал — сказанное остаётся у них в мозгу. Но ещё нужно добавлять в этом плане, убирать определённые психологические моменты.

Источник: fcnn.ru

«Может, мне тоже не нравится такой футбол»

— Как удалось занять второе место в лиге после «Краснодара» по пропущенным мячам?
 — Прежде всего наладили игровую дисциплину. Ещё на начальном этапе тренерской карьеры я общался и с Олегом Ивановичем, и с Юрием Павловичем Сёминым. Они говорили: ты должен чётко понимать, что способны делать на поле те футболисты, которые у тебя есть. Для меня всегда на первом плане стоит результат — даже в ущерб какой-то красивой игре.

Ещё Валерий Васильевич [Лобановский] любил повторять: игра забывается, счёт остаётся. В Нижнем я для себя уяснил, чего могу с этими людьми добиваться и в какой футбол эффективнее всего они способны играть. В дворовой футбол — все в атаку — я никогда не хотел и не хочу играть. Для этого нужно быть немножко безумцем. Если у тебя уровень футболистов не позволяет этого делать, значит, нужно выстраивать игру так, чтобы и эффект в виде результата был, и какой-то рисунок игры. Я прекрасно понимал, что открытый футбол с клубами первой пятёрки-шестёрки чреват для «Пари НН» неприятностями.

Закрываться полностью — тоже неправильно. Меньше играешь в атаку — возрастает нагрузка на защитников, вратаря. И как бы команда ни оборонялась, соперник всё равно найдёт за игру три-четыре момента. В топ-командах есть футболисты, которые могут исполнить, какие-то ошибки допускаем сами. Да и вообще — команда всегда выстраивается от обороны. Считаю, в Нижнем нашёл гибрид, который очень неплохо работает.

Источник: РИА "Новости"

— Расшифруете?
 — Чаще всего мы в среднем блоке встречаем соперника и готовим быструю атаку. За счёт этого во многих матчах набирали максимум очков, прежде всего домашних. Но для такой игры у тебя команда должна быть физически готова даже не на 100, а на 200%. Против ведущих клубов иногда приходится до 70−80% времени проводить без мяча, отбирать. А значит, игровая дисциплина, физическое состояние у тебя должны быть в два раза выше. Тогда это работает. Я убеждался в этом в ещё «Химках».

Уровень футболистов не позволял мне играть в атаку, доминировать. После меня попробовали поиграть в атакующий футбол — и команда оказалась в первом дивизионе. А я 10 лет выступал в Европе, и там всегда на первом месте стоял результат и только на втором — игра, красивая или некрасивая. Поэтому мы делаем упор на организованную оборону. Дома больше в среднем блоке стараемся отобрать мяч и быстро доставить его вперёд. Если разворачивать позиционную атаку, дашь сопернику время вернуться в оборону. А быстрая доставка мяча к чужой штрафной у нас хорошо получается.

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Я не могу сказать, что мы ставим «автобусы», «паровозы». Вообще не люблю это выражение. Когда у нас комментируют, например, матчи «Интера», говорят: «Интер» играет в организованной обороне«. Они ведь тоже иногда действуют по счёту — как у нас говорят, “паровоз” ставят. У нас тоже есть система, и все в этой системе должны работать, выполнять свои функции на поле — добегать, страховать. Только тогда она будет работать. И нужно отдать должное парням: они слушают, слышат и выполняют. Большое спасибо им за это. Если мы будем это делать, будем зарабатывать и очки, и премии.

Да, нужно терпеть. Да, мне, может быть, тоже не нравится такой футбол. Я же футболистом в большинстве команд боролся за чемпионство. Это доминирование, контроль мяча. Но мы пока к этому не готовы. Поэтому взяли Марадишвили и ещё ищем в среднюю линию квалифицированного игрока, чтобы команда могла больше играть в позиционную атаку. У меня пока нет футболистов, которые могли бы играть в красивый футбол.

Источник: fcnn.ru

«Сейчас немного подлечим сердечко и добавим»

— Вас как нападающего, наверное, больше всего расстраивает третье с конца место в лиге по забитым мячам?
 — Естественно. Понятно, что мне хочется, чтобы и нападающие забивали. Если не в каждом матче, то хотя бы через игру. Но есть объективные причины. Средняя линия — это сердце команды. Здесь мы ещё проваливаемся. Нападающие ведь — зависимые игроки. Когда средняя линия эффективнее работает, увеличивается и количество моментов у форварда. Сейчас немного подлечим сердечко и добавим в этом плане. Но отходить от принципов я не буду. На «дубль-вэ» — двое сзади, восемь впереди — не перейду. В прессе напишут: «Да, Нижний старался, играл, но, к сожалению, 0:3».

