«Спартак» переименует стадион в «Лукойл Арену». Сколько на нейминге зарабатывают в России и Европе?

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Стадион «Спартака» теперь называется «Лукойл Арена». Официально о смене названия еще не сообщали, но, по данным «РБ Спорт», с 1 января 2024 года дом красно-белых будет именоваться так. Таким образом завершилась почти 11-летняя история «Открытие Арены», названной в результате сотрудничества клуба и одноименного банка. Сделка справедливо считается одним из самых успешных неймингов в истории российского футбола — но были и другие.

В РПЛ осталось 8 стадионов с оригинальным названием

О том, чтобы новая арена «Спартака» носила название банка «Открытие», стороны договорились в 2013 году. Первый контракт был заключен на 6 лет и приносил красно-белым около 3 миллионов евро ежегодно — на тот момент невиданный для российского футбола пример партнерства. Вероятно, банкиров все устраивало, поэтому в 2019 году соглашение продлили еще на 4 года, правда, не уточняя суммы.

Сколько «Спартак» будет получать по договору с «Лукойлом» — неизвестно. Компания в августе 2022 года приобрела клуб вместе со стадионом, поэтому не исключено, что название изменилось в рамках сотрудничества. И вот это, в отличие от предыдущего договора с частной организацией, уже распространенная для России история.

Например, один из главных соперников «Спартака» и многократный чемпион России — питерский «Зенит» — живет по такой схеме уже много лет. С момента получения стадиона в собственность клуба (сроком на 49 лет) «Санкт-Петербург» называется «Газпром Арена» в честь компании-владельца. По данным издания «Деловой Петербург», сделка приносит «Зениту» до 5 миллионов долларов ежегодно — больше, чем «Спартак» получал от «Открытия».

У столичных топов похожая ситуация. ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» тоже «продали» права на нейминг, но покупатели — владельцы клубов. Так, стадион армейцев называется «ВЭБ Арена» (ВЭБ.РФ — госкорпорация, основной владелец ЦСКА, строила и владеет ареной красно-синих); стадион «Динамо» — «ВТБ Арена» (ВТБ — банк, основной владелец бело-голубых и их стадиона); а у «Локомотива» — «РЖД Арена» (РЖД — владелец клуба и стадиона).

Среди всех команд денежные подробности раскрыли только в «Динамо» — за нейминг бело-голубые получили от ВТБ 2,4 миллиарда рублей с сентября 2018-го по июль 2022 года. Арена по-прежнему носит старое название, так что, по всей видимости, договор был продлен, однако условия неизвестны.

А какая ситуация за пределами Москвы и Петербурга? Там тоже есть клубы, получающие деньги за нейминг. Например, казанский «Рубин», чей стадион уже несколько лет называется «Ак Барс Арена». В 2019 году казанцы и местный банк заключили соглашение на 3 года — условия не разглашались, но местные СМИ оценили прибыль клуба в 100−150 миллионов рублей. В 2022 году срок договора истек, о его переподписании или продлении не сообщалось, однако стадион до сих пор носит название банка.

Аналогичная ситуация с «Крыльями Советов» — их «Самара Арена» в 2021 году была переименована в «Солидарность Арену» минимум до 2025-го; правда, об условиях не сообщали. Согласно контракту, рассказать о них можно будет минимум в 2028 году.

Самая свежая реализация прав на название стадиона — в Калининграде. Местная «Балтика» начала сотрудничать с госкорпорацией «Ростех», в результате стадион команды теперь называется «Ростех Арена». Сумма и длительность сделки не раскрываются, но, судя по всему, компания будет полностью покрывать стоимость эксплуатация стадиона — порядка 200 миллионов рублей в год.

На данный момент в РПЛ осталось несколько стадионов без спонсорских названий — «Ростов Арена», «Краснодар», «Фишт», «Нижний Новгород», «Ахмат Арена», «Екатеринбург Арена», Центральный стадион профсоюзов и «Газовик». Немало, но динамика вроде приятная — можно ожидать, что через несколько лет названия стадионов всех элитных клубов так или иначе будут проданы.

А как в Европе?

В Европе практика продажи названий арен известна уже давно и приносит клубам немалый доход. Самая известная сделка последних лет — договор «Барселоны» и стримингового музыкального сервиса Spotify, по которому каталонцы заработают 275 миллионов евро за 4 года. Правда, название «Spotify Камп Ноу» арена «Барселоны» получит нескоро — пока она еще в процессе строительства, но закончена будет ориентировочно в сезоне-2024/25.

До блауграны самый дорогой нейминг был у «Манчестер Сити». Компания Etihad еще в 2011 году заключила с горожанами 10-летний контракт на сумасшедшие 460 миллионов евро. Сделку критиковали все, «Сити» даже прилетало за нарушение финансового фейр-плей. По срокам контракт истек, о новом не сообщалось, но команда Гвардиолы по-прежнему играет на «Этихаде». Вероятно, договор продлили, и вряд ли на худших условиях.

«Наверное, мы заключили плохую сделку», — так в 2011 году Арсен Венгер отозвался о соглашении «Сити». Его можно понять — долгое время именно «Арсенал» был в топе английских команд по доходу от нейминга. Канониры еще в 2004 году подписали длительный контракт, по которому получали около 4,5 миллиона евро в год за название «Эмирейтс». Контракт «Сити» оказался в 10 раз больше. Не так давно над этим нюансом поработали. Больше горожан «Арсенал» зарабатывать не стал, но в сумме вырос до 16,5 миллиона евро в год.

В Мюнхене тоже недавно обновили аналогичную графу дохода — с 2005 года стадион «Баварии» называется «Allianz Арена» в честь местной страховой фирмы. Контракт, как и у «Арсенала», был длительным, и со временем сумма 6 миллионов евро увеличилась вдвое. До 2033 года немцы будут получать по 12 миллионов.

Но вернемся в Испанию, где помимо «Барселоны» хороших результатов достигли топ-менеджеры «Атлетико». В уходящем году у мадридцев закончилось соглашение с компанией Wanda, и в клубе оперативно нашли замену — агентство недвижимости Сivitas.

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Что касается других стран Европы, то примечательно, что в топ самых дорогих неймингов в Европе вошли два турецких клуба. «Фенербахче» в 2015 году заключил договор с производителем печенья и крекеров Ulker — он будет действовать еще два года. А «Бешикташ» работал с оператором Vodafone, но срок истекает совсем скоро. По слухам, спонсировать черно-белых с 2024 года хотел «Газпром», но вмешалась политика. Теперь же «Бешиташ» якобы сдружился с Emirates и, по неофициальным данным, будет получать по 9 миллионов евро в год.

Судя по всему, в будущем нейминг стадионов в Европе будет распространяться еще сильнее. Все больше клубов стремится заработать на имени стадиона, и часто такие партнерства перерастают в долгосрочное сотрудничество. Это выгодная практика — надо перенимать ее как можно скорее.