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19:28 (мск), источник: Sport24

Роналдо подпишет с «Ростовом» контракт на 4,5 года

Вингер болгарского «Левски» Роналдо продолжит карьеру в «Ростове», рассказал агент футболиста Хулио Сезар Гранха корреспонденту Sport24 Анастасии Драгомир.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: levski.bg

О том, что 23-летний футболист близок к переходу в команду Валерия Карпина, ранее сообщил «РБ Спорт».

«Роналдо переходит в “Ростов”? Да, это правда. Срок контракта — 4,5 года», — сказал представитель игрока.

Бразилец, имеющий болгарское гражданство, выступает за «Левски» с лета прошлого года.

В нынешнем сезоне Роналдо провел 25 матчей, в которых забил семь голов.

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