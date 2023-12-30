Романцев: «Локомотив» перестал меня интересовать после того, как клуб поступил с Семиным
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил «СЭ», почему не следит за результатами «Локомотива».
Спартак
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил «СЭ», почему не следит за результатами «Локомотива».
— «Локомотив» перестал меня интересовать после того, как клуб поступил с Юрием Павловичем Семиным. Не смотрю матчи этой команды, — сказал Романцев «СЭ».
Под руководством Семина железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.
Семин покинул «Локомотив» в конце мая 2020 года. Руководство клуба не стало продлевать контракт со специалистом.