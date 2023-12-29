Роналдо подпишет с «Ростовом» контракт на 4,5 года

О том, что 23-летний футболист близок к переходу в команду Валерия Карпина, ранее сообщил «РБ Спорт».

«Роналдо переходит в “Ростов”? Да, это правда. Срок контракта — 4,5 года», — сказал представитель игрока.

Бразилец, имеющий болгарское гражданство, выступает за «Левски» с лета прошлого года.