Владислав Радимов назвал главного «чушпана» российского футбола
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал, кто из российских игроков по манере поведения на поле больше всего напоминает чушпана из сериала «Слово пацана».
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал, кто из российских игроков по манере поведения на поле больше всего напоминает чушпана из сериала «Слово пацана».
«Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором», — приводит слова Радимова RT.
Напомним, сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в истории СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений. В четверг, 21 декабря, вышла финальная серия первого сезона.
Соболев перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.