— Ваши спонсоры-букмекеры не шутят, что тотал меньше 2,5 мяча — практически беспроигрышный вариант в матчах «Пари НН»?
 — Конкретно на эту тему не общались. Взрыв произошёл на кубковом матче со «Спартаком». Я в этом не слишком разбираюсь, но слышал, что при 3:1 ставки были в одну сторону, а при 3:4 волна пошла в другую сторону, на Нижний начали ставить.

— Просто из последних девяти матчей в чемпионате у вас восемь «низовых»!
 — Стабильны! Если ещё забивать побольше начнём, вообще хороший гибрид получится.

Источник: "Пари НН"

— Я был на вашем морозном матче с «Уралом». Гол Каккоева на 90+1-й минуте — это же красота! Что мешает такое исполнять чаще?
 — Никита Каккоев — вообще центральный защитник. Парень хорош в отборе, поэтому я его перевёл в центральную зону, чтобы здесь мы не проседали. А на тренировках он ещё и неплохо выбегал вперёд. Я его спрашивал: «Ты случайно не нападающим начинал?» Говорит, нет, был в школе «Зенита» полузащитником, пока в оборону не передвинули.

У нас в центральной зоне есть Эссьен, Жигулёв, но у меня в голове что-то щёлкнуло, чутьё сработало. И я отправил туда Каккоева. И он сыграл как топ-нападающий — вошёл в зону, сыграл на опережение, забил. Ну и передача Жигулёва была хорошей и своевременной. Этот гол очень нам помог в турнирном плане. Для болельщиков, команды, тренерского штаба это был суперрезультат для концовки года.

«Печально, когда у защитника за сезон две жёлтые карточки»

— В голосовании за лучшего футболиста года в России вы включили в пятёрку Александрова и Нигматуллина. Почему именно их?
 — На мой взгляд, всё-таки Нигматуллин у нас по году на первом месте, а Александров — на втором. Если весной у Артура было много ошибок, то в этом сезоне он очень помогает команде, обрёл уверенность. В сборную в 32 года пригласили; пускай это был расширенный список, но всё равно — показатель. То, что «Пари НН» меньше всех пропустил после «Краснодара» — командная заслуга. Но и вратарь нас подвыручает. А Александров — перспективный, хороший защитник. Всего 21 год, однако уже стабильно, уверенно играет, вызывался в молодёжную версию сборной, которая ездила в Египет. Не просто так по нему уже идут разговоры в клубах повыше.

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— При этом по статистике Transfermarkt именно Александров собрал больше всех в лиге штрафных баллов — три желтые, красная за два предупреждения и прямое удаление.
 — Молодец. Защитник! Красная с «Зенитом» в 1-м туре непонятная была. В Воронеже вторую жёлтую получил — ну заведён был. Понятно, что желательно избегать красных, но Виктор — боец. Печальнее, когда у защитника за весь сезон две жёлтые. Значит, ты не играешь жёстко, на грани фола. Защитник должен получать карточки. Естественно, без перебора. Где бы я ни играл, в Европе или в Советском Союзе, защитники были такие, что иногда приходилось на другой фланг сбегать. У защитника должна быть спортивная злость. У Александрова она есть, в меру.

— Значит, за карточки не ругаете?
 — Если игровые ситуации — нет. А за разговоры или ещё за какие-то бестолковые моменты могу и оштрафовать.

— В этом году штрафовали?
 — Пока обходился словесными внушениями.

«До меня уже доходят разговоры, что Севикяна чуть ли не “Реал” и “Барселона” хотят. Это путь в никуда»

— Самый обсуждаемый в СМИ футболист «Пари НН» — Севикян. Не сбивает парня шумиха с правильного курса?
 — Я категорически против того, чтобы парням, которые ещё не знают, как правильно к мячу подойти, уделяли такое внимание. Совсем не влиять на них это не может. Я Севикяну объяснял: «Эдгар, если немного голова закружится, вернёшься туда, откуда начинал. Да, сейчас ты в сборной, но убирай эти моменты из головы. Ты должен сам себя подстёгивать: этого мало, я ещё не дошёл. Вот если так будешь мыслить, дойдёшь до хорошего уровня».

Ещё процентов 25−30 он из себя может вытащить. Но как только возомнит, что всё умеет и всего достиг, на 99,9% закончит, не начиная. Особенно если папа где-то в облаках витает. До меня-то разговоры доходят, что Севикяна уже чуть ли не «Реал» и «Барселона» хотят. Сразу предупреждаю, в том числе через это интервью — это путь в никуда.

Источник: РИА "Новости"

— Вы плюс-минус в таком же возрасте — 21−22 года — уезжали в «Бенфику». Что посоветуете Севикяну, если получит реальное предложение?
 — Концовку года он объективно хуже провёл, чем начало. Чувствуется небольшой надлом в психологии. Он уже взрослый парень, но я ещё буду с ним на сборах разговаривать. Считаю, если он проведёт остаток сезона до мая так же, как лучшие матчи, ему нужно будет либо уходить в России в клуб уровня ЦСКА, «Краснодара», или отправляться в Европу.

