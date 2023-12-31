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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:07 (мск), источник: Sport24

39-летний Вагнер Лав нашел новую команду, Черчесов может возглавить клуб из ОАЭ. Главные трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Балтика
Акрон
Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Sport24

Что в России

«Балтика» сообщила о переходе Галояна в «Акрон»

Источник: ФК "Балтика"

Клуб из Калининграда сообщил о переходе 24-летнего полузащитника Артура Галояна в «Акрон».

«Между футбольными клубами “Балтика” и “Акрон” достигнута договоренность о трансфере Артура Галояна. Клуб из Тольятти выкупает права на футболиста.

Галоян стал балтийцем этим летом. За первую часть сезона принял участие в 23 встречах, в которых отметился двумя результативными баллами. Мы благодарим Артура за работу и желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры«, — сообщает официальный сайт “Балтики”.

Черчесов может возглавить эмиратскую «Аль-Джазиру»

Источник: РИА "Новости"

По информации Sport24, бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов входит в список кандидатов на пост главного тренера эмиратской «Аль-Джазиры». 60-летний тренер находится без работы с июля, после увольнения из венгерского «Ференцвароша».

«Аль-Джазира» занимает 6-е место в таблице чемпионата ОАЭ, набрав 20 очков в 12 матчах.

Что в Европе и мире

«Тоттенхэм» объявил о переходе Льориса в «Лос-Анджелес»

Источник: AP 2023

Английский клуб объявил о переходе вратаря команды Уго Льориса в «Лос-Анджелес» из американской лиги MLS (не путать с «Лос Анджелес Гэлакси», за который в разное время выступали Бекхэм, Джеррард и Ибрагимович).

37-летний голкипер расторг контракт с английской командой, за которую выступал с 2012 года. Соглашение действовало до лета 2024 года, но Льорис начнет выступления в составе новой команды уже в январе. На счету Уго 447 игр за «Тоттенхэм». Ради выступлений в MLS он отказался от переходов в «Лацио», «Ниццу» и клубы саудовской лиги.

Вагнер Лав будет играть в 2024 году за «Атлетико Гойаниенсе»

Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, последним клубом которого был «Спорт Ресифи», нашел себе новую команду. Бразилец начнет 2024 год в «Атлетико Гойаниенсе». 39-летний бразилец уже подписал контракт, рассчитанный до конца следующего года. Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что «Атлетико» также заинтересовано в услугах другого экс-игрока ЦСКА Абеля Эрнандеса. Права на 33-летнео футболиста принадлежат «Пеньяролю».

«Атлетико Гойаниенсе» по итогам сезона занял 4-е место в Серии В и завоевал право выступать в Серии А.

Экс-игрок «Зенита» Рондон стал игроком мексиканской «Пачуки»

Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий ЦСКА и «Зенита» Саломон Рондон стал игроком мексиканского клуба «Пачука». Ранее стало известно, что Рондон досрочно расторг контракт с «Ривер Плейт».

Рондон перешел в «Ривер Плейт» в начале 2023 года на правах свободного агента. Он провел за клуб 35 матчей и забил 10 голов. В России Рондон известен по выступлениям за «Зенит», «Рубин» и ЦСКА.

«Вильярреал» объявил о подписании Байи

Источник: AP 2023

Защитник Эрик Байи подписал контракт с «Вильярреалом». Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Ранее «Бешикташ» расторг контракт с 29-летним футболистом спустя 4 месяца после подписания контракта. Байи ранее уже играл за «Вильярреал» в сезонах-2014/15 и 2015/16.

«Тоттенхэм» близок к покупке игрока «Челси» за 40 млн

Источник: Reuters

«Шпоры» близки к согласованию с «Челси» трансфера полузащитника Конора Галлахера. По информации инсайдера Педру Алмейды, переговоры между лондонскими клубами находятся на продвинутой стадии, стороны очень близки к соглашению. Обговариваемая сумма трансфера составляет около 40 млн евро.

23-летний англичанин в текущем сезоне отметился 4 голевыми передачами в 23 матчах «Челси» во всех турнирах. Портал Transfermakrt оценивает его стоимость в 42 млн евро.

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