Роналдо подпишет с «Ростовом» контракт на 4,5 года
Вингер болгарского «Левски» Роналдо продолжит карьеру в «Ростове», рассказал агент футболиста Хулио Сезар Гранха корреспонденту Sport24 Анастасии Драгомир.
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Вингер болгарского «Левски» Роналдо продолжит карьеру в «Ростове», рассказал агент футболиста Хулио Сезар Гранха корреспонденту Sport24 Анастасии Драгомир.
О том, что 23-летний футболист близок к переходу в команду Валерия Карпина, ранее сообщил «РБ Спорт».
«Роналдо переходит в “Ростов”? Да, это правда. Срок контракта — 4,5 года», — сказал представитель игрока.
Бразилец, имеющий болгарское гражданство, выступает за «Левски» с лета прошлого года.
В нынешнем сезоне Роналдо провел 25 матчей, в которых забил семь голов.