Он уже немножко перерастает «Пари НН» и нуждается в более серьёзных стимулах — бороться за чемпионство, за второе место. Понятно, что там и уровень футболистов повыше. Если же это будет Европа, советую Севикяну начать со среднего чемпионата, чтобы оттуда перепрыгнуть уже в топ-лигу. Потому что, попав сейчас в большой клуб, он рискует деградировать. Конкуренция запредельная, а в таком возрасте нужно стабильно играть. Тогда и уверенность придёт. Так что мой ответ: топ-клуб в России или средний европейский чемпионат как трамплинчик пойти дальше.

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— Сколько позиций хотели бы усилить в это межсезонье?
 — Планируем добавить двух-трёх футболистов на две позиции. Марадишвили уже у нас — ждём ещё пару человек в центральную зону. Но я ещё до конца не знаю, останется ли Майга. Разговоров вокруг него много, однако понятно, что рассматриваются только топовые клубы.

По тому же Севикяну, Александрову тоже ничего нельзя исключать. Конечно, я с руководством эту тему проговаривал. На третьем сборе точно никого не отпущу, сколько бы денег ни давали. На втором — большой вопрос. Эти вопросы желательно закрыть до Нового года, максимум на первом сборе. А если ко мне под конец межсезонки придут и скажут, что Майгу покупают, отвечу: «И что? Мне вместо него теперь выходить?» У нас должен быть запас времени, чтобы подобрать замену уходящему.

«В Головине Слуцкий что-то увидел, а в Георгиевском — нет»

— Только два футболиста играли у вас в трёх командах — воспитанники ЦСКА Мартусевич и Георгиевский. Не думали кого-то из них подтянуть в Нижний?
 — Я Матусевичу говорил: «Ты закончишь во второй лиге». Там он теперь и находится.

— Что так жёстко?
 — Когда он вернулся в Россию из второй или третьей лиги Португалии, я его взял в «Зоркий», беседовал с ним, реанимировал. Позже пригласил в «Химки», у меня он стал играть в Премьер-Лиге. Но всегда предупреждал его: «У тебя мастерства нет — есть бойцовские качества. Тебе пахать надо. Как только снизишь к себе требовательность, вернёшься во вторую лигу». Видно, до конца он меня не услышал, поэтому и пошёл туда: «Ротор», теперь «Амкар». Мог бы играть на высшем уровне, но выбрал другой путь.

— А с Георгиевским что не так?
 — Он мне очень нравился в школе ЦСКА, когда мой сын там занимался. Георгиевский по юношам вообще входил в символическую сборную Европы. ЦСКА тогда хорошо себя показал в молодёжной Лиге чемпионов. Я пытался помочь, но Святославу уже было сложно. Он был в Краснодаре, потом агент отвёз его в «Анжи», а там — все эти мегазвёзды. В Махачкале Святослав вообще практически не играл. Потом побыл в Самаре — и всё, пошёл по наклонной.

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Почему я сейчас и говорю Севикяну: главное, чтобы какой-то агент сейчас не запудрил мозги. Останься Георгиевский в «Кубани», играл бы и дальше в Премьер-Лиге. Агент отвёз, свои деньги получил, а игрок там 25-м полузащитником стал. Жалко парня. Бог дал сумасшедшую работу с мячом, но — немножко лентяй.

— Он же по юношам котировался выше Головина?
 — Да. Но вот в Головине Слуцкий что-то увидел, а в Георгиевском — нет.

Голова игрока «Нижнего Новгорода» нашла локоть игрока «Зенита»

— Судьям в этом году от вас сильно доставалось.
 — Не могу сказать, что только и повторял: судьи, судьи, судьи. Но я же не в шахматы играл и вижу моменты. На флеш-интервью и пресс-конференциях говорил: «Давайте уберём двойные стандарты». Один и тот же фол у футболиста из верхнего клуба пропускается, а у нас — фиксируется, вплоть до жёлтой или даже красной карточки. Этому нельзя, а тому — можно. Такие моменты меня сильно раздражают.

— Приведёте примеры?
 — Первая игра чемпионата с «Зенитом». Тихому прямо возле нашей скамейки защитник въезжает локтем в лицо. Были ещё моменты. Мы написали в ЭСК, подкрепили видео. По Тихому знаешь, какую трактовку написали?

— Какую?
 — «Голова игрока “Нижнего Новгорода” Тихого нашла локоть игрока “Зенита”. Судья правильно оценил ситуацию».

