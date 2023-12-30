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17:46 (мск), источник: Sport24

«Что тут думать?!» Миодраг Божович назвал лучшего футболиста РПЛ в 2023 году

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Миодраг Божович назвал имя лучшего футболиста российской Премьер-Лиги в уходящем 2023 году.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Футболист года в РПЛ — Эдуард Сперцян. Что тут думать?! Возможно, он будет следующим футболистом, кто поедет в Европу. Сперцян показывал уровень и до Ивича. Но, думаю, сейчас он почувствовал поддержку Ивича и стал увереннее себя чувствовать. Всегда в развитии футболиста есть заслуга тренера», — сказал Божович в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

В нынешнем сезоне 23-летний Эдуард Сперцян провел за «Краснодар» 21 матч, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянина в 18 миллионов евро.

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