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13:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Романцев: «Локомотив» перестал меня интересовать после того, как клуб поступил с Семиным

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил «СЭ», почему не следит за результатами «Локомотива».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

— «Локомотив» перестал меня интересовать после того, как клуб поступил с Юрием Павловичем Семиным. Не смотрю матчи этой команды, — сказал Романцев «СЭ».

Под руководством Семина железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.

Семин покинул «Локомотив» в конце мая 2020 года. Руководство клуба не стало продлевать контракт со специалистом.

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