Источник: РИА "Новости"

— Не верь глазам своим?
 — Типа того. С «Краснодаром» играли. Кордоба чуть полголовы Майге не снёс. Тоже отослали в комитет жалобу, запись. И получили ответ: «У Кордобы не была агрессивная скорость при отборе». Что значит «агрессивная»? Можно на месте стоять и ногой в голову попасть. Для больших клубов почему-то формулировки почти всегда хорошие. А если бы наш то же самое сделал — сразу красная прилетела бы.

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Возможно, там думают: если клуб повыше, могут и позвонить какие-то люди, а за этих кто звонить будет? Я понимаю, что все люди и судьям свойственно ошибаться, но когда видишь тенденцию — начинает напрягать. Они потом признаются: «Да-да, Сергей Николаевич, пропустил, ошибся». И? Ты ошибся, а парням минус два очка и премия! Здесь ещё проблема в чём. У нас судейский комитет возглавляет серб. Ни разу не встретился с главными тренерами!

— А нужно было?
 — Должно быть общение. Раньше нас и венгр, и португалец собирали, объясняли нюансы. А Мажич приехал — и тишина. Есть перерывы на сборную. Собери людей в Москве на один день — уверен, все приедут. И объясни, чего требуешь от судей. Что такое рука в правильном положении, в неправильном, технический брак и так далее. Ты приехал работать в стране, чего-то требуешь от судей, а мы, тренеры, и не знаем — чего именно. Ты всё-таки из Сербии, а не из Италии. Не Коллина. Окей, тот мэтр, я ещё могу понять. Это неуважение, я считаю.

«Пальцы раком становятся, не чувствуешь мяч — кому это нужно?»

— Вы последовательно высказываетесь за возврат к системе «весна-осень».
 — Да.

— В чём видите принципиальное отличие от нынешней формулы?
 — Я говорил об этом ещё тогда, когда принималось решение о переходе на «осень-весна». У каждого решения должны быть веские причины. Когда играли по системе «весна-осень», выиграли два Кубка УЕФА (ЦСКА и «Зенит»), Суперкубок, сборная стала третьей на Евро-2008. Это показатель, что для России оптимальна схема «весна-осень». Когда в Европе только начинался сезон, в августе-сентябре, мы уже были на ходу, разбегались. За счёт этого имели преимущество в еврокубках, отборочных турнирах. А на «осень-весну» из-за чего перешли?

— Из-за чего?
 — Три клуба захотели синхронизировать заявки с Европой. Всё. Какие ещё причины? При старой формуле мы весной стартуем и в конце октября — начале ноября финишируем. Тем самым минимизируем все эти бестолковые игры в 10−15 градусов мороза, как сейчас случилось. Перед «Зенитом» всю неделю на базе крутили велосипед в тренажёрном зале и растяжкой занимались.

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Один раз я вывел команду на улицу на 20 минут — полкоманды простудилось! Врачи ещё хорошо сработали, но вот Нигматуллин, Живоглядов, Стаматов слегли с температурой. Я уважаю руководителей нашего футбола, но было бы не лишним их самих одеть в ветровочки, бутсы, рейтузы и шапочки и вывести на поле. Чтобы 20−30 минут просто походили по газону в такую холодину. Можно с капучино. Думаю, совсем другая реакция была бы. Я прежде всего — за футболистов, потому что знаю, что такое играть и тренироваться в минус 10. Ты просто приближаешь игрока к травме. Пальцы раком становятся, ты не чувствуешь мяч — кому это нужно?

— Почему большинство ваших коллег молчат по этому поводу? Им всё равно?
 — Да я не думаю, что всё равно. Может быть, кто-то думает: да ладно, чего высовываться лишний раз, ещё оштрафуют. Я поднимал этот вопрос после «Урала», 2 декабря. Не знаю, кто отвечает за проведение игр, но предлагал пригласить главных тренеров в Москву буквально на 30 минут и сообща принять решение по последнему туру.

Уверен, большинство сказало бы: конечно, нужно сносить на весну, потому что даже тренировать футболистов негде. Не у всех есть манежи. Да, в своё время мы со «Спартаком» в минус 10 играли Лигу чемпионов, но тогда ситуация была безвыходная: не перенесёшь. И это Лига чемпионов! А что нам мешает у себя снести этот тур и не мучить футболистов, сберечь их для весенних игр? Я считаю, однозначно нужно возвращать «весну-осень». А мы летом два месяца тренируемся!

— Вместо того чтобы играть?
 — Да! В начале июня заканчиваем, потом отдыхаем, месяц тренируемся — зато доигрываем в декабре. Логика где? Крыша только в Санкт-Петербурге есть, а остальные стадионы продуваются. Разве пойдёт болельщик на футбол в такой мороз? Да ну, скажет: я лучше по телевизору посмотрю. Уважать людей нужно.

Автор: Олег Лысенко

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