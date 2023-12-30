«Что тут думать?!» Миодраг Божович назвал лучшего футболиста РПЛ в 2023 году

«Футболист года в РПЛ — Эдуард Сперцян. Что тут думать?! Возможно, он будет следующим футболистом, кто поедет в Европу. Сперцян показывал уровень и до Ивича. Но, думаю, сейчас он почувствовал поддержку Ивича и стал увереннее себя чувствовать. Всегда в развитии футболиста есть заслуга тренера», — сказал Божович в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.