Мостовой: В последнее время в российском футболе стало много пустой болтовни и пафоса

«В 2024 году пожелаю нашему футболу меньше слов и больше дела. В последнее время у нас стало много пустой болтовни и пафоса. В футболе уже все кому не лень. Другого не пожелаю, потому что 99% желаемого зависит не от нас», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.